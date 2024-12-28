1039-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:55 Путін попросив вибачення у президента Азербайджану Алієва за "трагічний інцидент" із літаком Azerbaijan Airlines, який стався в повітряному просторі Росії, повідомляє пресслужба Кремля. Водночас Путін не визнав, чи російська ППО збила літак.

15:20 "Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України коштом інтересів народу Словаччини", – заявив Зеленський, коментуючи погрози словацького прем’єра Роберта Фіцо припинити постачання електроенергії до України через відмову продовжувати транзит російського газу наступного року.

14:45 Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США через Грецію, повідомляє пресслужба ДТЕК.

14:10 Лукашенко вчергове помилував ще 20 політв'язнів. Зазначається, що всіх помилуваних було засуджено у справах про "екстремізм".

13:35 Генштаб ЗСУ підтвердив удар по ремонтній базі-складу ударних дронів типу "Shahed", який було завдано 26 грудня. Як зазначається, ця бойова операція "суттєво знизила" потенціал Росії з проведення повітряних нальотів ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі України.

13:00 Північнокорейські військові зазнають значних втрат на передовій у війні Росії проти України, заявив речник Білого дому Джон Кірбі. За його словами, за останній тиждень у Курській області Росії було вбито або поранено тисячу північнокорейських військових.

12:25 За час повномасштабної війни Росії проти України щонайменше 3,5 мільйона українців втратили житло, повідомив уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

11:15 Наступний пакет оборонної допомоги від США для України, про який 30 грудня мають оголосити у Вашингтоні, буде на суму $1,25 млрд і включатиме, зокрема, боєприпаси, артснаряди і ракети для систем ППО, передає Аssociated Press.

11:00 Заява прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про припинення постачань електроенергії Україні, якщо транзит газу не буде продовжено після 1 січня 2025 року, не становить загрози енергозабезпеченню України, пояснив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

10:45 Українські безпілотники здатні завдавати ураження по цілях, розташованих на відстані до двох тисяч кілометрів, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

10:35 Стартувало будівництво залізниці, що з'єднає Китай, Киргизстан і Узбекистан та проляже в обхід Росії. Магістраль дозволить постачати товари з Китаю через Центральну Азію до країн Європейського Союзу. Залізниця проляже від міста Кашгар у Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі Китаю через Торугарт, Макмал та Джалал-Абад у Киргизстані до Андижану в Узбекистані. Надалі магістраль планується з'єднати з іншими країнами Центральної Азії. Звідти вантажі перевозитимуть до Каспійського моря в Туреччину і Європу. Загальна вартість проєкта — 4,7 млрд доларів. У спільному підприємстві частка Пекіна становить 51%, а Бішкека і Ташкента — по 24,5%. Проєктний обсяг перевезень встановлений на рівні 15 млн тонн. Очікується, що магістраль скоротить на сім днів терміни доставки вантажів із Китаю до Європи.

10:25 Арсенал далекобійних ракет Росії наразі налічує до 1400 одиниць озброєння різного типу, значна частина є недоторканним запасом. Москва здатна виготовляти на місяць від 120 до 150 "Іскандерів", "Калібрів" та "Х-101", оцінив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

РФ має у запасі:

- близько 350 крилатих ракет морського базування типу "Калібр",

- 500 протикорабельних ракет середнього радіуса дії "Онікс",

- понад 50 аеробалістичних ракет типу "Кинджал",

- понад 130 ракет типу "Іскандер",

- понад 400 ракет класу "Х-101" (стратегічні крилаті ракети повітряного базування класу повітря-земля), "Х-55" (стратегічні авіаційні крилаті ракети) та "Х-35" (дозвукові крилаті протикорабельні ракети).

РФ здатна виготовляти на місяць:

- від 40 до 50 ракет "Іскандер",

- від 30 до 50 "Калібрів",

- близько 50 ракет "Х-101".

10:10 Вночі (із 23:00) росіяни атакували 16 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (район пусків: Приморсько-Ахтарськ РФ).

Станом на 08:30 підрозділами РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збито 15 ворожих БпЛА у Миколаївській області. Один безпілотник-імітатор локаційно втрачено. Через падіння збитих БпЛА пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаїв. Обійшлося без жертв та постраждалих.

За минулі сім днів було збито 238 із 413 запущених по Україні БПЛА, ще 168 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 99%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

282,1% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

115,1% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

536,8% автомобільної техніки (з них 5,9% за минулий тиждень),

694,8% артилерійських систем (з них 4,0% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

72,5% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 162 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 37 авіаударів, зокрема скинув 48 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5100 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з них 222 — з РСЗВ, задіяв для ударів понад 1900 дронів. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Олександрівка, Попівка, Осоївка, Угроїди, Ветеринарне, Козача Лопань, Вовчанськ, Лозова, Торецьк, Петрівка, Костянтинопіль, Олексіївка, Зелене Поле та Темирівка. Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та ОВТ, пункт управління і засіб протиповітряної оборони противника. В районі населеного пункту Вовчанськ на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося два ворожих штурми позицій наших захисників. На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової. Ворог атакував 20 разів за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Першотравневого, Новоєгорівки, Надії, Тернів, Торського, Зарічного, Діброви та в Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку противник чотири рази атакував неподалік Білогорівки та в напрямку Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак неподалік Торецька, Щербинівки та Диліївки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Воздвиженки, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Шевченка, Новоєлизаветівки, Нововасилівки та Вовкового. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 18 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Петропавлівки, Слов’янки, Дачного та Курахового. За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Нового Комара та Новодарівки. На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався просунутися вперед в районі Білогір’я, безрезультатно. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції тричі. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат. Триває операція у Курській області, за добу агресор здійснив 23 авіаційних удари, скинувши 27 КАБ на росію. Українські захисники відбили 22 атаки окупаційних військ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1690 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 19 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 14 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 66 одиниць автомобільної техніки окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росія продовжує розширювати свої внутрішні потужності з виробництва іранських безпілотників Shahed напередодні ударної кампанії проти України взимку 2024-2025 років.

• Однак Росія ще не подолала обмеження у своїй здатності виробляти й використовувати безпілотники Shahed і, ймовірно, продовжить боротися з цими обмеженнями у 2025 році.

• Північнокорейські війська продовжують зазнавати великих втрат на тлі нещодавнього підтвердження про першого полоненого північнокорейського солдата в Курській області.

• Українські війська після попереджень України про можливість відновлення російських наступальних операцій у західній частині Запорізької області нещодавно завдали удару HIMARS по російському штабу під час наради в окупованій частині Запорізької області, в результаті чого, за повідомленнями, загинули три російські офіцери.

• Російське федеральне агентство повітряного транспорту спробувало звинуватити у катастрофі пасажирського літака Embraer 190 Азербайджанських авіаліній в Актау (Казахстан) 25 грудня погодні умови та реакцію пілота на екстрене закриття повітряного простору Росії над Чеченською Республікою.

• Російське інсайдерське джерело, яке, як повідомляється, пов'язане з російськими правоохоронними органами й оприлюднило нібито розшифровку переговорів між екіпажем та російським диспетчером у Грозному, звинуватило Росавіацію у спробі приховати неправомірне використання російських систем протиповітряної оборони.

• Фінська влада заарештувала російський нафтовий танкер Eagle S за підозрою в тому, що судно нещодавно було причетне до пошкодження підводних електричних і телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі, але зазначила, що поки що зарано робити висновки про те, що за пошкодженням кабелів стоїть Росія.

• Президент Росії Путін призначив секретаря ради безпеки РФ Сєргєя Шойгу головою новоствореної науково-експертної ради при раді безпеки РФ.

• Українські сили нещодавно відновили позиції під Сіверськом, російські війська нещодавно просунулися вперед під Торецьком, Великою Новосілкою, а також на Покровському та Курахівському напрямках.

• Російські суб'єкти федерації (регіони) продовжують збільшувати розмір призовних надбавок, щоб стимулювати призов на військову службу.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: