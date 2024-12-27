1038-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:20 Україна отримала $485 млн від США ($465 млн) й Світового банку ($420 млн) в межах проєкту PEACE in Ukraine, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

15:30 В Azerbaijan Airlines причиною авіакатастрофи з літаком Embraer 190 у Казахстані назвали "фізичний і технічний зовнішній вплив" і призупинили рейси з Баку до декількох аеропортів Росії.

14:20 Критичну інфраструктуру України захищають 900 вогневих груп, близько 500 з яких - мобільні,після отримання технічної допомоги всі вогневі групи Нацгвардії стануть мобільними, розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко,

13:40 За порушення мовного законодавства у 2024 році уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав 97 штрафів на загальну суму 360,4 тис. грн., з них: у розмірі 1,7 тис. грн - один, у розмірі 3,4 тис. грн - 89, у розмірі 5,1 тис. грн - один, у розмірі 6,8 тис. грн - 2, у розмірі 8,5 тис. грн - три та в розмірі 11,9 тис. грн – один штраф. Станом на 24 грудня 2024 року мовний омбудсмен розпочав 676 заходів державного контролю із застосування державної мови, з яких 526 завершено, а ще 150 перебувають в опрацюванні.

12:50 Російські війська спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном, проте штурм для росіян був провальним, розповів речник Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

12:10 Розвідка Південної Кореї посилаючись на дані "дружньої країни" повідомила, що захоплений українськими військовими у полон поранений солдат КНДР помер.

11:35 Фінська влада затримала танкер з російською нафтою Eagle S за підозрою в пошкодженні підводного кабелю Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, а також чотирьох інтернет-ліній.

11:20 Майже половина українців (45%) вважають, що перемога Д. Трампа наближує мир, з них вважають, що мир стає значно ближчим – 15%, а решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене 2-17 грудня Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.

10:30 Для виробництва балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія використовує обладнання західних компаній, пише Financial Times. Два провідні російські інженерні інститути з розробки зброї, яких українська розвідка назвала розробниками "Орєшніка", шукали працівників, які знайомі з верстатами з числовим програмним керуванням німецьких і японських компаній, зокрема Siemens, Haidenhein та Fanuc.

10:25 Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines (AZAL) був збитий ракетою російського комплексу протиповітряної оборони "Панцир-С1" на російській території.

10:20 Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила захоплення в полон українськими силами спеціальних операцій пораненого північнокорейського солдата, що стало першим подібним випадком, повідомляє агентство Yonhap.

10:15 Папа Франціск прийняв запрошення відвідати Україну, однак на сьогодні дату візиту не визначено, розповів Глава Української греко-католицької церкви кир Святослав.

10:10 Уночі РФ атакувала 24 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово РФ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 100%.

За минулі сім днів було збито 279 із 509 запущених по Україні БПЛА, ще 223 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 99%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

281,9% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

115,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

535,7% автомобільної техніки (з них 5,7% за минулий тиждень),

693,9% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

72,5% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням двох ракет, а також 42 авіаудари, зокрема скинув 55 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5700 обстрілів, з них 289 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень близько 2400 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Велика Писарівка, Ходине, Таратутине Сумської області; Медведівка Чернігівської області; Надія, Олександрівка, Зелений Гай Донецької області. Вчора авіація, ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили десять районів зосередження особового складу та ОВТ противника, знищено один пункт управління, одну ворожу артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках Западного, Лозової та Кругляківки, Богуславки та Нової Кругляківки. За підтримки авіації на Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Копанки, Чернещина, Новосергіївка, Платонівка, Зелений Гай, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Зарічне та Торське. Вчора агресор чотири рази штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Григорівки на Сіверському напрямку. Успіху не мав. Чотири штурми відбулись минулої доби на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Олександро-Шультине. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах населених пунктів Диліївка та Торецьк. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора у бік Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нового Труда, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове. На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій неподалік населених пунктів Янтарне, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар та Костянтинопольське. На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив. На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоандріївка загарбники здійснили одну марну спробу потіснити наших оборонців із займаних позицій. На Придніпровському напрямку російські загарбники три рази атакували наші позиції. Зазнавши втрат, відійшли. На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 20 атак противника, ворог завдав 424 артилерійські обстріли, зокрема 30 – із реактивних систем залпового вогню, здійснив 24 авіаційних удари, скинувши 34 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 18 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, засіб ППО, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та одиницю спецтехніки окупантів.

09:15 "Укренерго" розпорядилося на 27 грудня скасувати графіки відключень світла у низці областей: графіки не діють у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, а також в Одеській областях.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін недвозначно відкинув пропозицію, яку команда новообраного президента США Дональда Трампа розглядала на початку листопада 2024 року, – відкласти членство України в НАТО щонайменше на десять років як умову припинення війни.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров повторив неправдиві заяви Путіна про те, що нинішній український уряд є нелегітимним і не може бути легітимним партнером Росії по переговорах.

• Російські війська, ймовірно, захопили Курахове після двох місяців інтенсивних наступальних операцій, спрямованих на захоплення населеного пункту та ліквідацію українських позицій на північ і південь від нього.

• Російські війська можуть спробувати швидко просунутися далі на захід від Курахового вздовж траси Н-15 Курахове–Покровське, якщо українські війська вирішать оборонятися в районі Курахівської ТЕС, а російські війська не зможуть обійти з флангу українські позиції в районі ТЕС біля Дачного або Улаклів.

• Частини 51-ої ОАБр були основними силами, що брали участь у захопленні Курахового на тлі постійних зусиль з централізації та формалізації частин 51-ої ОАБр у складі російських збройних сил.

• У ніч з 24 на 25 грудня російські війська здійснили велику серію ракетних і безпілотних ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури, завдавши серйозної шкоди тепловим електростанціям.

• Українські війська 25 грудня завдали успішного удару по командному пункту російського підрозділу, що дислокується в Курській області.

• Українські війська 25 і 26 грудня завдали ударів по російському складу боєприпасів у Ростовській області й об'єктах російської оборонно-промислової бази у Ростовській і Тамбовській областях.

• За повідомленнями, російська система протиповітряної оборони 25 грудня збила пасажирський літак Embraer 190 Азербайджанських авіаліній над Чеченською Республікою, після чого літак розбився в Актау, Казахстан. Російське інсайдерське джерело, пов'язане з російськими правоохоронними органами, стверджує, що ракета ППО, ймовірно, вразила літак на висоті 2400 метрів приблизно у 18 кілометрах на північний захід від аеропорту Грозного над Наурським районом.

• Японія надасть Україні нелетальну допомогу в розмірі 3 мільярдів доларів, які будуть отримані з доходів від заморожених російських активів.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед біля Торецька, а російські війська – біля Куп'янська, Торецька, Покровська та Великої Новосілки.

• Російські мілблогери визнали, що міністерство оборони Росії намагається монополізувати краудфандинг для російських військових на тлі наслідків загибелі двох російських операторів безпілотників у вересні 2024 року.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: