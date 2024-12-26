1037-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:40 Міністерство оборони України попросило вибачення за технічні збої, що виникли під час проведення рейтингового інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони, і повідомило про перенесення голосування на 7 січня. Причиною збою стали внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в аутентифікації користувачів.

12:20 Досвід воєн у Європі, зокрема в колишній Югославії, показує, що значна частина біженців не повернеться в Україну, оцінив науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк:

"Можна говорити, що близько половини може повернутися, а близько половини не повернеться. Якщо буде просто заморозка без серйозних гарантій непродовження, — це одне. Якщо дійсно будуть серйозні гарантії, якщо буде повернення принаймні частини території, яку окупувала Росія, — це буде інша ситуація. Про що нам говорить світовий досвід? Основна маса тих, хто повертався, поверталася саме в перші роки після завершення війни. Про це свідчить досвід воєн у колишній Югославії. Водночас частина людей із цих країн осіла в інших державах і там проживає досі".

12:05 Росія може спробувати захопити частину Естонії, Нарва може стати "місцем початку Третьої світової війни", пише Politico. Місто Нарва, стиснуте вздовж кордону Естонії з Росією, "є в центрі зусиль, щоб протистояти постійним провокаціям з боку Москви" — від глушіння супутникової навігації до викрадених прикордонних демаркаційних буїв, пропаганди, дронів спостереження та дзижчання дирижаблів. Суть занепокоєння в тому, що Кремль може спробувати захопити східну Естонію з великою часткою етнічних росіян, а потім змусити НАТО почати глобальну війну у відповідь. Відсутність реакції покаже, що стаття 5 НАТО щодо спільної оборони є безглуздою. В підтвердження можливості такого плану видання нагадує, що Путін навіть припустив у 2022 році, незабаром після того, як РФ почала вторгнення в Україну, що Нарва історично є частиною Росії.

11:20 Вчора було пошкоджено підводний електрокабель Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію, поліція розглядає в цій справі причетність іноземного судна.

11:10 Днями Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по заводу, що виробляє паливо для балістичних ракет у місті Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області Росії, повідомили в Страткомі ЗСУ.

10:30 Президент Володимир Зеленський звільнив посла України в Німеччині Олексія Макеєва, пише "Bild" з посиланням на кілька джерел у дипломатичних колах. Його наступником має стати нинішній посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Макеєв обіймав посаду з жовтня 2022 року, змінивши на цій посаді свого попередника Андрія Мельника, який раніше обіймав посаду в Берліні більше семи років. Офіційно заміна Макеєва є частиною регулярної ротації багатьох українських дипломатів у світі, однак пліткують, що на це рішення вплинула постійна критика його діяльності з боку попереднього посла в Німеччині Андрія Мельника.

10:10 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 31 ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 100%.

За минулі сім днів було збито 306 із 550 запущених по Україні БПЛА, ще 232 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 98%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

281,8% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

114,9% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

534,4% автомобільної техніки (з них 5,9% за минулий тиждень),

693,2% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

72,4% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, проводять дії, спрямовані на припинення ворожих наступальних дій. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням 73 ракет, а також 17 авіаударів, скинувши 35 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 181 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2105 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Надія, Зелений Гай, Покровськ, Котлине, Бурлацьке, Времівка, Запорізьке, Зелене Поле, Березове. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили пункт управління та пункт управління БпЛА противника. На Харківському напрямку ворог три рази атакував позиції наших захисників в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу. На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки. На Сіверському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти 11 разів атакували у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Покровськ, Новий Труд, Зелене та Новотроїцьке. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 31 російську атаку. Окремі позиції сил оборони зруйновані внаслідок штурмових дій та вогневого впливу противника. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове, Андріївка та Дачне. На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки. На Гуляйпільському напрямку в районі населеного пункту Білогір’я ворог один раз намагався прорвати нашу оборону. На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Новоданилівка. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За минулу добу російські загарбники здійснили 440 обстрілів на напрямку. Українські захисники відбили 26 штурмових дій загарбників, одне боєзіткнення ще не завершене. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1540 осіб. Також українські воїни знешкодили 2 танки, 10 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 63 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 55 крилатих ракет, 63 автомобілі окупантів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:30 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: