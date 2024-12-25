1036-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

281,8% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

114,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

533,3% автомобільної техніки (з них 6,8% за минулий тиждень),

692,4% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

72,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:15 Армія РФ вранці завдала удару по теплоелектростанціях, є серйозне пошкодження обладнання, поінформували в ДТЕК.

08:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу відчутних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 266 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 17 авіаударів, зокрема скинув 34 КАБ. Крім цього, здійснив 4385 обстрілів, з них 140 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Зелене Поле, Темирівка, Покровськ, Жовте, Костянтинопіль, Троїцьке, Горіхове, Удачне, Щербаки та Новоолександрівка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, п’ять районів зосередження особового складу, засіб РЕБ та дві артилерійські системи противника. На Харківському напрямку ворог п’ять разів штурмував поблизу Вовчанська та Високої Яруги. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівки, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Макіївки, Тернів, Торського та в напрямку Григорівки. На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували 14 разів у районах Часового Яру та Предтечиного. На Торецькому напрямку агресор здійснив 16 спроб просунутися вперед на позиції українських підрозділів біля Торецька, Дружби та Дачного. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променю, Лисівки, Нового Труда, Даченського, Шевченка, Вовкового та Нововасилівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Петропавлівки, Шевченка та в районі Курахового. На Времівському напрямку противник здійснив 34 штурми наших позицій в районах Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Розливу, Роздольного, Нового Комара, Новосілки, Великої Новосілки та Сторожевого. Чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій здійснили загарбники на Придніпровському напрямку. Триває операція в Курській області, де за минулу добу відбулося 37 бойових зіткнень українських захисників з загарбниками. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1600 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 74 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 31 автомобіль.

08:30 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:40 Через масовану ракетну атаку Росії на території України запроваджено превентивні заходи обмеження споживання електроенергії, повідомили в Укренерго.

06:30 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 28 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

06:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Високопоставлений російський чиновник підтвердив, що президент Росії Путін наполягає на тому, що переговори з Україною мають ґрунтуватися на тих самих безкомпромісних вимогах, які він висував перед повномасштабним вторгненням і в момент найбільших територіальних здобутків Росії, незважаючи на те, що з того часу Україна звільнила значну частину території.

• Економічні обмеження Кремля, ймовірно, перешкоджатимуть його зусиллям нав'язати політику, спрямовану на боротьбу з довгостроковим демографічним спадом у Росії.

• Російське вантажне судно затонуло в Середземному морі 23 грудня, можливо, під час рейсу з Санкт-Петербурга до Владивостока через Сирію та Лівію.

• Сполучені Штати Америки 24 грудня надали Україні перший транш кредиту, сформований виключно з прибутків від заморожених російських активів.

• Заступник голови Ради безпеки Росії Мєдвєдєв заявив 24 грудня, що у 2024 році 440 тис. призовників підписали контракти на військову службу з міністерством оборони Росії.

06:15 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: