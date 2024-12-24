1035-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Із 10:00 23 грудня по 09:00 24 грудня 2024 року росіяни атакували 60 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
281,7% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),
114,8% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),
532,8% автомобільної техніки (з них 7,4% за минулий тиждень),
692,1% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),
113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),
72,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 252 бойові зіткнення.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 13 авіаударів, зокрема скинув 52 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 182 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад тисячу дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Котлине, Звірове, Успенівка, Костянтинопіль, Андріївка Донецької області; Темирівка, Степногірськ Запорізької області.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога.
На Харківському напрямку вчора відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.
На Сіверському напрямку минулої доби наші захисники відбили 13 ворожих штурмів в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у бік Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка.
На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки.
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми в районі Білогір’я.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Новоданилівка та Лобкове.
Тричі, без успіху, війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.
Триває операція в Курській області. Вчора наші оборонці відбили 46 ворожих штурмів, противник завдав по позиціях наших воїнів 385 артилерійських обстрілів, з них 9 — із реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1630 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 30 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 44 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські війська поступово просуваються на південь і південний захід від Покровська, але залишається незрозумілим, зможуть вони використати ці успіхи для оточення міста чи мають намір просунутися до адміністративного кордону Донецької області.
• Залишається незрозумілим, яким зусиллям російське військове командування надасть пріоритет, оскільки Путін, можливо, поставив перед російськими військовими завдання закріпити територіальні здобутки, а не захопити значні населені пункти.
• Російське військове командування, схоже, поклало відповідальність за Покровський напрямок на 2-гу та 41-шу загальновійськові армії Центрального військового округу, й ISW досі не спостерігав значної російської активності в зоні відповідальності 41-ої армії.
• Зниження боєздатності російських військ може сповільнити темпи просування російських військ на Покровському напрямку.
• Збільшення втрат російської бронетехніки за минулий рік, особливо серед російських частин і з'єднань, які ведуть бойові дії на фронті більшу частину 2024 року, може вплинути на темпи просування Росії на певних ділянках фронту.
• За повідомленнями, Північна Корея планує розгорнути більше військ і озброєнь у Росії на тлі повідомлень про те, що понад 3 тисячі північнокорейських військовослужбовців були вбиті й поранені в Курській області.
• Президент Росії Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для просування російської кампанії з підриву єдності Заходу в підтримці України.
• Кремль може готувати інформаційні умови для операцій під фальшивим прапором в проросійському сепаратистському регіоні Придністров'я, ймовірно, у продовженні спроб дестабілізувати Молдову та перешкодити її інтеграції до Європейського Союзу.
• Як повідомляється, російські війська повністю залишили більшість своїх позицій у Сирії, в тому числі базу в Камішлі на півночі країни.
• Кремлівська програма «Час героїв», метою якої є призначення російських ветеранів на державні посади, вже викликає конфлікт між ветеранами і корумпованими регіональними чиновниками.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
24.12.2024
Станом на 22:00 відбулося 235 бойових зіткнень, противник завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 37 КАБ, понад 490 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник 19 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Лозової, Дворічної та Богуславки.
Двадцять шість разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки.
На Сіверському напрямку в районі Білогорівки наші захисники відбили 13 ворожих штурмів.
На Краматорському напрямку противник здійснив дев’ять атак позицій наших захисників. Ворожа активність проявлялася в районах Ступочок, Часового Яру та Предтечиного, всі спроби ворога покращити своє становище були зупинені українськими воїнами.
В районах Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку, два боєзіткнення тривають дотепер.
Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 30 атак. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка. Всі атаки на напрямку українські захисники успішно відбили. Крім того, ворог завдав бомбардувань 9 КАБами по районах населених пунктів Котлине, Звірове та Успенівка. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.
За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день на даному напрямку ліквідовано 201 окупанта, ще 224 поранено. Знищено одну бойову машину піхоти, три одиниці автомобільної та одиницю мототехніки. Окрім того, було пошкоджено два танки противника.
На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 32 бойові зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка, по районах яких противник активно залучав бомбардувальну авіацію.
На даному напрямку противник втратив 77 окупантів вбитими та пораненими.
На Времівському напрямку відбулося 35 боєзіткнень в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки. Наразі тривають два боєзіткнення. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів 7 КАБами по району населеного пункту Темирівка.
В районі Білогір’я на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили один ворожий штурм.
На Оріхівському напрямку ворог чотири рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Новоданилівка та Лобкове.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну штурмову дію, яку успішно відбили наші захисники.
На Курському напрямку за добу наші захисники відбили 46 атак противника. Ворог завдав 374 артилерійських удари, з них 9 - із реактивних систем залпового вогню.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Сьогодні слід відзначити воїнів 44-ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.