1035-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Із 10:00 23 грудня по 09:00 24 грудня 2024 року росіяни атакували 60 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 10:00 підтверджено збиття 36 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

281,7% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

114,8% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

532,8% автомобільної техніки (з них 7,4% за минулий тиждень),

692,1% артилерійських систем (з них 5,2% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

72,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 252 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 13 авіаударів, зокрема скинув 52 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 182 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад тисячу дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Котлине, Звірове, Успенівка, Костянтинопіль, Андріївка Донецької області; Темирівка, Степногірськ Запорізької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога. На Харківському напрямку вчора відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Колісниківки, Нової Кругляківки, Лозової, Дворічної та Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Твердохлібового, Надії, Новосергіївки, Тернів, Шийківки, Сергіївки, Макіївки та Іванівки. На Сіверському напрямку минулої доби наші захисники відбили 13 ворожих штурмів в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували дев’ять разів у районах Ступочок, Предтечиного та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у бік Диліївки, Дачного, Білої Гори, Щербинівки та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Даченське, Новий Труд, Новотроїцьке, Зелене, Новоєлизаветівка, Новооленівка, Новопустинка, Воздвиженка, Промінь, Лисівка та Успенівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Курахове, Петропавлівка, Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Костянтинопіль та Андріївка. На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Новодарівки, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сторожевого, Великої Новосілки, Нового Комара та Новосілки. На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили два ворожих штурми в районі Білогір’я. На Оріхівському напрямку ворог чотири рази без успіху намагався вибити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Новоданилівка та Лобкове. Тричі, без успіху, війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку. Триває операція в Курській області. Вчора наші оборонці відбили 46 ворожих штурмів, противник завдав по позиціях наших воїнів 385 артилерійських обстрілів, з них 9 — із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1630 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 30 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 44 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 47 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська поступово просуваються на південь і південний захід від Покровська, але залишається незрозумілим, зможуть вони використати ці успіхи для оточення міста чи мають намір просунутися до адміністративного кордону Донецької області.

• Залишається незрозумілим, яким зусиллям російське військове командування надасть пріоритет, оскільки Путін, можливо, поставив перед російськими військовими завдання закріпити територіальні здобутки, а не захопити значні населені пункти.

• Російське військове командування, схоже, поклало відповідальність за Покровський напрямок на 2-гу та 41-шу загальновійськові армії Центрального військового округу, й ISW досі не спостерігав значної російської активності в зоні відповідальності 41-ої армії.

• Зниження боєздатності російських військ може сповільнити темпи просування російських військ на Покровському напрямку.

• Збільшення втрат російської бронетехніки за минулий рік, особливо серед російських частин і з'єднань, які ведуть бойові дії на фронті більшу частину 2024 року, може вплинути на темпи просування Росії на певних ділянках фронту.

• За повідомленнями, Північна Корея планує розгорнути більше військ і озброєнь у Росії на тлі повідомлень про те, що понад 3 тисячі північнокорейських військовослужбовців були вбиті й поранені в Курській області.

• Президент Росії Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для просування російської кампанії з підриву єдності Заходу в підтримці України.

• Кремль може готувати інформаційні умови для операцій під фальшивим прапором в проросійському сепаратистському регіоні Придністров'я, ймовірно, у продовженні спроб дестабілізувати Молдову та перешкодити її інтеграції до Європейського Союзу.

• Як повідомляється, російські війська повністю залишили більшість своїх позицій у Сирії, в тому числі базу в Камішлі на півночі країни.

• Кремлівська програма «Час героїв», метою якої є призначення російських ветеранів на державні посади, вже викликає конфлікт між ветеранами і корумпованими регіональними чиновниками.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: