1034-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 На території економічної зони “Алабуга” в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу “Shahed-136”, повідомили в ГУР Мінобороги. У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць “Shahed-136” – все згоріло. Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів.

10:05 До Українського легіону в Польщі вже подали понад тисячу заяв, повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

281,4% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

114,6% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

532,0% автомобільної техніки (з них 7,6% за минулий тиждень),

691,8% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

72,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 234 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 15 авіаударів, скинувши 29 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 4200 обстрілів, з них 151 – із реактивних систем залпового вогню та задіяв для уражень 2053 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Катеринівка, Костянтинівка, Новодмитрівка, Андріївка, Дачне. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, одну станцію РЕБ, склад боєприпасів, склад БпЛА, крім того, уражено чотири інші важливі об’єкти загарбників. На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця. На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки. На Сіверському напрямку 12 боєзіткнень відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Для проведення штурмових дій в напрямку Верхньокам’янського противник використовував бронетехніку, багі та мотоцикли. На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів у районі Васюківки, Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак в районах Торецька та Дружби. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів, таких як Лисівка, Суха Балка, Промінь, Зелене, Українка, Даченське, Шевченко, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Новооленівка. Бронетехніку для спроб прориву нашої оборони ворог використовував неподалік Зеленого, Даченського, Шевченко, Новоєлизаветівки та Новооленівки. Противник успіху не мав, продовжує накопичувати сили. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки. В Кураховому тривають бої в міській забудові. На Времівському напрямку противник здійснив 44 штурми наших позицій в районах Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у напрямку населеного пункту Багатир. При відбитті штурмів наші воїни, зокрема, знищили 1 танк та 2 ББМ противника, ще 3 танки та 1 ББМ пошкоджено. На Оріхівському напрямках ворог один раз атакував в районі Новоандріївки. На Придніпровському напрямку російські загарбники чотири рази намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів. Триває операція в Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 27 ворожих атак на напрямку. Противник здійснив 440 обстрілів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1990 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 15 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилату ракету, 67 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін повторив своє останнє твердження про те, що треба було порушити перемир'я, яке він нав'язав Україні в 2014 і 2015 роках, почавши повномасштабне вторгнення навіть раніше лютого 2022 року.

• Як повідомляється, в ніч з 21 на 22 грудня українські сили за допомогою безпілотників завдали удару по нафтобазі в Орловській області.

• Російські війська нещодавно стратили ще більше українських військовополонених на полі бою.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції на заході Запорізької області, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Куп'янськом, Торецьком, Покровськом та в Курській області.

• Північна Корея, можливо, передала Росії щонайменше чотири додаткові балістичні ракети.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: