Трамп пригрозив повернути Панамський канал під контроль США.

Він розкритикував занадто високі тарифи для проходження каналу суднами.

 

 

Президент-елект Сполучених Штатів Дональд Трамп вимагає, щоб адміністрація Панамського каналу знизила плату за прохід американських суден цим водним шляхом. Інакше він пригрозив, що, повернувшись до Білого дому, може відновити контроль США над цим об'єктом. Про це пише американське видання The Hill.

 

«Тарифи, що стягуються Панамою, безглузді, особливо з урахуванням надзвичайної щедрості США. Коли президент Джиммі Картер безглуздо віддав його за один долар, лише Панама могла керувати каналом, не Китай чи будь-хто ще. Так само Панама не мала права встановлювати неправомірні ціни та обсяги проходу суден для США, ВМС та корпорацій, які ведуть бізнес на американській території (...) Якщо моральних та юридичних принципів, які супроводжували великодушний жест із передачею каналу Панамі, не поважатимуть, то Панамський канал повернеться до нас повністю і без питань. Влада Панами, будь ласка, чиніть, усвідомлюючи це!» – заявив Трамп.

 

Він наголосив, що необхідно забезпечувати надійність функціонування каналу, оскільки він відіграє важливу роль для безпеки та економіки США. Трамп пообіцяв, що канал ніколи «не потрапить не до тих рук».

 

Нагадаємо, що міністерство оборони США розпочало спорудження Панамського каналу 1904 року. У 1920 році він уже повністю був збудований і запрацював. 1977 року президент Джиммі Картер і лідер Панами Омар Торріхос підписали договір про передачу управління каналом панамській владі з 2000 року. США контролювали канал до 31 грудня 1999 року.

22.12.2024

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