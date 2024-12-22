1033-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
281,2% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),
114,5% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),
530,9% автомобільної техніки (з них 7,7% за минулий тиждень),
690,8% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),
113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),
72,3% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),
29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:30 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:25 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:20 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, а також 37 авіаударів, скинувши 70 КАБ. Крім цього, здійснив більш як п’ять тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 137 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Ямполівка, Закітне, Сіверськ, Званівка, Маркове, Часів Яр, Костянтинівка, Романівка, Катеринівка, Удачне, Олександропіль, Покровськ, Лисівка, Звірове, Темирівка, Садове, Придніпровське та Антонівка.
Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали десять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.
На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки та Кругляківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись неподалік Зеленого Гаю, Греківки, Надії, Тернів та Іванівки.
Задіявши авіацію на Сіверському напрямку, противник двічі атакував в напрямку Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти провели два штурми неподалік Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Дружби.
На Покровському напрямку наші захисники відбили 29 наступальних дій агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Противник активно застосовував авіацію.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак в районах Старих Тернів, Курахового та Дачного.
На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 47 атак наших позицій біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного.
За минулу добу на Оріхівському напрямку українські позиції сім разів були атаковані неподалік Новоандріївки та П’ятихаток.
На Придніпровському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій, противник успіху не мав.
Сили оборони України продовжують відбивати атаки підрозділів окупаційної армії в Курській області. За минулу добу ворог здійснив 41 спробу потіснити українських захисників.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Веде розвідку.
Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1820 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 29 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, три засоби ППО, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 81 автомобіль.
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Президент Росії Путін продовжує розширювати російську мережу програм військово-патріотичного виховання молоді в Росії та окупованій Україні напередодні майбутнього «року захисника вітчизни», оголошеного Кремлем у 2025-му.
• Українські війська 21 грудня завдали ударів з безпілотників по Казані, Республіка Татарстан.
• Українські війська повернули втрачену територію під Покровськом.
• Міністерство оборони Росії продовжує вихвалятися своїми зусиллями зі створення військ безпілотних систем після офіційного наказу Путіна про створення нового виду бойових озброєнь.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
22.12.2024
Станом на 22:00 відбулося 169 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч окупантам, завдаючи їм вогневого ураження.
Російські загарбники завдали по території України одного ракетного (одна ракета) та 35 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили більш як чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку противник шість разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.
За попередніми підрахунками за сьогодні на напрямку ворог втратив 85 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили дві артилерійські системи, автомобіль, п’ять БпЛА та три одиниці спеціальної техніки окупантів; значно пошкодили автомобіль та одиницю спецтехніки.
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки та Кругляківки. Українські захисники зупинили дві ворожих атаки. Ще два боєзіткнення продовжуються.
На Лиманському напрямку російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Зеленого Гаю, Греківки, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Білогорівки.
На Краматорському напрямку ворог двічі штурмував наші позиції поблизу Ступочок. Отримав відсіч.
На Торецькому напрямку наразі триває бій, загалом за сьогоднішній день українськими підрозділами відбито чотири атаки в районі Торецька та Дружби.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 24 рази атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Наші захисники відбили 20 штурмів. Чотири атаки тривають.
Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 404 окупанти, з них 193 – безповоротно. Також знищено танк, дев’ять автомобілів, два автоматичних гранатомети та супутникову систему зв’язку, також пошкоджено артилерійську систему.
На Курахівському напрямку ворог здійснив 13 спроб прорвати нашу оборону поблизу Старих Тернів, Курахового та Дачного. Вісім боєзіткнень завершено, ще п’ять досі продовжуються.
На Времівському напрямку противник 41 раз атакував наші підрозділи біля Успенівки, Янтарного, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного. Бої точаться досі, українські оборонці відбили 29 штурмових дій ворога.
На Оріхівському напрямку війська загарбників сім разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоандріївки та П’ятихаток, триває одне боєзіткнення.
На Придніпровському напрямку наші війська відбили дві атаки, противник успіху не мав.
В Курській області українські захисники сьогодні відбивали 39 атак противника, на даний час точаться запеклі бої.
На решті напрямків – без особливих змін.
Сьогодні варто відзначити воїнів 37-ої окремої бригади морської піхоти, 414-ої окремої бригади безпілотних авіаційних систем, 425-го та 48-го окремих штурмових батальйонів, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.