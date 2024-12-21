Трамп обіцяє не припиняти підтримки України після інавгурації.

Він вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечить «мир через силу».

 

 

Адміністрація новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа продовжуватиме надавати підтримку Україні, коли прийде до Білого дому. Про це повідомляє газета Financial Times (FT) з покликом на джерела. За словами співрозмовників видання, цю позицію висловили найближчі помічники Трампа під час перемовин з високопоставленими європейськими чиновниками.



Трамп все ще вважає, що Україна ніколи не повинна стати членом НАТО. Водночас він прагне негайного припинення російсько-української війни. Новообраний президент, за словами джерел, вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечить результат «миру через силу».

 

Крім того, за словами джерел FT, команда Трампа заявила європейським чиновникам про плани президента-електа вимагати від країн НАТО суттєво збільшити витрати на оборону. Як заявив один зі співрозмовників видання, Трамп може погодитися на 3,5% від ВВП. За словами іншого джерела, може йтися про 5%. Дональд Трамп також планує «чітко ув'язати збільшення витрат на оборону з пропозицією вигідніших умов торгівлі зі США», додав один із співрозмовників FT.

 

Минулого тижня FT з покликом на свої джерела повідомила, що європейські члени НАТО напередодні вступу на посаду Дональда Трампа обговорюють збільшення цільового рівня видатків на оборону з двох до трьох відсотків від ВВП. Під час своєї першої президентської каденції (з 2017 до 2021 року) Трамп критикував деякі країни НАТО за відставання від цільових показників з витрат на оборону, які тоді становили два відсотки від ВВП.

21.12.2024

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