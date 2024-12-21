1032-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:50 У Генеральному штабі ЗСУ назвали твердження журналістів The Guardian про "переведення ППО в піхоту" недостовірним та некоректним. Водночас у відомстві зазначили, що бійцями Повітряних сил доукомплектовують інші частини.

"У британському виданні "Гардіан" вийшла публікація із твердженням, нібито Генштаб ЗСУ наказав Командуванню Повітряних Сил ЗСУ відправляти на фронт у якості стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони. З цього приводу потрібно зазначити наступне. Твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним. З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба".

15:15 За умови припинення вогню Німеччина може взяти участь у можливій миротворчій місії в Україні, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Виникає питання, коли має настати перемир'я або мир – і коли буде зрозуміло, як це виглядає. Наприклад, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир? Як бачите, тут ще занадто багато відкритих питань, щоб зробити заяву".

14:40 США звинуватили Китай у підтримці Росії у війні проти України, заявив постійний представник США при ООН Роберт Вуд. За його словами, підтримка Росії з боку Китаю суперечить принципам Статуту ООН. Як зазначається, Китай продовжує постачати Росії товари подвійного призначення, які підтримують російський військово-промисловий комплекс.

14:05 Генштаб ЗСУ відправляє військових ППО в піхоту через дефіцит особового складу, пише The Guardian з посиланням на джерела. За словами джерел, це є ризиком для безпеки України – "це досягає критичного рівня, коли ми не можемо бути впевнені, що протиповітряна оборона може функціонувати належним чином". Як зазначає видання, дефіцит особового складу погіршив відносини між Києвом і Вашингтоном протягом останніх місяців, оскільки в адміністрації Байдена були роздратовані тим, що Зеленський та інші посадовці часто вимагали більше зброї, але не змогли мобілізувати необхідну кількість людей для поповнення рядів.

13:30 Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування для України, повідомили у Міністерстві фінансів України. За результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько 1,1 млрд доларів вже найближчим часом.

12:55 Трамп планує продовжувати постачати зброю Україні, пише Financial Times з посиланням на джерела. Водночас новий президент США планує вимагати від країн НАТО більш ніж удвічі збільшити цільовий показник у 2% ВВП на оборону, якого наразі досягли лише 23 із 32 членів Альянсу, до 5%.

12:20 Президент Володимир Зеленський провів низку змін в українському дипломатичному корпусі:

звільнив:

Павла Рябікіна з посади посла в Китайській Народній Республіці

Сергія Кислицю з посад представника при ООН, посла в Співдружності Багамських Островів та у Тринідад і Тобаго.

Андрія Праведника з посади посла в Республіці Руанда

Андрія Тарана з посади посла в Республіці Словенія

Петра Бешту з посади посла в Литовській Республіці

Сергія Корсунського з посади посла в Японії

Василя Гамяніна з посад посла в Республіці Індонезія та представника при Асоціації держав Південно-Східної Азії

Євгенію Філіпенко з посади представника при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

Ірину Боровець з посади голови Національної комісії України у справах ЮНЕСКО

призначив:

Юлію Федів послом в Республіці Філіппіни

В’ячеслава Яцюка послом в Республіці Руанда

Ольгу Нікітченко послом в Литовській Республіці

Федора Шандора послом в Угорщині

Петра Бешту послом в Республіці Словенія

Євгена Цимбалюка постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Мар'яну Бецу головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

11:00 60% українців святкуватимуть і Різдво, і Новий рік, 21% українців не планують відзначати зимові свята взагалі, ще 13% респондентів святкуватимуть лише Різдво, з них 4% відзначатимуть 7 січня, і 9% – 25 грудня; лише Новий рік відзначатиме 6% опитаних, свідчать результати опитування Rakuten Viber серед більш ніж 30 тис. користувачів.

10:20 Вночі (із 19:00) росіяни здійснили пуск зенітної керованої ракети С-400 із ТОТ Донецької обл. у напрямку Полтавщини (попередньо без наслідків), атакували 113-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, постраждалим надається допомога.

За минулі сім днів було збито 296 із 532 запущених по Україні БПЛА, ще 227 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 98%).

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

280,8% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

114,4% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

530,1% автомобільної техніки (з них 8,2% за минулий тиждень),

689,8% артилерійських систем (з них 4,0% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

72,1% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 211 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах шість ракетних ударів із застосуванням 19 ракет, а також 34 авіаційних ударів, скинув 64 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, з них 198 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2230 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Велика Писарівка, Олександрівка, Винторівка, Яструбщина, Покровка, Біла Береза, Старикове, Вовківка, Грем'ячка, Семенівка Сумської області; Клюси Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області; Костянтинівка, Валентинівка, Олександропіль, Сухий Яр, Покровськ, Костянтинопіль, Андріївка, Велика Новосілка, Федорівка, Дніпроенергія, Вільне Поле, Новоочеретувате Донецької області; Іванівка Запорізької області. Шістнадцять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника завдали за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено три пункти управління БпЛА. На Харківському напрямку минулої доби відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла одинадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Ямполівки, Тернів, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Іванівки, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих спроб просунутись вперед у районі населеного пункту Часів Яр. Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк та Леонідівка. Сорок шість атак, таку кількість за минулу добу, відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка. Крім того, загарбники активно застосовували штурмову та бомбардувальну авіацію. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль - тут окупанти 24 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Тридцять шість разів окупанти атакували в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки на Времівському напрямку. На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили одну спробу противника просунутись вперед в районі Малої Токмачки. Ворог минулої доби завдавав авіаційних ударів на Придніпровському напрямку, крім того, наші воїни відбили чотири атаки російських загарбників. Курський напрямок: п’ятдесят бойових зіткнень, дев’ять ворожих авіаційних ударів одинадцятьма КАБами, більше ніж чотириста артилерійських обстрілів наших позицій. На Сіверському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1860 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 32 артилерійських системи, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, 98 одиниць автомобільної техніки окупантів.

09:20 Організація Об’єднаних Націй з лютого 2022 року офіційно зафіксувала загибель більш як 12,3 тис. осіб в Україні внаслідок російської війни, а також понад 27,8 тис. поранених, повідомила заступниця генсека ООН з питань роззброєння Ізумі Накаміцу.

09:10 Станом на 6:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває три російських кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 24 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вранці 20 грудня російські балістичні ракети пошкодили кілька посольств у центрі Києва.

• Як повідомляється, українські сили провели свою першу атаку виключно за допомогою безпілотних наземних машин і дронів FPV, що підкреслює постійні зусилля України щодо використання технологічних інновацій в наземних операціях.

• Президент Росії Путін оголосив про намір зорієнтувати політичні та ідеологічні пріоритети Росії до 2025 року на російських ветеранів.

• Кремль продовжує звинувачувати державних службовців Курської області в тому, що вони не змогли відреагувати на вторгнення України в Курську область.

• Російське опозиційне видання «Медіазона» повідомило 20 грудня, що ідентифікувало загибель з 1 січня 2024 року в Україні щонайменше 20 364 російських військовослужбовців.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: