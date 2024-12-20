Авто в'їхало в натовп на різдвяному ярмарку в Маґдебурзі.

Внаслідок теракту 11 осіб загинуло вісім десятків травмовано.

У п'ятницю ввечері, 20 грудня, автомобіль BMW в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку на площі Alter Markt у місті Маґдебурзі (федеральна земля Саксонія-Ангальт). Як повідомляє газета Bild, внаслідок наїзду 11 осіб загинуло ще вісім десятків травмовано. Чоловіка, який перебув за кермом машини, затримано.

Очевидець розповів, що на різдвяному ярмарку у центрі міста перебуває багато карет швидкої допомоги та медиків. Територія ярмарку оточено поліцією.

Численні медики чергують на місці інцидентунападу. Вони доглядають за пораненими. Для цього на площі встановили медичні намети.

Автомобіль BMW, на якому злочинець проїхав, за даними поліції, «не менше 400 метрів різдвяним ярмарком», все ще перебуває на місці. За свідченням очевидців, автомобіль їхав у напрямку Ратуші. Люди в паніці розбігалися.

Видання газети Die Welt із покликом на свої джерела у правоохоронних органах повідомляє, що за кермом перебував чоловік зі Саудівської Аравії 1974 року народження. Автомобіль він узяв в оренду. Die Welt також пише, що на пасажирському сидінні автівки було виявлено якийсь вантаж. Невідомо, чи був це вибуховий пристрій.

Місцева влада вважає інцидент на різдвяному ярмарку в Магдебурзі терористичним нападом. «Це жахлива подія, особливо зараз, напередодні Різдва», – заявив речник уряду Саксонії-Ангальт Маттіас Шуппе (Matthias Schuppe).

Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він шокований цією подією. «Мої думки – з жертвами та їхніми сім'ями. Ми на їхньому боці і на боці жителів Магдебурга. Я дякую самовідданим рятувальникам у ці тривожні години», – написав він у соцмережі X.