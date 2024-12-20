1031-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:50 Велика Британія у 2025 році планує продовжувати підтримку української обороноздатності та чинити міжнародний тиск на Росію, заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард.

"Я можу підтвердити, що в січні ми почнемо постачання десятків тисяч безпілотників через коаліцію з морського транспорту та безпілотників, яку очолює Велика Британія разом з нашими норвезькими та латвійськими партнерами. Ми посилимо міжурядові зусилля для посилення тиску на Росію, включаючи тісну співпрацю між Міністерством оборони та Міністерством закордонних справ, Співдружності та розвитку, щоб посилити дипломатичний тиск і санкції".

16:15 Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в січні 2025 року, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

15:40 Адміністрація Байдена найближчими днями оголосить свій фінальний пакет Ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки, пише Reuters з посиланням на джерела. Як зазначає агентство, вартість пакета становитиме близько 1,2 мільярда доларів. Згідно з програмою Ініціативи, військова техніка закуповується в оборонній промисловості або у партнерів, а не береться з американських запасів, а це означає, що її доставка на поле бою може зайняти місяці або роки.

15:05 Лідер парламентської більшості у Болгарії Борисов не підтримав підписання безпекової угоди з Україною, повідомляє Euractiv. За словами Борисова, причиною цього стало посилення дискусії в Європі та США про досягнення миру в Україні.

14:30 Швейцарія виділяє 48,3 мільйона євро на допомогу Україні протягом зимового періоду, повідомили у швейцарському уряді. Кошти спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури України, ремонт пошкодженого житла та покрити невідкладні гуманітарні потреби.

13:55 Новий кабінет міністрів Литви прибув до Києва для міжурядових консультацій, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

13:20 В Україну повернули тіла 503 полеглих оборонців, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

12:45 Українці повинні ухвалити фундаментальне рішення щодо продовження боротьби чи бажання вести переговори та намагатися довести це до припинення вогню, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що якщо сторони дійдуть згоди сісти за стіл переговорів, то США "хочуть переконатися", що Україна та адміністрація Трампа "матимуть найкращі козирі, щоб укласти якомога сильнішу угоду".

12:10 Зеленський закликав партнерів підтримати ідею Франції та посилити присутність своїх військ в Україні, повідомили в Офісі президента. За словами президента, він бачить, що "є вже позитив від деяких лідерів щодо цього".

11:35 Шольц та Трамп провели телефону розмову, повідомили в німецькому уряді. Як зазначається, центральною темою розмови були виклики політиці безпеки в Європі, зокрема Шольц наголосив на продовжені підтримки України в її захисті від російської агресії "стільки, скільки буде потрібно".

11:00 Через потепління споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Станом на 07:00 рівень споживання електроенергії був на 1,8% нижчим, ніж попереднього дня, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на 2,8% нижчим, ніж максимум попереднього дня. Це також пояснюється підвищенням температури повітря у більшості областей.

10:35 Вночі (із 19:00) росіяни завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської обл., керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. та 65 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок нічного ракетного-дронового удару уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

За минулі сім днів було збито 297 із 551 запущених по Україні БПЛА, ще 245 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 98%).

10:30 Близько 07:00 росіяни завдали удару по столиці України 5 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської обл. РФ. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву. На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, є загиблі та поранені.

10:15 Сьогодні на російському аеродромі "Остаф’єво" в Московській області був зафіксований вибух: внаслідок детонації основної силової установки військово-транспортного літака Ан-72 літак було виведено з ладу, повідомили в ГУР. Літак належав військово-морському флоту РФ. За попередніми оцінками, вартість знищеного літака становить близько 4,5 мільйона доларів.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

280,5% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

114,3% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

528,4% автомобільної техніки (з них 9,% за минулий тиждень),

688,4% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

72,1% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтверджує, що в разі, якщо Україна продовжить якісно виконувати свою роботу з просування до членства в ЄС, Брюссель буде готовий відкрити перший кластер переговорів про приєднання на початку наступного року.

09:40 З метою порушення роботи критичної інфраструктури РФ здійснила кібератаку на українські державні реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України, їхню роботу тимчасово призупинено, повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції України Ольга Стефанішина.

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 65 авіаударів, скинувши 112 КАБ. Крім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, зокрема 162 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2234 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах Олександрівка, Цупівка, Малі Проходи, Веселе, Уди, Лозова, Твердохлібове, Надія, Сергіївка, Греківка, Серебрянський ліс, Віролюбівка, Краматорськ, Серебрянка, Сіверськ, Резинівка, Федорівка, Дружба, Катеринівка, Водянське, Новосілка, Новодарівка, Темирівка, Зелене Поле, Степногірськ, Лобкове. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та ще дві інші важливі цілі противника. На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував авіацію. На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Колісниківки. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісництві. На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського, всього було відбито дев’ять атак. Противник активно застосовував авіацію. На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 18 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного. На Времівському напрямку противник здійснив 23 штурми наших позицій в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Новоданилівка. Сили оборони докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили чотири наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку. На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація росіян продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 6 авіаударів, скинувши при цьому 7 КАБ, окрім того ворог здійснив 472 обстріли. Українські захисники відбили 60 штурмових дій загарбників. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 2200 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 24 бойові броньовані машини, 42 артилерійські системи, один засіб ППО, 79 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 115 автомобілів та 6 одиниць спецтехніки окупантів.

09:20 У Кривому Розі шестеро постраждалих унаслідок нічного ракетного удару росіян, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено 3 багатоквартирні і 17 приватних домів, а також понад 20 транспортних засобів.

09:15 Збройні сили РФ близько 07:00 завдали комбінований ракетний удар по Києву. Всього було випущено вісім ракет, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про сімох постраждалих, одна людина загинула. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23", внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків в трьох районах міста.

Голосіївський район: Пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося 5 автомобілів. За попередніми даними, одна людина отримала поранення. За іншою адресою пошкоджено фасад офісної будівлі із загорянням на покрівлі, руйнування на п’ятнадцятому поверсі (ймовірно є заблоковані люди). Попередньо постраждало 2 особи.

Солом’янський район: Внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі, постраждалих не виявлено.

Шевченківський район: Виникла пожежа на території нежитлової забудови.

Внаслідок пошкодження тепломагістралі без тепла в Києві залишилися 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садків.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 російських кораблів, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін, коли його попросили поміркувати над своїм рішенням напасти в 2022 році, заявив, що йому слід було ще раніше порушити перемир'я, яке він нав'язав Україні в 2014 році, і розпочати повномасштабне вторгнення.

• Путін наполягав на тому, що переговори з Україною мають ґрунтуватися на тих самих вимогах, які він висував перед вторгненням і в момент найбільших територіальних здобутків Росії, незважаючи на те, що Україна захистила Київ і звільнила значну частину території, яку на той час утримували його війська.

• Наполягання Путіна на повній капітуляції України відображає його віру в те, що Росія перемагає і переживе рішучість України і Заходу. Путін навряд чи погодиться на менше врегулювання, якщо українські війська не завдадуть Росії інших значних поразок на полі бою і не продемонструють йому, що він не може перемогти у воєнному сенсі.

• Путін повторив неправдивий наратив про нелегітимність президента України Володимира Зеленського, частково для того, щоб звинуватити Україну в затягуванні переговорів, і заручитися підтримкою стосовно повної капітуляції України серед російського населення, яке дедалі більше прагне завершення війни.

• Путін продовжує виправдовувати своє рішення надати пріоритет російським наступальним операціям у Донецькій області, а не витісненню українських військ з Курської області.

• Путін, очевидно, соромиться визнати, що йому потрібно, щоб північнокорейські сили витіснили українські війська з російської території, незважаючи на його відкритість щодо російсько-північнокорейських відносин.

• Путін продовжує зациклюватися на російській балістичній ракеті «Орєшнік» як частині свого неядерного стримування, спрямованого на те, щоб одночасно змусити Захід приймати рішення, вигідні Росії, і забезпечити йому відхід від провального наративу про брязкання ядерними шаблями.

• Путін вихваляється російським військовим потенціалом, ігноруючи реальність серйозних і неприйнятних втрат, яких зазнала Росія, щоб відносно швидше просунутися в Донецькій області в останні місяці.

• Путін продовжує брехливо позиціонувати російську економіку як сильну і стабільну, перекладаючи провину за економічні проблеми на російський Центральний банк.

• Президент Росії Володимир Путін продовжив спроби уникнути відповідальності за системні проблеми з виплатою грошового забезпечення російським військовослужбовцям, які воюють у Курській області, викликані його рішенням применшити значення вторгнення України в регіон як «антитерористичної операції», зробивши «офірним цапом» російське міністерство оборони.

• Президент Росії Путін під час своєї щорічної телевізійної пресконференції «Пряма лінія» 19 грудня закликав окупаційних чиновників Маріуполя перерозподілити незаконно конфісковані українські квартири, сигналізуючи про продовження зусиль Росії з насильницького заселення окупованих територій України росіянами, щоб докорінно змінити демографічну ситуацію в Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: