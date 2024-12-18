1030-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:35 Вперше з початку війни українська економіка виглядає здоровішою за російську, пише The Economist. Вона все ще на чверть менша, ніж до вторгнення, проте за одразу кількома ключовими показниками перевершує російську: Україна почала виграти економічну війну проти Росії. Україна змогла домогтися цього завдяки рішенням влади і допомозі Заходу. Прогноз Нацбанку щодо зростання ВВП на 4% у 2024 році та на 4,3% у 2025 році, стабільна валюта та облікова ставка на близькому до мінімуму за 30 місяців рівні в 13,5% – в Росії ж ставка незабаром має сягнути 23%, щоб зупинити падіння рубля, банки виглядають тендітними, а ВВП має зрости лише на 0,5-1,5% у 2025 році.

The Economist виділяє три етапи в економіці України з 2022 року.

На першому, коли тривали важкі бої, дії Нацбанку були підпорядковані військовим цілям: він профінансував половину дефіциту бюджету, запровадив суворий контроль за рухом капіталу, наповнив банки ліквідністю. Інфляція різко зросла, а ВВП скоротився на третину.

Другий етап збігся з контрнаступом України в Херсонській і Миколаївській областях у серпні 2022 року. ВВП стабілізувався. Україна змогла знову експортувати зерно. Центробанк став боротися з інфляцією, припинив фінансувати дефіцит бюджету, відновив валютні резерви і послабив контроль за рухом капіталу. Виробництва перенесли в безпечнішу західну частину країни, а ресурси перерозподілили з урахуванням затяжного характеру конфлікту. Влітку 2023 року, коли Росія відмовилася продовжувати зернову угоду, Україна сама відкрила морський коридор, який дав їй змогу зберегти приплив валюти й експортувати не тільки зерно, а й метали та мінерали.

Тепер починається третій етап, коли економіка України стикається з найбільшими загрозами: гострою нестачею електрики, людей і грошей. Росія атакує українську енергосистему, але зараз Україна краще підготовлена до цього, збільшила імпорт електрики з ЄС на чверть, виробники продуктів переробляють відходи в біогаз, фермери користуються дизельними генераторами, а середні підприємства використовують газові генератори, вітрову і сонячну енергію. Найгостріша проблема – брак людей. Мобілізація, міграція та війна призвели до скорочення робочої сили на одну п'яту. На одну вакансію в середньому надходить лише 1,3 заявки проти двох у 2021 році. Цивільна і військова влада сперечаються через масштаби мобілізації. Навіть критично важливі галузі можуть дати бронь тільки половині своїх співробітників, а наймати більше жінок складно: кількість жінок, які поїхали за кордон, майже така сама, як кількість чоловіків, які вирушили на фронт. Третя проблема - брак грошей. Невеликий бізнес насилу отримує кредити, фінансування довгострокових капітальних витрат практично неможливе, а різке зростання витрат на ведення бізнесу вдарило по його прибутковості. Витрати бюджету значно більші, ніж доходи. Майже весь дефіцит українського бюджету в приблизно 20% ВВП у 2025 році буде покритий із зовнішніх джерел. І участь США в цій допомозі не можна сприймати як гарантовану, пише видання. Якщо Вашингтон відмовиться від допомоги, 2025 року допомога від інших членів G7 покриє дефіцит, проте 2026 року Україна може опинитися у скрутному становищі.

10:20 Сьогодні вночі силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів», що у Ростовській області РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ. Це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області, він використовується для забезпечення потреб збройних сил РФ, спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тон нафти на рік. Підтверджується пожежа в районі об’єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5.

10:15 Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Брюсселя обговорив із лідерами Європи захист українських енергооб'єктів.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

280,2% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

114,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

526,5% автомобільної техніки (з них 8,3% за минулий тиждень),

687,4% артилерійських систем (з них 3,2% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

72,0% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Майбутній спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог відвідає Київ, підтвердив президент Володимир Зеленський. Візит відбудеться на початку наступного року.

09:50 Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі анонсував надання Україні нового пакета оборонного обладнання на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів та підтримав ідею направлення військових країни до України в рамках навчальної місії. До додаткового оборонного пакета від Лондона для України мають увійти:

– обладнання для посилення військово-морського флоту України, включаючи малі катери, розвідувальні безпілотні літальні апарати, надводні кораблі без екіпажу, баражуючі боєприпаси та протимінні безпілотні літальні апарати (92 млн фунтів стерлінгів),

– на обладнання протиповітряної оборони, включаючи радари, наземне обладнання-"приманку" та системи електронної боротьби з дронами (68 млн фунтів стерлінгів),

– на забезпечення підтримки та запчастин для систем, раніше поставлених в Україну (26 млн фунтів стерлінгів),

– на забезпечення понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотниками та на спільну закупівлю респіраторів та обладнання для посилення захисних можливостей ЗСУ (39 млн фунтів стерлінгів).

09:45 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 250 бойових зіткнень. За вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари (три ракети), 35 авіаційних ударів, скинувши 36 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4250 обстрілів, з них 178 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Олександрівка, Вовчанські Хутори, Уди та Улакли. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника та по трьох інших важливих об’єктах ворога. На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 26. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Колісниківки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази неподалік Греківки, Новоєгорівки, Надії, Ямполівки та Тернів. П’ять спроб атакувати позиції наших військ відбили українські захисники на Сіверському напрямку поблизу Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку противник п’ять разів намагався просуватись в районі Часового Яру, Григорівки та в напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 48 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Нововасилівка, Чумацьке та Новооленівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Дачного, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог також здійснив 25 штурмових дій неподалік Костянтинопольського, Розливу, Великої Новосілки, Благодатного, Нового Комара та Сторожевого. Один раз окупант намагався прорватися до Новоандріївки на Оріхівському напрямку, отримав відсіч. На Придніпровському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 21 авіаудару, скинувши при цьому 31 КАБ. Українські захисники відбили 68 штурмових дій загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1530 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, один засіб ППО, 51 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.

09:25 Лідери Європейського Союзу на саміті мають намір надіслати "чіткий сигнал" Дональду Трампу про свою подальшу підтримку України та обговорять проблеми безпеки та економіки, пов'язані з його поверненням у Білий дім, пише на Reuters.

09:20 Щонайменше сто північнокорейських військових, дислокованих на Росії, загинули, і ще тисяча були поранені під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області, заявив член парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон, посилаючись на дані розвідки. Важкі втрати пояснюються відсутністю у північнокорейських військ досвіду застосування безпілотників і незнанням відкритої місцевості, на якій їм доведеться брати участь у бою.

09:15 Вночі (із 20:00) росіяни завдали удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму та Ростовської обл., керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. та 85 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллерово, Орел РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 45 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків) – разом 100%.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки та муніципальне майно на Сумщині та Дніпропетровщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

За минулі сім днів було збито 337 із 679 запущених по Україні БПЛА, ще 336 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 99%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляють, 18 грудня українські війська завдали удару по хімічному заводу в Ростовській області.

• Європейські союзники України продовжують надавати фінансову та оборонно-промислову підтримку для підтримання військових зусиль України.

• Начальник російського генерального штабу генерал армії Герасімов значно завищив статистичні дані про територіальні захоплення Росії у 2024 році.

• ФСБ оголосила 18 грудня, що російська влада затримала підозрюваного, який заклав саморобний вибуховий пристрій, в результаті якого 17 грудня в Москві загинули начальник сил ядерного, біологічного, хімічного захисту Росії генерал-лейтенант Кірілов і його помічник майор Полікарпов.

• Міністерство оборони Росії все частіше примушує призовників підписувати контракти на військову службу для участі в бойових діях в Україні, ймовірно, з метою створення більшої кількості штурмових сил і підтримання темпів російських наступальних операцій в Україні.

08:55 Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по позиціях хуситів у Ємені, відповівши на низку атак дронами, а також ракетний удар цієї ночі.

08:50 Єменські хусити випустили ракету по Ізраїлю, протиповітряна оборона ЦАХАЛ збила об'єкт, ціль не входила у повітряний простір країни.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:40 Російські війська завдали ударів з артилерії поблизу села Цвіркуни Харківського району, внаслідок обстрілу поранені четверо людей, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

08:35 Росіяни атакували ракетами Кривий Ріг, унаслідок ударів є руйнування інфраструктури, багатоповерхівок, лікарні та школи, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: