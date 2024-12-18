1029-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

280,1% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

114,0% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

525,4% автомобільної техніки (з них 8,1% за минулий тиждень),

686,9% артилерійських систем (з них 3,0% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

72,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 З початку року Силам оборони передали 1,3 млн дронів, повідомили в Міністерстві оборони України.

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 199 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, 51 авіаудар, зокрема скинув 75 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 89 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1800 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Вовчанські Хутори Харківської області; Сергіївка, Терни, Іванівка, Федорівка, Різниківка, Виїмка, Серебрянка, Васюківка, Пазено, Романівка, Велика Новосілка Донецької області. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населеного пунку Вовчанськ, при цьому застосовував штурмову авіацію. На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Лозової. Активно застосовуючи авіацію на Лиманському напрямку, ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Зеленого Гаю, Тернів, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі. На Сіверському напрямку наші війська відбили дев’ять атак противника поблизу Григорівки, Білогорівки, Сіверська та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось три бойових зіткнення в районі населених пунктів Часовий Яр та Ступочки. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив сім атак у бік Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Нововасилівки, Піщаного, Новооленівки, Новопустинки, Чумацького, Українки, Сухого Яру та Новоєлизаветівки. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Дачного, Сонцівки, Старих Тернів, Курахового та Янтарного. На Времівському напрямку противник здійснив 27 штурмів наших позицій в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожевого, Новосілок, Темирівки, Новополя та Новодарівки. На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога поблизу Новоандріївки, Оріхова та Новоданилівки. Чотири рази без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку. Минулої доби на Курському напрямку наші захисники відбили 49 ворожих атак, ворог здійснив близько п’ятисот артилерійських обстрілів, завдав вісім авіаударів, скинувши 10 КАБ. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1580 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 21 бойову броньовану машину, 5 артилерійських систем, 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 60 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

09:25 Вчора Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях України, в якій вперше за весь час назвали агресію Росії "загарбницькою війною". За проголосували 81 країна, утрималися 80, проти - 14, а саме: Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Іран, Китай, Куба, Малі, Нікарагуа, Нігер, Північна Корея, Росія, Судан і Зімбабве. Документ закликає Росію припинити загарбницьку війну і вивести всі свої збройні сили з української території.

09:20 Північна Корея, ймовірно, заробила до 5,5 мільярдів доларів на угодах з Росією щодо постачання озброєнь, а також може щорічно отримувати до 572 мільйонів доларів за рахунок розгортання своїх військ, при цьому офіційний експорт країни лише минулого року склав 330 мільйонів доларів, пише The New York Times. Північнокорейські нафтові танкери привозять значно більше нафти з Росії, ніж дозволено санкціями ООН, північнокорейські військові вперше за багато десятиліть отримують цінну інформацію з поля бою, в тому числі інновації у використанні безпілотників, які змінюють сучасну війну. Війна проти України надає Північній Кореї першу можливість випробувати свої новітні балістичні ракети KN-23 і KN-24 проти західних систем протиповітряної оборони в реальному бою: їхні технічні фахівці подорожували з ракетами, щоб виявити недоліки і зібрати відповідні дані.

09:15 Вночі (із 19:00) росіяни атакували 81-м ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел РФ. Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Служба безпеки України вбила в Москві 17 грудня голову російських військ ядерного, біологічного, хімічного захисту генерал-лейтенанта Кірілова та його помічника майора Полікарпова.

• Кремль і російські пропагандисти в переважній більшості намагалися представити вбивство Кірілова як неспровокований терористичний акт, а не як наслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну і відповідальності Кірілова за російські хімічні атаки та інформаційні операції проти України.

• Російський ультранаціоналістичний інформаційний простір у переважній більшості закликав Кремль до відплати Україні, націлившись на її військово-політичне керівництво, і опосередковано критикував рішення Кремля не визнавати війну в Україні як повномасштабну війну, яка також впливає на російський тил.

• Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив 16 грудня, що північнокорейські війська беруть участь у бойових діях і зазнають втрат у Курській області, при тому, що російські офіційні джерела продовжують уникати повідомлень про розгортання північнокорейських військ для участі у бойових діях на території Росії або підтверджувати їх.

• Ані Кремль, ані тимчасовий сирійський уряд, схоже, не впевнені у майбутньому російських баз у Сирії, що, ймовірно, пояснює триваючі видимі приготування Росії на авіабазі Хмеймім і в порту Тартус до виведення військ, незважаючи на заяви і повідомлення про те, що тимчасовий сирійський уряд може розширити права Росії на базування.

• Кремль розширює масштаби своєї програми «Час героїв», яка має на меті призначити відібраних Кремлем ветеранів на посади державних службовців, доручаючи російським регіональним урядам створити локальні аналоги.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: