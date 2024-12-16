1028-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:20 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 245 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 24 авіаційних удари, скинувши 30 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 141 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 2202 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Олександрівка, Бурлацьке, Велика Новосілка, Новоандріївка, Лобкове, Залізничне, Гуляйполе, Новопіль. Минулої доби ракетні війська Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт російських загарбників. На Харківському напрямку ворог три рази проводив наступальні дії в районах Глибокого та Козачої Лопані. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла чотирьох. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки. На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Копанки, Вишневе, Новоєгорівка, Терни, Григорівка, Новоплатонівка, Новосергіївка, Макіївка, Терни у Серебрянському лісі, та у напрямку Чернещини. На Сіверському напрямку минулої доби ворог 16 разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’їного, Спірного та Сіверська. Чотири боєзіткнення досі тривають. Вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. На Торецькому напрямку ворог 12 разів намагався просунутися вперед у районах Торецька та Щербинівки. П’ятдесят дві атаки за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Новооленівка, Піщане та Українка. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне окупанти 30 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Двадцять дві атаки противника зупинили наші оборонці в напрямку Костянтинопільського, Роздольного, Нового Комару, Нескучного, Успенівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки та Новодарівки на Времівському напрямку. На Оріхівському напрямках противник п’ять разів атакував в районі Новоандріївки. Чотири безрезультатних спроби захопити позиції наших захисників за минулу добу здійснив противник на Придніпровському напрямку. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 68 штурмів позицій українських підрозділів, завдав шість авіаударів, скинувши 12 КАБ, здійснив 341 обстріл по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1600 осіб вбитими та пораненими. Крім того, українські воїни знешкодили чотири танки, 15 бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем, 34 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 70 одиниць автомобільної техніки окупантів.

09:05 Міністерство оборони США підтвердило, що має підтверджені дані про загибель та поранення північнокорейських військових в боях проти України, дислокація військ КНДР наразі обмежується Курською областю РФ. Державний департамент США попередив, що потенційне введення північнокорейських солдатів в Україну для участі в бойових діях розцінюватиметься як посилення ескалації.

08:55 Станом на 06:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Постійна зацикленість президента Росії Путіна на російській балістичній ракеті «Орєшнік» та російських неядерних засобах стримування свідчить про те, що Кремль, можливо, шукає шляхи відходу від свого постійного наративу брязкання ядерною зброєю.

• Путін вкотре повторив неправдивий російський наратив про нелегітимність українського президента Володимира Зеленського, твердо заявивши, що повалення легітимного, демократичного уряду України є однією з передумов Кремля для врегулювання війни шляхом переговорів.

• Міністр оборони Росії Бєлоусов також використав засідання колегії міноборони Росії 16 грудня, щоб підтвердити раніше заявлені Путіним територіальні цілі в Україні як ще одну передумову Кремля для врегулювання війни шляхом переговорів.

• Бєлоусов також використав свою промову 16 грудня, щоб позиціонувати себе як ефективного та інноваційного менеджера - різко протиставивши своє керівництво міноборони колишньому міністру оборони і нинішньому секретарю Ради безпеки Шойґу.

• Путін наказав міноборони створити війська безпілотних систем в рамках постійних зусиль з централізації контролю над російськими нерегулярними підрозділами безпілотників.

• Заяви Бєлоусова підтверджують, що російська армія набирає достатню кількість військовослужбовців, щоб замінити нещодавні втрати, але активізація наступальних операцій вже призвела і, ймовірно, призведе до зниження ефективності криптомобілізаційних зусиль Росії.

• Росія продовжує переговори з тимчасовим сирійським урядом про збереження своєї військової присутності на авіабазі Хмеймім і в сирійському порту Тартус, але нещодавні звернення глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова до «Хаят Тахрір аль-Шам» свідчать про те, що переговори можуть зайти в глухий кут.

• Росія продовжує виводити елементи свого військового угруповання в Сирії на західне узбережжя на тлі обмежених повідомлень про те, що Москва планує повністю вивести війська протягом одного місяця.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Покровськом, а російські війська нещодавно просунулися вперед біля Часів Яру, Курахового, Великої Новосілки та в Курській області.

• Російський уряд призначив міністра оборони Росії Бєлоусова головою наглядової ради «Військово-будівельної компанії» міністерства оборони Росії, що, ймовірно, є частиною антикорупційних заходів, які тривають в міністерстві оборони Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: