1027-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

279,9% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

113,8% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

523,2% автомобільної техніки (з них 7,4% за минулий тиждень),

686,5% артилерійських систем (з них 2,8% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

72,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удар із застосуванням двох ракет, а також 36 авіаударів, скинувши 65 КАБ. Крім цього, здійснив більш ніж 4000 обстрілів, з них 170 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Шопине, Бараниківка, Сіверськ, Кримське, Дружба, Катеринівка, Торецьк, Миколаївка, Олександропіль, Зелене Поле, Преображенка, Мала Токмачка та Велика Новосілка. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, крім того, уражено один інший важливий об’єкт загарбників. На Харківському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії. На Сіверському напрямку 34 боєзіткнення відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Піщане та Новооленівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки. На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій в районах Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки та Макарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію та ударні БпЛА по районах українських населених пунктів. Триває операція в Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 38 ворожих атак на напрямку. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про п’ять авіаударів із застосуванням п’яти КАБ. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1070 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 29 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 16 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

09:20 Вночі ізраїльська військова авіація здійснила серію потужних авіаударів по військових об’єктах у сирійському портовому місті Тартус, де розташована важлива військово-морська база РФ та судноремонтний завод, пише The Times of Israel. Авіаудари влучили в об’єкти, пов’язані з російськими військовими, зокрема на базу, яку використовували військово-морські сили РФ, а також на військовий судноремонтний завод.

09:20 Вночі (із 01:00) росіяни атакували Україну 49 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Орел РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській.

Через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Три БпЛА – в повітрі.

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходили.

За минулі сім днів було збито 221 із 482 запущених по Україні БПЛА, ще 256 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 99%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Росіяни, після нещодавніх повідомлень про зміну командування російських військ, що діють під Сіверськом, провели тут механізовану атаку силами приблизно батальйонного рівня.

• Нещодавній штурм Сіверська вказує на те, що російські війська, схоже, вчаться проводити більш ефективні штурми, але все ще далекі від відновлення маневреності на полі бою.

• За повідомленнями, північнокорейські війська стикаються в боях із очікувано великими втратами і поганим зв'язком з російськими військами в Курській області, що, ймовірно, порушує координацію між північнокорейським і російським персоналом і підриває російські військові операції.

• Найближчі плани Росії щодо її військових активів у Сирії залишаються незрозумілими, оскільки продовжують надходити повідомлення про те, що Москва досягла домовленостей про збереження своїх основних військових баз на заході Сирії, одночасно виводячи війська з інших своїх баз у країні.

• Російські джерела продовжують скаржитися на недостатню систему підготовки російських військових і невмілих військових інструкторів.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: