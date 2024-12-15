1026-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:55 Сполучені Штати розглядають можливість запровадження додаткових санкцій проти "темного флоту" танкерів, заявила міністр фінансів США Джанет Єллен. Вона зазначила, що США також не виключають санкцій проти китайських банків, оскільки ці заходи спрямовані на зменшення доходів Росії від експорту нафти та обмеження її доступу до закордонних ресурсів для фінансування війни в Україні.

14:20 Служба безпеки України спільно з Силами оборони знищили локомотив і 40 цистерн пального російських окупантів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела. У результаті спецоперації також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.

13:45 Американська сторона підтримує прямі контакти з сирійським повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. За його словами, для США важливо донести до угруповання інформацію про його поведінку і про те, як воно має намір керувати країною в перехідний період.

13:10 За минулий тиждень, з 2 по 8 грудня, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1484 російські атаки (позаминулого тижня – 1272), при цьому знищено 9070 російських військових (позаминулого – 11 240): у середньому 6,1 за атаку (позаминулого – 8,1).

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 358 (було 281) та на колишньому Новопавлівському (нині Курахівський та Времівський) напрямку – 496 (позаминулого тижня було 513).

12:50 У Керченській протоці недалеко від берега тоне російський танкер "Волгонефть-212", що перевозив 4,3 т мазуту. Його корпус навпіл розрубали хвилі. Вслід за ним затонув ще один танкер – "Волгонефть-239". У нього також розламався на дві частини корпус після удару хвилі і він також перевозив понад чотири тонни мазуту.

11:40 Впродовж тижня 9–15 грудня росіяни застосували проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. Оприлюднена кількість відрізняється від сумарної за цей період часу кількості в щоденних рапортах Генштабу ЗСУ.

11:00 За даними Генштабу, за минулий тиждень росіяни скинули на Україну 367 кореговані авіаційні бомби, що майже втричі менше максимальних показників.

10:25 Командувачем оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" Збройних Сил України призначено бригадного генерала Олександра Тарнавського, повідомило агентство Reuters із посиланням на неназване офіційне джерело в Генеральному штабі України. Тарнавський замінить на цій посаді бригадного генерала Олександра Луценка. Бригадний генерал Луценко до жовтня 2024 р. був командувачем 9-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, після чого його призначили командувачем ОТУ "Донецьк". Бригадний генерал Тарнавський до грудня 2024 р. командував оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Він один із найвідоміших генералів в Україні. На момент вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 р. він обіймав посаду заступника командувача військами оперативного командування "Схід". Пізніше його призначили командиром оперативного угруповання військ "Слобода", яке відбивало наступ ЗС РФ під Харковом. Під керівництвом Тарнавського ОСУВ "Херсон" повернула під свій контроль однойменне місто на півдні України. Водночас Тарнавський, підкреслюють ЗМІ, командував невдалою спробою контрнаступу ЗСУ на півдні України влітку 2023 року, а частина його сил брала участь в обороні Авдіївки, яка в підсумку перейшла під контроль російських військ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

279,5% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

113,6% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

521,9% автомобільної техніки (з них 6,8% за минулий тиждень),

685,8% артилерійських систем (з них 2,2% за минулий тиждень),

113,1% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

72,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 292 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 61 авіаційного удару, залучивши 99 КАБ. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч артилерійських обстрілів, 158 з яких – із РСЗВ, залучив для ураження більш як три тисячі дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Слобожанське, Липці, Вовчанськ Харківської області; Сіверськ, Григорівка, Кримське, Петрівка, Костянтинопольське, Успенівка, Шевченко, Новопіль Донецької області; Темирівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 35 ударів по скупченнях живої сили, озброєння та військової техніки ворога, а також уражено один пункт управління БпЛА, три артилерійські системи та два засоби ППО. Застосовуючи бомбардувальну та штурмову авіацію, на Харківському напрямку ворог атакував в районі населеного пункту Вовчанськ. За уточненою інформацією, на Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили три атаки. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Лозової. На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 атак загарбників поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни. Ворог завдавав ударів засобами бомбардувальної авіації на Сіверському напрямку. Силами оборони України відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового. Минулої доби на Краматорському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону в районі населеного пункту Часів Яр. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію неподалік населеного пункту Торецьк, ворог здійснив 5 марних спроб посунути наших оборонців із займаних позицій. Наші захисники відбили 52 ворожі атаки різної інтенсивності на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Водночас противник завдавав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Гродівка. Минулої доби на Курахівському напрямку Сили оборони відбивали ворожі атаки у районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка, де окупанти за підтримки авіації 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Ворог також активно застосовував авіацію на Времівському напрямку, на якому наші захисники відбили 37 атак окупантів в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка. На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля. Мала Токмачка, Новопавлівка та Роботине зазнали ударів 15 авіаційними керованими бомбами на Оріхівському напрямку. Противник завдав авіаударів некерованими ракетами по району Миколаївки на Придніпровському напрямку. Крім цього, здійснив три штурми позицій наших захисників. Успіху не мав. На Курському напрямку минулої доби відбулося 57 боєзіткнень, крім того, ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, та здійснив 380 артилерійських обстрілів по населеним пунктам та позиціям наших захисників. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу. Загалом минулої доби українські захисники знешкодили 1280 російських загарбників. Також ворог втратив 12 танків, 32 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 127 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 181 автомобіль та 4 одиниці спеціальної техніки.

09:25 Вночі (із 19:00) росіяни атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300 та 108 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово РФ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській. Через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три повернулись у Росію.

Через падіння збитих БпЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України, постраждалим надається допомога.

За минулі сім днів було збито 212 із 440 запущених по Україні БПЛА, ще 255 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 99%).

09:20 Пізно ввечері та вранці росіяни атакували Дніпропетровщину, в приватному секторі пошкоджено два будинки, автівка, газогін та лінія електропередач, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Минулося без загиблих та постраждалих.

09:15 Російські війська дронами атакували Миколаїв, пошкоджено об'єкт інфраструктури, є двоє поранених, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі відсутні російські кораблі на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський заявив 14 грудня, що російські військові задіяли північнокорейських солдатів у піхотних атаках у Курській області.

• Перспективи подальшої військової присутності Росії в Сирії залишаються неясними, оскільки продовжують надходити повідомлення про те, що Москва евакуює свої військові активи з Сирії.

• Складний характер тимчасового сирійського уряду, ймовірно, призведе до суперечливих повідомлень про те, чи веде Росія переговори з сирійськими опозиційними групами.

• Українські війська в ніч з 13 на 14 грудня завдали удару по нафтобазі в Орловській області.

• Новий парламент та інші органи влади, в яких домінує «Грузинська мрія», 14 грудня обрали кандидата від «Грузинської мрії» Міхеїла Кавелашвілі президентом Грузії.

• За останні кілька тижнів українські війська відновили втрачені позиції під Вовчанськом.

• Президент Росії Путін продовжує звеличувати ветеранську програму «Час героїв» і використовувати її для мілітаризації російського уряду і суспільства.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: