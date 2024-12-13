Ізраїль готується до евентуальних ударів по ядерних об'єктах в Ірані.

Ізраїльська авіація знищила 86% систем ППО Сирії, відтак ізраїльські літаки можуть безперешкодно досягати іранського повітряного простору.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) готується до евентуальних ударів по ядерних об'єктах на території Ірану. Про це повідомила ізраїльська газета The Times of Israel з покликом на військових представників. ЦАГАЛ, як пише видання, вважає, що ця «можливість» з'явилася в ізраїльських військовиків після «ослаблення іранських проксі-угруповань» у Сирії.

ЦАГАЛ вважає, що Іран після приходу до влади ісламістів у Сирії і «ослаблення» угруповання «Хезболла» в Лівані може продовжити реалізацію своєї ядерної програми і розробити бомбу.

За останні кілка днів ізраїльська авіація знищила 86% систем ППО (загалом 107 окремих компонентів ППО та ще 47 радарів) колишнього режиму Асада по всій Сирії, яка вважалася однією з найпотужніших на Близькому Сході. Тож тепер ізраїльські бойові літаки можуть безперешкодно досягати іранського повітряного простору.

Нагадаємо, що в липні 2015 року Іран і шість міжнародних посередників – Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США і Франція – погодили Спільний всеосяжний план дій (СВПД). У рамках цієї угоди Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на зняття з нього окремих міжнародних санкцій, зокрема щодо експорту нафти. Проте 2018 року США за рішенням тодішнього президента Дональда Трампа вийшли з СВПД, повернувши санкції щодо Ірану. Іран, своєю чергою, почав відмовлятися від низки зобов'язань у рамках СВПД і підвищив рівень збагачення урану та збільшив його запаси.