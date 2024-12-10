Google репрезентував новітній чіп для квантових комп'ютерів.

Цей «приголомшливо потужний» чіп на ім’я Willow – наразі переважно експериментальний пристрій.

Компанія Google репрезентувала новий комп'ютерний чіп. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Цей чіп, як стверджує компанія, здатен за п'ять хвилин обрахувати рішення задачі, на яку найшвидший сучасний звичайний комп'ютер витратить 10 септильйонів (1024) років.

Новий чіп, який отримав назву Willow – остання розробка Google в галузі квантового комп'ютеробудування. Він використовує принципи фізики частинок для створення комп'ютера нового типу. Цей чіп, за словами представників Google є «приголомшливо потужним» (mind-bogglingly powerful). Він створений зі застосуванням останніх «проривних» досягнень у цій галузі та «прокладає шлях до корисного, великомасштабного квантового комп'ютера».

Експерти, однак, зазначають, що поки що Willow — це переважно експериментальний пристрій. До моменту практичного використання квантових комп'ютерів для вирішення реальних завдань ще мине багато років, і це вимагатиме величезних витрат.

Квантові чіпи працюють принципово інакше, ніж процесори у звичайних комп'ютерах телефонах чи ноутбуках. Квантові комп'ютери використовують явища квантової механіки (квантову суперпозицію та квантову сплутаність), що стрімко збільшує здатність обробляти та передавати дані. Вони оперують не бітами, здатними набувати значення 0 або 1, а кубітами (квантовими бітами), що мають значення одночасно і 0, і 1.

Передбачається, що згодом квантові комп'ютери значно прискорять обчислення, необхідні у багатьох галузях сучасної науки, наприклад, при створенні нових ліків.