YouTube у Росії фактично заблоковано.

Трафік відеогостинґу впав до 20%.

 

 

Трафік відеогостинґу YouTube у Росії знизився до 20%. Такого висновку дійшов IT-експерт і директор некомерційної організації «Товариство захисту інтернету» Михайло Клімарьов, який проаналізував дані за допомогою сервісу моніторингу Google. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на Telegram-канал «Зателеком», який належить Клімарьову.

 

На основі аналізу даних про трафік YouTube IT-експерт склав графік уповільнення відеогостинґу, який показує, що в останні дні доступ до нього був суттєво обмежений.

 

«Наразі сервіс моніторингу Ґуґла показує 8,5 пойнтів трафіку з РФ. До “сповільнення“ це було 40 пойнтів. Тобто зараз приблизно 20% від нормального стану. <…> Констатуємо: YouTube де-факто заблоковано в РФ», — йдеться у повідомленні на Telegram-каналі «Зателеком».

 

Нагадаємо, що  з липня 2024 року в Росії спостерігаються перебої у роботі YouTube. Джерело порталу Meduza на телекомунікаційному ринку пов'язувало це з рішенням влади РФ уповільнити роботу відеогостинґу.

 

Кремль, своєю чергою, поклав відповідальність за збої в роботі відеогостинґу на Google. Представники російської влади стверджували, що уповільнення викликано проблемами в роботі сервісу Google Global Cache, який допомагає збільшувати швидкість завантаження відео. У Google це заперечили.

 

У середині грудня користувачі стали скаржитися на те, що YouTube стали «сповільнювати» сильніше. Джерело інформаційного агентства РБК на медіаринку розповіло, що «раніше було блокування на 30% і тільки на десктопах, а з середини грудня посилюватимуть і блокуватимуть повністю, у тому числі й мобільну версію».

23.12.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Межа року 2024
Тарас Возняк
Ще навесні 2022 року США почали розвертати до їхньої ж історичної місії. І розвертати не так зусиллями самої Америки, як зусиллями і кров’ю наших солдатів…
22.12.24 | | Дискурси
Непоглинений простір Юрія Іллєнка
Христина Дрогомирецька
Кінопростір стрічок Іллєнка являє собою своєрідну сцену спроб пізнання себе, постійну боротьбу з часом, яка реалізується через різні стратегії – від боротьби та спротиву до абсолютної розчиненості у природі – і жодна з цих стратегій не є панацеєю.
21.12.24 | | Штука
Люблінська історія
Василь МАХНО
Після кожної війни наступає період спустошення, а тоді усіх накриває велика жага пошуків задоволення, що, зрештою, зрідні забуттю...
21.12.24 | | Дискурси
Лицарі з-за грані небуття
Олеся Ісаюк
«Гімн безсмертної батави» – це про трансформацію через розширення меж можливого. Про відвагу стати проти всього світу. І про світовідчуття, яке виробляється при загрозі існуванню
21.12.24 | | Україна
Українські мисткині зі своєю зброєю
У Jam Factory Art Center 22 грудня звучатиме експериментальна академічна музика: вокальні твори на вірші відомих сучасних українських поеток у виконанні ансамблю "Senza Sforzando" з Одеси.
20.12.24 | | Штука
Verba volant, skripta manent
Оксана Бойко
Присвячені рідному Львову розвідки творять Вуйциковий – наш – Львів, Львів людей і споруд. На жаль, донині Його імени не знайдемо у назві вулиці...
19.12.24 | | Минуле
Люляй же люляй...
Тарас Прохасько
Йосифові вдалося. Що би могло бути з того сина Божого, якби не тато Йосиф. Тож він колише дитятко, закинене волею Божою у цей небезпечний світ, в якому важко без колисанки
19.12.24 | | Дискурси
Різдво на паузі: як у Львові шукають ключі до часу
Театральна експлозія
Вистава “Час для снігу” поєднує святковість із філософськими роздумами, створена для сімейного перегляду, вона стає платформою для розмов із дітьми на важливі й складні теми.
19.12.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.