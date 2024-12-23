YouTube у Росії фактично заблоковано.

Трафік відеогостинґу впав до 20%.

Трафік відеогостинґу YouTube у Росії знизився до 20%. Такого висновку дійшов IT-експерт і директор некомерційної організації «Товариство захисту інтернету» Михайло Клімарьов, який проаналізував дані за допомогою сервісу моніторингу Google. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на Telegram-канал «Зателеком», який належить Клімарьову.

На основі аналізу даних про трафік YouTube IT-експерт склав графік уповільнення відеогостинґу, який показує, що в останні дні доступ до нього був суттєво обмежений.

«Наразі сервіс моніторингу Ґуґла показує 8,5 пойнтів трафіку з РФ. До “сповільнення“ це було 40 пойнтів. Тобто зараз приблизно 20% від нормального стану. <…> Констатуємо: YouTube де-факто заблоковано в РФ», — йдеться у повідомленні на Telegram-каналі «Зателеком».

Нагадаємо, що з липня 2024 року в Росії спостерігаються перебої у роботі YouTube. Джерело порталу Meduza на телекомунікаційному ринку пов'язувало це з рішенням влади РФ уповільнити роботу відеогостинґу.

Кремль, своєю чергою, поклав відповідальність за збої в роботі відеогостинґу на Google. Представники російської влади стверджували, що уповільнення викликано проблемами в роботі сервісу Google Global Cache, який допомагає збільшувати швидкість завантаження відео. У Google це заперечили.

У середині грудня користувачі стали скаржитися на те, що YouTube стали «сповільнювати» сильніше. Джерело інформаційного агентства РБК на медіаринку розповіло, що «раніше було блокування на 30% і тільки на десктопах, а з середини грудня посилюватимуть і блокуватимуть повністю, у тому числі й мобільну версію».