Google просуває глобальну програму навчання поводження зі штучним інтелектом.

Корпорація намагається допомогти людям подолати страх скорочення робочих місць, який викликає ШІ.

 

 

Американська публічна транснаціональна корпорація Google заявила про своє прагнення сформувати суспільне сприйняття і політику щодо штучного інтелекту напередодні глобальної хвилі регулювання ШІ. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова президента компанії Alphabet Inc. з глобальних питань Кента Вокера (Kent Walker). Alphabet, нагадаємо, є материнською компанією для Google.

 

Пан Вокера повідомив у коментарі для Reuters, що ключовим пріоритетом є створення освітніх програм для навчання робочої сили поводженню з ШІ. «Ознайомлення більшої кількості людей і організацій, включно з урядами, зі штучним інтелектом і використанням інструментів штучного інтелекту сприяє поліпшенню політики в галузі штучного інтелекту і відкриває нові можливості – це доброчинний цикл», – запевнив він.

 

Причиною такої ініціативи стало те, що Google вже зіткнулася з безпрецедентним регуляторним тиском через розвиток програм, пов’язаних зі штучним інтелектом. Корпорація вирішила продати частину свого рекламного технологічного бізнесу в Європі, щоб заспокоїти регулюючі органи, повідомляє Reuters.

 

Міністерство юстиції США намагається домогтися відокремлення від Google веб-браузера Chrome, хоча все ще може зміниться за адміністрації президента Дональда Трампа. Тим часом уряди в усьому світі розробляють нові правила з питань щодо використання ШІ, таких як авторські права і конфіденційність.

 

У таких умовах керівники Google спробували здійснити кроки для раціонального сприйняття нових технологій, які викликають страх масового скорочення робочих місць. Генеральний директор Alphabet Inc. Сундар Пічаї (Sundar Pichai) ще у вересні оголосив про інвестиційний фонд у розмірі 120 мільйонів доларів для створення освітніх програм у галузі ШІ.

 

Одним з елементів навчальної програми є вебсайт Grow with Google, який навчає працівників навичкам, таким як аналіз даних або ІТ-підтримка, що мають на меті розширити їхні кар'єрні перспективи в технічних галузях. У грудні компанія заявила, що один мільйон людей отримали сертифікат для участі в програмі. «Вона додає спеціалізовані курси, пов'язані зі ШІ, наприклад, один, призначений для вчителів», – розповіла керівниця програми Ліза Ґевелбер (Lisa Gevelber).

 

Окрім того, запущено програму «Кваліфіковані професії та готовність» (Skilled Trades and Readiness), у рамках якої компанія співпрацює з коледжами для навчання співробітників-кандидатів на посади в центрах обробки даних.

 

«Google включає в програму навчання ШІ. Що дійсно важливо, то це те, чи є у вас якась мета, до якої люди прагнуть, наприклад, сертифікат, який люди можуть використовувати для подачі заяви на роботу. Зрештою федеральний уряд подивиться і побачить, які докази концепції реалізуються, які зі зелених паростків пускають коріння. Якщо ми зможемо допомогти реалізуватися цим зусиллям – ми зіграємо позитивну роль у цій справі», – зазначив Кент Вокер.

26.01.2025

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