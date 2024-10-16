Google фінансуватиме будівництво міні-АЕС.

Вони потрібні ІТ-корпорації для живлення проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом.

Корпорація Google планує профінансувати будівництво серії малих ядерних реакторів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву компанії. З неї стало відомо, що Google підписала першу в світі корпоративну угоду про купівлю електроенергії від кількох невеликих модульних реакторів для задоволення попиту на живлення проєктів, пов’язаних зі штучним інтелектом.

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Будівництвом міні-АЕС займеться американська компанія Kairos Power. Вона ж володітиме ними після побудови й керуватиме їхньою роботою, йдеться в її повідомленні. Попередньо заплановано, що атомні станції запрацюють у 2030 з наступним розгортанням до 2035 року.

Компанії не розкрили фінансових деталей, як і того, де в Сполучених Штатах будуть побудовані міні-АЕС. Не повідомляється і загальна кількість профінансованих реакторів. Відомо лишень, що для своїх потреб Google зарезервувала 500 мегават електроенергії, яку вони генеруватимуть. Таку потужність можуть давати від чотирьох до семи перспективних міні-реакторів Kairos. Це можна порівняти за потужністю з одним ядерним реактором на атомній електростанції Prairie Island у Міннесоті.

Підписаний контракт у Google пояснили бажанням знизити вуглецевий слід на тлі стрімкого зростання споживання енергії. Вже у 2023 році центри даних, що обслуговують нейромережі та інші цифрові сервіси, споживали 3–4 відсотки всієї електроенергії США. Згідно з прогнозами, до 2030 року цей показник може зрости до дев’яти відсотків.

«Ми вважаємо, що атомна енергетика може відігравати важливу роль у задоволенні нашого попиту... чистим способом, більш цілодобовим», — сказав журналістам під час телефонної розмови Майкл Террелл (Michael Terrell), старший директор Google з питань енергетики та клімату.

Раніше про підписання угод із АЕС повідомили інші американські цифрові велетні. У травні Amazon домовилася про купівлю дата-центру, що працює від АЕС Susquehanna у Пенсільванії. У вересні Microsoft уклала 20-річний контракт на придбання електроенергії у зупиненого енергоблока станції Three Mile Island, реактор буде запущено знову.