Ґуґл оприлюднив найпопулярніші пошукові запити 2024 року.

Google традиційно підбиває підсумки року та представляє рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українських користувачів, який складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. В результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим цікавляться люди саме сьогодні.

Серед найпопулярніших пошукових запитів року першу позицію посів запит “Графік відключення світла”. На другій позиції опинився запит "Євро 2024", а на третій – “Сирський”. Також у топі запитів року – "Олімпійські ігри 2024", "Пасха 2024" та “Суджа”.

У категорії персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, лідером став Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Українці також активно цікавилися такими людьми, як Олександр Усик, Дональд Трамп, Камала Гарріс та Клавдія Петрівна.

Щодо втрат 2024 року, то найбільше запитів було про Ірину Фаріон, Алєксєя Навального та Алена Делона.

У категорії "Фільми" лідером став український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". На другій і третій позиціях – сиквели популярних фільмів: анімація "Думками навиворіт 2" та космічна фантастика "Дюна. Частина друга". Також значний інтерес українців викликали одні з найобговорюваніших фільмів року “Солтберн” та “Субстанція”, а також український містичний фільм жахів “Конотопська відьма”.

Серед пошукових запитів щодо покупок у 2024 році українці понад усе цікавилися, де купити енергетичні рішення – EcoFlow, зарядні станції, інвертори та сонячні панелі. Також серед найпопулярніших запитів у цій категорії – дубайський шоколад, сквіш лапка і тюбінг.

У 2024 році українські користувачі шукали, що означають абревіатури МСЕК, РЕБ, ЦНАП і КАБ. Крім того, намагалися з'ясувати значення слів “терикони”, “квадробери” та “чиназес”, а також що таке черги відключення світла та довідка ок-7.

Минулого року найпопулярнішими пошуковими запитами українців у Google були “Карта повітряних тривог”, графік відключення світла, власник ПВК “Вагнер” Євгєній Прігожин, ЧатGPT. У розділі “Новини” серед запитів лідерами були війна Ізраїлю з ХАМАСом, катастрофа мінісубмарини “Титан”, землетрус у Туреччині, урагани “Хіларі”, “Ідалія” та “Лі”, дві стрілянини у США, війна у Судані й індійська місія на Місяць Chandrayaan-3. Серед акторів найчастіше шукали Джеремі Реннера, серед співаків – Шакіру, серед спортсменів – американського футболіста Дамара Гемліна; у розділі “Фільми” – стрічка “Барбі” та “Оппенгеймер”; серед серіалів – “Останні з нас”, “Венздей” та “Джинні й Джорджія”. У розділі “Втрати року” тоді найбільше шукали інформацію про актора Метью Перрі, а також співачок Тіну Тернер та Шинейд О’Коннор.

У 2022 році найпопулярнішими запитами українців були “Карта повітряних тривог”, “Новини України”, “єДопомога”, “Карта України”, “Жириновський”, “Арестович”, “Путін”, “Холостяк 2022”, “Байрактар”, “Гостомель”.

Повністю список запитів 2024 року, популярність яких найбільше зросла в Україні за рік, має такий вигляд:

Найпопулярніші запити року:

1. Графік відключення світла

2. Евро 2024

3. Сирський

4. Олімпійські ігри 2024

5. Пасха 2024

6. Усик

7. Ірина Фаріон

8. Суджа

9. 20 днів у Маріуполі

10. Євробачення 2024

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

1. Олександр Сирський

2. Олександр Усик

3. Дональд Трамп

4. Сєргєй Лавров

5. Камала Гарріс

6. Майк Тайсон

7. Микола Тищенко

8. Павел Дуров

9. Клавдія Петрівна

10. Соня Морозюк

Пішли назавжди:

1. Ірина Фаріон

2. Алєксєй Навальний

3. Ален Делон

4. Анастасія Заворотнюк

5. Олександр Масляков

6. В’ячеслав Узелков

7. Олександр Ширвіндт

8. Віталій Білоножко

9. Богдан Сташків

10. Шеннен Догерті

Питання: “Що таке?”:

1. що таке мсек

2. що таке реб

3. що таке терикони

4. що таке черги відключення світла

5. що таке цнап

6. що таке довідка ок-7

7. що таке каб

8. що таке бусифікація

9. що таке квадробери

10. що таке чиназес

Покупка:

1. Екофлоу

2. Вентилятор

3. Зарядна станція

4. Інвертор

5. Айфон 16

6. Дубайський шоколад

7. Сквіш лапка

8. Гелевий акумулятор 100 ампер

9. Сонячні панелі

10. Тюбінг

Фільм:

1. 20 днів у Маріуполі

2. Думками навиворіт 2

3. Дюна 2

4. Солтберн

5. Субстанція

6. Веном 3

7. Люблю тебе ненавидіти

8. Жахаючий 3

9. Дикий робот

10. Конотопська відьма