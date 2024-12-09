Асад зі сім'єю опинився в Москві.

Російська влада надала їм політичний притулок.

Скинутий президент Сирії Башар Асад разом з членами родини прибув до Москви. Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС з покликом на джерело у Кремлі. Тож спекуляції про евентуальну смерть Асада в авіатрощі виявилися фейком.

«Асад із членами своєї сім'ї прибув до Москви. Росія, виходячи з міркувань гуманітарного характеру, надала їм притулок», – цитує агентство джерело, не називаючи його на ім'я.

У повідомленні ТАСС Асада названо «колишнім» президентом, хоча формально він не оголошував про складання повноважень. Напередодні МЗС Росії в офіційному повідомленні, однак, стверджувало, що за підсумками перемовин з опозицією Асад погодився полишити посаду президента і виїхати з країни.

Повідомляється також, що з посольства Сирії в Москві знято прапор та табличку з назвою диппредставництва. Сирійська опозиція використовує інший, дещо видозмінений національний прапор.

Джерело ТАСС у Кремлі також повідомило, що нібито офіційні російські особи перебувають у контакті з представниками сирійської опозиції, які захопили Дамаск. Співрозмовник агентства заявив, що лідери повстанців нібито гарантували безпеку російських військових баз та дипломатичних установ на території Сирії.

Сирійського експрезидента Башара Асада його опоненти в Сирії та країни Заходу звинувачують у численних злочинах проти людяності, у тому числі вбивствах мирних громадян, зокрема з використанням хімічної зброї. Придушення вуличних протестів у 2011 році переросло у громадянську війну, в якій брали участь різні політичні сили. Російські військові виступали у війні в Сирії на боці Асада, завдаючи бомбових ударів по позиціях його супротивників, а також беручи участь у наземних операціях, до яких залучали також найманців ПВК «Вагнер».