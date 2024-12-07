1018-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:55 Шольц після розмови з Трампом запевнив, що зможе домовитися з ним про спільну стратегію щодо України.

11:20 Морські безпілотники ВМС ЗСУ завдали ударів по російських цілях біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Під час атаки вдалося знищити системи спостереження росіян, які вони розмістили на раніше захоплених газових платформах.

11:05 Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

10:20 Компанія SpaceX та Пентагон підписали угоду, яка розширює доступ України до мілітаризованого більш захищеного варіанта супутникової мережі Starlink, відомого як Starshield. Згідно з контрактом, 2500 терміналів Starlink, які вже знаходяться в Україні, отримають доступ до Starshield. Цей сигнал складніше зламати або заглушити. Раніше було відомо, що доступ до нього мають лише 500 терміналів Starlink. Контракт, ймовірно, було укладено у серпні цього року.

10:15 Внаслідок вчорашнього російського авіаційного удару по СТО в Запоріжжі загинуло 10 людей (8 із них перебували в автомобілях), поранено 24, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

10:10 Внаслідок вчорашнього російського удару по цивільній адміністративній будівлі в Кривому Розі загинуло троє людей, поранено 17, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Внаслідок удару було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

278,4% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

112,6% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

514,4% автомобільної техніки (з них 7,4% за минулий тиждень),

683,4% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

112,8% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

71,8% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі (із 21:30) росіяни завдали удару ракетою невстановленого типу по Сумщині, атакували 14 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів (район пусків – Приморсько-Ахтарськ РФ). Станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збито 7 ворожих БпЛА у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях. 6 безпілотників локаційно втрачено, 1 вийшов із підконтрольного повітряного простору в напрямку РФ.

За минулі сім днів було збито 204 із 377 запущених по Україні БПЛА, ще 161 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 97%).

09:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках. За уточненою інформацією, за добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, а також десять авіаударів, скинувши 36 КАБ. Крім цього, здійснив близько 4000 обстрілів, з них 143 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів по населених пунктах Новоєгорівка, Константинополь, Дачне, Одрадне, Запоріжжя, Новопавлівка та Новосілка. Вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали п’яти ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили два пункти управління. На Харківському напрямку поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів, отримали відсіч. Дев’ять боєзіткнень відбулось за минулу добу на Куп’янському напрямку, зокрема, біля Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного. За уточненою інформацією, ворог атакував 14 разів неподалік Чернещини, Греківки, Копанок, Надії, Макіївки, Торського та Тернів на Лиманському напрямку. Поблизу населених пунктів Біла Гора та Ступочки на Краматорському напрямку за добу відбулося п’ять боєзіткнень. На Торецькому напрямку росіяни атакували дев’ять разів неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 48 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Жовте та Чумацьке. На Курахівському напрямку минулої доби 35 разів відбувались атаки поблизу Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього. Наші захисники відбили 21 штурм поблизу населених пунктів Успенівка, Костянтинопольське, Роздольне, Новодарівка та Новосілка, що на Времівському напрямку. Невдачею для загарбників обернулась спроба атаки на наші позиції в напрямку Новоданилівки, на Оріхівському напрямку. Тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку. На Курщині українські захисники відбили 14 атак російських загарбників. На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників становили 1300 осіб. Також наші воїни знешкодили 17 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, два засоби ППО, 19 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 49 автомобілів.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракет на борту нема, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Станом на 6 грудня російські війська ще не евакуювали російську військово-морську базу в Тартусі, Сирія, але залишається незрозумілим, чи залишить Росія свої кораблі в порту, оскільки сирійські повстанці продовжують стрімко просуватися територією, контрольованою режимом.

• Схоже, що Росія передислоковує принаймні частину своїх засобів протиповітряної оборони, які захищали російську авіабазу Хмеймім у Сирії, але причина цієї передислокації наразі залишається незрозумілою.

• Кремль продовжує просувати свої стратегічні зусилля з де-факто анексії Білорусі та подальшого розширення російської військової присутності в Білорусі в рамках Союзної держави.

• Лукашенко, ймовірно, намагається зберегти білоруський суверенітет перед Москвою, виступаючи за те, щоб Білорусь контролювала російське озброєння, розміщене в Білорусі, – зусилля, в яких Лукашенко історично зазнав невдачі.

• Розміщення ракет «Орешник» у Білорусі не збільшує безпосередніх ризиків ударів балістичних ракет середньої дальності по Україні або країнах НАТО, незважаючи на посилене брязкання ядерною зброєю з боку Кремля.

• Кремль робить офірним цапом колишнього губернатора Курської області Смірнова за нездатність Росії адекватно відреагувати на вторгнення України в Курську область.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров використав своє інтерв'ю американському ЗМІ, щоб повторити тези Кремля, спрямовані на формування американської зовнішньої політики і досягнення перезавантаження відносин між США і Росією на шкоду інтересам США і на умовах Кремля.

• За повідомленнями, західні санкції погіршують загальну якість російських безпілотників. Це вказує на те, що цілеспрямовані санкції мають певний негативний вплив на російську оборонно-промислову базу.

• Російські військові продовжують втрачати частину свого офіцерського корпусу – ресурс, який важко поповнити, що є частиною постійно зростаючих втрат Росії.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: