Заступник міністра закордонних справ Росії заявив, що Москва примусить Вашінґтон «до переговорних рішень, які закріплюють нову геополітичну конфігурацію за результатами “СВО"»,

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков вважає, що сценарій «Ялта 2.0» у рамках мирного врегулювання конфлікту в Україні є досить ймовірним. Про це він заявив у інтерв’ю газеті «Комсомольськая правда».

Рябков висловив жаль, що Сполучені Штати про Ялтинсько-Потсдамську систему «не люблять згадувати в позитивному ключі». Тож він припустив, що такий сценарій Росія зможе реалізуватися у вигляді «примусу» американської сторони до мирних перемовин.

У розмові із журналістом видання Рябков зазначив, що бойові дії в Україні та те, що їм передувало, демонструють неготовність західних країн працювати над спільним будівництвом системи колективної безпеки. «Так що ідею “Ялти 2.0” я в принципі не виключав би, але в контексті примусу Вашінґтона до переговорних рішень, які закріплюють нову геополітичну конфігурацію за результатами “СВО"», – сказав Рябков.

Він висловив впевненість, що зараз цілі Росії в рамках СВО «стануть стратегічною поразкою» для США, оскільки ставка адміністрації чинного президента Джо Байдена «узяти гору у гібридній війні колективного Заходу проти Росії провалюється».

Нагадаємо, що саме Сергій Рябков був тією офіційною російською особою, яка три роки тому, в грудні 2021 року озвучила ультиматум Кремля напередодні широкомасштабного вторгнення. Зокрема, тоді пролунала вимога про повернення НАТО до кордонів 1998 року.