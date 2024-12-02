1013-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 Російські сили у Сирії вийшли з міста Хама евакуювалися до бази "Хмеймім”, війська та дипломати РФ терміново евакуюються з Дамаска, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

11:55 Українська розвідка завдала масштабних ударів по базах росіян у Криму, щоб змусити РФ перекинути з фронту додаткові засоби ППО і полегшити подальші українські атаки по ключових об'єктах російської інфраструктури на Донеччині та по російських командних пунктах і лініях постачання на Курщині, пише Forbes.

11:25 Бійці протурецької «Сирійської національної армії» захопили російсько-сирійську авіабазу Квайрес за 40 км на схід від Алеппо, повідомляє британський центр Syrian Observatory for Human Rights.. Ця операція стала відповіддю на плани курдських бійців із «Робітничої партії Курдистану» і «Загонів народної самооборони» зайняти покинуті ЗС Сирії території турецьке Anadolu Agency. Судячи з фотографій, захоплено ПЗРК «Панцир» і РСЗВ «Ураган», зенітна установка «Шилка», танки Т-72 і Т-55, БТР-80 і РСЗВ «Град».

11:05 Станом на 6:00 рівень споживання електроенергії був на 6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 29 листопада, це пояснюється меншим обсягом застосування заходів обмеження, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби.

10:35 За даним розвідки, в бойові підрозділи російської армії передано 2 тисячі північнокорейських військових, вони направлені до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ, в оперативному резерві армії РФ є 9 тисяч північнокорейських військовослужбовців, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк. Контингентом північнокорейських військ в Росії командує три генерали.

10:30 Вночі (із 19:00) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ росіяни атакували 110-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів. Станом на 08.30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6 — вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку росії та Білорусі, ще один — в повітрі.

За минулі сім днів було збито 327 із 704 запущених по Україні БПЛА, ще 360 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 98%).

10:25 Переговорний кластер 1 "Основи процесу вступу в ЄС" (Fundamentals) з Україною може бути відкрито в першій половині 2025 року, найімовірніше, у квітні-травні, повідомила єврокомісарка з розширення Марта Кос

10:15 Російська Федерація хоче прискорити виконання завдань у Курській області, туди було перекинуто 76-ту десантно-штурмову дивізію з Запорізької області, пише РБК-Україна з посиланням на джерела. Контрнаступ росіян у Курській області змусив Москву внести корективи у свої плани щодо наступу в Запорізькій області, хоча не відмовитися від них. Початок операції росіян на Запоріжжі очікувався орієнтовно в період з жовтня по грудень. Наразі наші військові прогнозують, що ворог може розпочати свій наступ після 5 грудня. Росія може завдати удар в районі Кам'янського - П'ятихаток Запорізької області на північ, щоб підійти якомога ближче до міста Запоріжжя і отримати можливість обстрілювати південну частину обласного центра зі ствольної артилерії. Окрім наступу на Запоріжжя росіяни можуть найближчим часом здійснити ще одну операцію - з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро. Вони звозять в райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

277,4% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

111,8% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

508,7% автомобільної техніки (з них 8,0% за минулий тиждень),

680,1% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

112,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

71,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Цієї ночі українські сили ППО виявили і знешкодили близько двох десятків ворожих безпілотників, які потенційно загрожували Києву, повідомив голова КМВА Сергій Попко. Повітряна тривога тривала чотири з половиною години.

09:55 У Чернівецькій області внаслідок падіння уламків збитого російського БПЛА пошкоджені декілька будівель в одному із сіл Дністровського району, повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Руслан Запарнюк.

09:50 Німеччина планує передати Україні військовий пакет допомоги у розмірі 650 мільйонів євро, анонсував канцлер Німеччини Олаф Шольц:

"Німеччина залишатиметься найсильнішим прихильником України в Європі. На зустрічі з Зеленським я оголошу про подальше оборонне обладнання на суму 650 мільйонів євро, яке буде поставлено до кінця грудня."

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 18 авіаударів, скинув 25 КАБ, застосував 1635 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 5079 обстрілів, з них 145 з РСЗВ. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Сіверськ, Петрівка, Костянтинівка, Пантелеймонівка, Єлизаветівка, Гродівка, Даченське, Шевченко, Новопустинка та Улакли. За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки російських загарбників. На Харківському напрямку ворог десять разів штурмував у районах населених пунктів Стариця, Тихе, Вовчанськ та в напрямку Козачої Лопані. На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського. На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька та в напрямку Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмових і наступальних дії агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки. На Времівському напрямку противник здійснив 24 наступальні дії на позиції українських підрозділів у районах Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки. На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати позиції наших підрозділів чотири рази, успіху ці дії їм не принесли. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 16 атак російських загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1790 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 28 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 99 автомобілів.

09:25 Німецький канцлер Олаф Шольц прибув з неоголошеним візитом до Києва. Це другий візит канцлера з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

09:20 Російські війська вночі знову атакували дронами Тернопіль, виникла пожежа в житловому будинку, загинула одна людина, поранено 4 мешканців будинку, повідомив голови Тернопільскої ОВА В'ячеслав Негода. 94 жителі будинку відселили.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, міністерство оборони Росії замінило генерал-лейтенанта Киселя на генерал-полковника Чайка, який повернеться на посаду командувача російського угруповання військ у Сирії, хоча залишається незрозумілим, як можуть змінитися російські операції в Сирії.

• Президент Росії Путін 1 грудня підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік і проект федерального бюджету на 2026-2027 роки.

• Російські державні ЗМІ повідомили, що російське військове командування призначило генерал-полковника Мурадова першим заступником командувача Сухопутних військ Росії.

• Грузинська опозиція продовжує оскаржувати легітимність перемоги на виборах правлячої партії «Грузинська мрія» після того, як «Грузинська мрія» призупинила переговори про вступ Грузії до Європейського Союзу.

• Українські війська нещодавно просунулися вперед у Курській області, а російські війська нещодавно просунулися вперед біля Покровська та Гуляйполя.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: