1011-й день війни Росії в Україні. Хроніка

08:40 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

276,9% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

111,6% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

505,7% автомобільної техніки (з них 8,0% за минулий тиждень),

678,6% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

112,8% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

71,6% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:35 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:30 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:25 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 192 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 36 авіаударів, скинувши 61 КАБ. Крім цього, здійснив 4663 обстрілів, з них 99 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень близько 1400 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ківшарівка, Олександро-Калинове, Новоосинове, Глушківка, Григорівка, Серебрянка, Костянтинівка, Успенівка, Улакли, Велика Новосілка, Макарівка, Оріхів та Козацьке. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу і ОВТ, пункту управління та одному іншому важливому об’єкту противника. На Харківському напрямку відбулося сім ворожих атак в районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутись вперед неподалік Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували у районі Часового Яру та в бік Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки неподалік Дружби та Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки. На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій неподалік Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції п’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція в Курській області. Наші воїни за минулу добу відбили 23 ворожі атаки на даному напрямку. Сили оборони України завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1740 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 12 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, два засоби ППО, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 72 одиниці автомобільної техніки та дві одиниці спецтехніки окупантів.

08:20 В Україні ще досі не повністю забезпечено належне озброєння у бригадах ЗСУ, попри обіцяну раніше західними партнерами підтримку щодо цього питання; проблеми в кількості військовослужбовців немає, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News.

08:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжує вихваляти технічні характеристики нещодавно запущеної балістичної ракети «Орешник» і погрожувати новими ударами «Орешника» по Україні в рамках посиленої російської кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на примушення Заходу і України до самостримування.

• У можливостях ракети «Орєшнік» немає нічого особливо нового, і американські та українські офіційні особи зазначили, що ракета «Орєшнік» не віщує російської ескалації у війні. Таким чином, постійне хизування Путіна ракетою «Орешник» і російським ракетним потенціалом залишається частиною рефлексивної контрольної інформаційної операції Кремля і навряд чи передвіщає розвиток особливо нових російських можливостей глибокого удару.

• Російські військові розглядають можливість створення окремого підрозділу для безпілотних систем, ймовірно, в рамках міністерства оборони Росії в запізнілій спробі наздогнати створення українських Сил безпілотних систем в лютому 2024 року.

• У ніч з 27 на 28 листопада та з 28 на 29 листопада російські війська провели велику серію безпілотних і ракетних ударів по енергосистемі України та основних об'єктах оборонно-промислового комплексу.

• Українські сили 28 і 29 листопада провели серію ударів по чотирьох російських системах протиповітряної оборони і радарах в окупованій Україні та двох нафтобазах в Росії.

• Міністр оборони Росії Бєлоусов на тлі активізації російсько-північнокорейського співробітництва 29 листопада здійснив неоголошений візит до Пхеньяну в Північній Кореї.

• Президент Росії Путін призначив генерал-полковника Мурадова першим заступником командувача Сухопутних військ Росії.

• Генеральна прокуратура України 28 листопада розпочала додаткове розслідування щодо ймовірної страти Росією українських військовополонених у Донецькій та Запорізькій областях.

• Президент України Володимир Зеленський 29 листопада призначив генерал-майора Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ України замість генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

• Грузини протестували в Тбілісі у відповідь на ініціативу правлячої прокремлівської партії «Грузинська мрія» відкласти переговори про вступ до Європейського Союзу, що спонукало російський інформаційний простір відновити інформаційні операції, які неправдиво представляють протести і грузинські опозиційні партії як потенційні загрози грузинському суверенітету.

• Українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Вугледара.

• Російські опозиційні видання «Медіазона» та «Русская служба BBC» повідомили про підтверджені загибелі щонайменше 80 937 російських солдатів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

08:15 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває два російські кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін продовжує вихваляти технічні характеристики нещодавно запущеної балістичної ракети «Орешник» і погрожувати новими ударами «Орешника» по Україні в рамках посиленої російської кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на примушення Заходу і України до самостримування.

• У можливостях ракети «Орєшнік» немає нічого особливо нового, і американські та українські офіційні особи зазначили, що ракета «Орєшнік» не віщує російської ескалації у війні. Таким чином, постійне хизування Путіна ракетою «Орешник» і російським ракетним потенціалом залишається частиною рефлексивної контрольної інформаційної операції Кремля і навряд чи передвіщає розвиток особливо нових російських можливостей глибокого удару.

• Російські військові розглядають можливість створення окремого підрозділу для безпілотних систем, ймовірно, в рамках міністерства оборони Росії в запізнілій спробі наздогнати створення українських Сил безпілотних систем в лютому 2024 року.

• У ніч з 27 на 28 листопада та з 28 на 29 листопада російські війська провели велику серію безпілотних і ракетних ударів по енергосистемі України та основних об'єктах оборонно-промислового комплексу.

• Українські сили 28 і 29 листопада провели серію ударів по чотирьох російських системах протиповітряної оборони і радарах в окупованій Україні та двох нафтобазах в Росії.

• Міністр оборони Росії Бєлоусов на тлі активізації російсько-північнокорейського співробітництва 29 листопада здійснив неоголошений візит до Пхеньяну в Північній Кореї.

• Президент Росії Путін призначив генерал-полковника Мурадова першим заступником командувача Сухопутних військ Росії.

• Генеральна прокуратура України 28 листопада розпочала додаткове розслідування щодо ймовірної страти Росією українських військовополонених у Донецькій та Запорізькій областях.

• Президент України Володимир Зеленський 29 листопада призначив генерал-майора Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ України замість генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

• Грузини протестували в Тбілісі у відповідь на ініціативу правлячої прокремлівської партії «Грузинська мрія» відкласти переговори про вступ до Європейського Союзу, що спонукало російський інформаційний простір відновити інформаційні операції, які неправдиво представляють протести і грузинські опозиційні партії як потенційні загрози грузинському суверенітету.

• Українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Вугледара.

• Російські опозиційні видання «Медіазона» та «Русская служба BBC» повідомили про підтверджені загибелі щонайменше 80 937 російських солдатів в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

08:05 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: