1010-й день війни Росії в Україні. Хроніка

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

 

 

 

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:

 

Станом на 22:00 відбулося 188 бойових зіткнень. Сьогодні держава-терорист завдала два ракетних удари із використанням 97 ракет, 23 авіаударів, скинувши при цьому 44 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів понад сім сотень дронів-камікадзе та здійснили близько 3900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи 11 разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та Глибокого. До того ж, авіація окупантів завдала ударів по населених пунктах Липці та Нескучне, застосувавши чотири авіабомби.

Двадцять чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Три атаки атаки противника тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська сім разів атакували українських захисників в районах Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Торського, Ямполівки та Тернів.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку наші війська відбили п’ять атак противника в районі Торецька та Диліївки.

Впродовж доби на Покровському напрямку окупанти 50 разів атакували наші позиції в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. Дотепер тривають 18 боєзіткнень.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 442 особи вбитими та пораненими, до того ж знищено дві броньовані бойові машини, один міномет, дві одиниці автомобільної техніки, також було пошкоджено один автомобіль та бойову броньовану машину.

Сьогодні на Курахівському напрямку загарбники здійснили 42 спроби просунутись вперед. В основному бої тривають поблизу населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка, Успенівка та Дачне. На цьому напрямку втрати противника склали 63 окупанти вбитими та 74 пораненими, знищено один танк, три бойові броньовані машини, крім того пошкоджено два танки та п’ять бойових броньованих машин.

На Времівському напрямку сьогодні агресор 20 разів штурмував передній край нашої оборони в районі населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Новопіль, Розлив, Роздольне, Сухі Яли та Новодарівка.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні штурми позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація противника сьогодні завдала по Курщині 12 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБ.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 100-ї окремої механізованої бригади, 71-ї окремої єгерської бригади, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

29.11.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Не знаю
Майкл Мишкало
Не знаю, що приготували для нас новий день, новий місяць і нова зима, не кажучи вже про рік – цього ніхто не знає. Але знаю, що опустити руки ми завжди встигнемо
26.11.24 | | Дискурси
Підвищуючи ставки
Юрко ТИМЧУК
Поки росіяни петляли від «рубєжа» до «орєшніка», українці позначили в календарі 1000-й день повномасштабної війни, яка триває з часів Андрєя Боголюбського.
26.11.24 | | Україна
Кераміка без кордонів
Виставка «Кераміка без кордонів» представляє твори випускників кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв – майстрів своєї справи, які нині є членами Міжнародної академії кераміки в Женеві.
26.11.24 | | Штука
Ісая Берлін та свобода від насильства
Лука Вієвський
Ідеї Ісаї Берліна на перетині етичного й політичного можуть зайняти гідне місце в широкому суспільному дискурсі України.
26.11.24 | | Минуле
Викрадені з рідного краю
27-28 листопада на Камерній сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра моновистави «Птах на горищі» українського драматурга Олега Михайлова. П’єса, написана влітку 2023 року, присвячена темі викраденню дітей росією.
25.11.24 | | Штука
Втома / невтома
Андрій Содомора
Пере-могти ворога – це спромогтись на щось більше, аніж ворог може. А в нерівному бою – спромогтись на більше, аніж сама людина може; зробити щось таке, що поза межами можливого
25.11.24 | | Дискурси
Як там?
Марта Кришталович
Час від часу нахилявся над домовиною і по­вторював одне і те ж запитання, мовби покійна дружина й справді могла йому відповісти: «Може, хотяй ти мені скажеш?.. Може, скажеш?..»
24.11.24 | | Дискурси
Перелом
Віталій Портников
Вибір у нас тепер античний: або й далі плисти за путінським планом до Харібди й загинути, або повернути до Скілли, щоб отримати шанс на спасіння. Але ми обовʼязково випливемо
24.11.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.