Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн.

Президентка ЄК заявила про намір продовжити витіснення російських енергоресурсів з європейського ринку.

Депутати Європейського парламенту затвердили новий склад Єврокомісії, яка складається із 27 єврокомісарів. Про це повідомив телеканал ARD. Орган виконавчої влади Євроунії надалі очолюватиме Урсула фон дер Ляєн. Призначення запропонованих нею єврокомісарів, які виконують функції міністрів у Євроунії, підтримали 370 депутатів із 688. Проти виступили 282 депутати, ще 36 утрималися.

Європарламент з четвертого до 12 листопада проводив обговорення кандидатур на посади єврокомісарів на спеціальних слуханнях у профільних комітетах, щоб визначити відповідність кандидатів запропонованим посадам. У середу, 27 листопада, в Європарламенті відбулося підсумкове голосування щодо всіх 27 єврокомісарів (включно з Урсулою фон дер Ляєн).

Урсула фон дер Ляєн запевнила перед початком голосування, що новий склад Єврокомісії продовжить витіснення російських енергоресурсів, включно зі зрідженим природним газом (ЗПГ), з європейського ринку. Тим самим, за її словами, ЄК хоче досягти зниження цін на енергоносії.

«Ціни на енергію мають бути знижені. Над цим працюватиме [єврокомісар з енергетики, – ред.] Ден Йоргенсен (Dan Jørgensen), ґрунтуючись на своєму досвіді. Необхідно знизити ціни як для домогосподарств, так і для промисловості, інвестувати в "чисту" енергетику та знайти альтернативу імпорту ЗПГ з Росії», – сказала Урсула фон дер Ляєн, представляючи кандидатів у єврокомісари перед голосуванням у Європарламенті.

Президентка ЄК анонсувала нові великі проєкти. Вона пообіцяла стимулювати європейську економіку, яка останнім часом слабшає. «Наша свобода і незалежність більше, ніж будь-коли, залежать від нашої економічної сили. Тому Комісія представить закони, які мають надати цифровим стартапам кращий доступ до інвестицій», – наголосила фон дер Ляєн, маючи на увазі конкуренцію з боку США і Китаю.

Також очікується, що заступники фон дер Ляєн Стефан Сежурне (Stéphane Séjourné) та Тереза ​​Рібера (Teresa Ribera) розроблять законодавчий пакет для переведення енергетики в Європі на електрику та водень і таким чином зроблять її більш сприятливою для клімату.

У планах нового складу Єврокомісії – затвердження «Білої книги» ЄУ з оборони у перші 100 днів роботи. За описану в ній військово-промислову стратегію Євроунії, зміцнення оборони та збільшення витрат на ці цілі відповідатиме литовський політик Андрюс Кубілюс (Andrius Kubilius), призначений на створену поточного року посаду єврокомісара з оборони.

Затверджений склад нової Єврокомісії офіційно розпочне роботу першого грудня. Перед початком роботи новий склад має одержати формальне схвалення Ради Євроунії.