1008-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Президент США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд США для посилення військової підтримки України, пише New York Post. Із загальної суми $24 млрд, 8 млрд передбачено для фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєння Україні. Ще $16 млрд мають піти на поповнення запасів американського військового арсеналу.
09:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
08:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російські офіційні особи продовжують демонструвати, що Кремль прагне захопити більше території в Україні, ніж він зараз займає, і не бажає приймати компроміси або брати участь у добросовісних переговорах, незалежно від того, хто є посередником у таких переговорах.
• Темпи просування російських військових з осені 2024 року помітно зросли порівняно з темпами просування у 2023 році та решті 2024 року, але нещодавні повідомлення західних ЗМІ, які порівнюють останні досягнення Росії з тими, що були на початку повномасштабного вторгнення, продовжують спотворювати поступовість і тактичний характер нещодавніх успіхів Росії.
• Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив використання Україною проти Росії наданих США ATACMS на тлі офіційного підтвердження Росією нещодавніх ударів українських ATACMS.
• Російські війська запустили рекордну кількість безпілотників проти України в ніч з 25 на 26 листопада, оскільки Росія продовжує збільшувати використання безпілотників-приманок у пакетах дальніх ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури для того, щоб вивести з ладу українські системи протиповітряної оборони.
• Російські державні ЗМІ повідомили, що міністерство оборони Росії замінило колишнього командувача Південного військового округу і Південного угруповання військ генерал-полковника Анашкіна на виконуючого обов'язки командувача Східного військового округу генерал-лейтенанта Санчіка.
• Російські війська продовжують страчувати українських військовополонених на тлі сплеску нещодавніх російських військових злочинів.
• Російська Державна Дума готує правові механізми для виключення Талібану з офіційного списку заборонених терористичних організацій, затвердженого російським урядом.
• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Кремінною, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Покровськом, Кураховим та Великою Новосілкою.
• Російський мілблогер поскаржився 25 листопада, що російські війська часто застосовують артилерію без координації між різними російськими підрозділами, підкресливши значні проблеми зі зв'язком між бронетехнікою та піхотою.
• Російська влада продовжує стимулювати службу в Україні за допомогою одноразових грошових виплат, ймовірно, для того, щоб уникнути проведення чергового часткового примусового призову в резерв.
08:50 Ізраїльські військові та ліванський рух «Хезболла» припинять бойові дії нині вранці, заявив вчора президент США Джозеф Байден. Остання тривога «Цева адом» (для попередження цивільного населення про несподівані ракетні атаки) на півночі Ізраїлю була зафіксована о 23:23 26 листопада. Вночі спроб обстрілів або атак із застосуванням БПЛА не було.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
27.11.2024
Станом на 22:00 відбулося 208 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 31 авіаційного удару із застосуванням 57 КАБ, більш як сім сотень ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень з російськими загарбниками. Всі їх в районі Вовчанська відбито українськими воїнами. Населений пункт Питомник зазнав авіаудару трьома керованими бомбами.
На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колісниківки, Синьківки та Андріївки. Одну керовану авіабомбу ворог скинув на населений пункт Курилівка.
Двадцять один раз ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів та Торського. Крім того, населені пункти Іванівка, Лиман, Зарічне зазнали авіаударів дев’ятьма КАБ.
На Сіверському напрямку окупанти атакували в районі Григорівки, успіху не мали. Водночас ворог завдав авіаудару керованою бомбою по Слов’янську.
Райони населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора, Предтечине та Диліївка були атаковані ворогом на Краматорському напрямку 13 разів. Ситуація на напрямку контрольована, Сили оборони стійко утримують займані рубежі.
Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Окупанти діяли в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка та Торецьк, всі атаки відбито, противник успіху не мав. Ударів з повітря зазнали Торецьк, Катеринівка та Краматорськ, загалом ворог скинув шість керованих бомб.
Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки та Чумацького.
Загалом, 29 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще три боєзіткнення, в районах Пустинки та Нового Труда, тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.
За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 169 осіб вбитими та 219 - пораненими. Знищено автомобіль та мотоцикл. Окрім того, ще один автомобіль та три БМП були суттєво пошкоджені.
На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 39 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Дачне, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, 13 атак в районах Берестків, Зорі та Сонцівки тривають досі.
За сьогодні на даному напрямку ворог втратив 90 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві БМП та один квадроцикл. Три БМП, одна гармата та один автомобіль пошкоджені.
На Времівському напрямку наші воїни зупинили 12 штурмів окупантів в районах населених пунктів Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка та Рівнопіль. Ще чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Веселий Гай тривають дотепер.
На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку загарбники активно застосовували авіацію по районах населених пунктів Мала Токмачка, Темирівка та Павлівка, загалом скинули десять керованих авіаційних бомб.
На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська. Противник успіху не мав.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 11 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБ і 196 артилерійських обстрілів, зокрема чотирьох - з реактивних систем залпового вогню.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Сьогодні слід відзначити воїнів 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади, 71-ї окремої єгерської бригади, 12-ї бригади спеціального призначення Національнох гвардії України "Азов", 141-ї окремої піхотної бригади, а також 126-ої окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому непоправних втрат.