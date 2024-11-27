1008-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Президент США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд США для посилення військової підтримки України, пише New York Post. Із загальної суми $24 млрд, 8 млрд передбачено для фінансування контрактів американських компаній на постачання озброєння Україні. Ще $16 млрд мають піти на поповнення запасів американського військового арсеналу.

09:05 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:55 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські офіційні особи продовжують демонструвати, що Кремль прагне захопити більше території в Україні, ніж він зараз займає, і не бажає приймати компроміси або брати участь у добросовісних переговорах, незалежно від того, хто є посередником у таких переговорах.

• Темпи просування російських військових з осені 2024 року помітно зросли порівняно з темпами просування у 2023 році та решті 2024 року, але нещодавні повідомлення західних ЗМІ, які порівнюють останні досягнення Росії з тими, що були на початку повномасштабного вторгнення, продовжують спотворювати поступовість і тактичний характер нещодавніх успіхів Росії.

• Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив використання Україною проти Росії наданих США ATACMS на тлі офіційного підтвердження Росією нещодавніх ударів українських ATACMS.

• Російські війська запустили рекордну кількість безпілотників проти України в ніч з 25 на 26 листопада, оскільки Росія продовжує збільшувати використання безпілотників-приманок у пакетах дальніх ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури для того, щоб вивести з ладу українські системи протиповітряної оборони.

• Російські державні ЗМІ повідомили, що міністерство оборони Росії замінило колишнього командувача Південного військового округу і Південного угруповання військ генерал-полковника Анашкіна на виконуючого обов'язки командувача Східного військового округу генерал-лейтенанта Санчіка.

• Російські війська продовжують страчувати українських військовополонених на тлі сплеску нещодавніх російських військових злочинів.

• Російська Державна Дума готує правові механізми для виключення Талібану з офіційного списку заборонених терористичних організацій, затвердженого російським урядом.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Кремінною, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Покровськом, Кураховим та Великою Новосілкою.

• Російський мілблогер поскаржився 25 листопада, що російські війська часто застосовують артилерію без координації між різними російськими підрозділами, підкресливши значні проблеми зі зв'язком між бронетехнікою та піхотою.

• Російська влада продовжує стимулювати службу в Україні за допомогою одноразових грошових виплат, ймовірно, для того, щоб уникнути проведення чергового часткового примусового призову в резерв.

08:50 Ізраїльські військові та ліванський рух «Хезболла» припинять бойові дії нині вранці, заявив вчора президент США Джозеф Байден. Остання тривога «Цева адом» (для попередження цивільного населення про несподівані ракетні атаки) на півночі Ізраїлю була зафіксована о 23:23 26 листопада. Вночі спроб обстрілів або атак із застосуванням БПЛА не було.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: