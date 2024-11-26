Підвищуючи ставки

Поки росіяни петляли від «рубєжа» до «орєшніка», українці позначили в календарі тисячний день повномасштабної війни, яка триває з часів Андрєя Боголюбського. Огляд подій тижня в Україні.

Чергові плани тижня

Закордонні медіа видають дещо відмінну інформацію від тієї, якою оперує телемарафон. То не є критично зле чи катастрофічно добре – просто варто прислуховуватися до того, що мають в голові й іноді озвучують партнери-союзники.

Спочатку видання Bloomberg повідомило, що Білий дім схвалив постачання протипіхотних мін Україні та списав майже п’ять мільярдів доларів боргу – але то ще не остаточне рішення і є лише частиною плану Байдена, щоб зробити якомога більше для посилення України до початку президентства Трампа.

Потім Associated Press наводить цитату президента Зеленського «Є хартія ООН, і ми сподіваємося, що всі наші кроки, засновані на хартії ООН, будуть підтримані нашими партнерами... Я думаю, що ми побачимо ці пропозиції в січні. І я думаю, що у нас буде план, як закінчити цю війну» і стверджує, що цього тижня відбулася найзначніша ескалація військових дій в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.

В Associated Press перелічили важливі події, які вони вважають причинами суттєвої зміни у війні – від дозволу ЗСУ використовувати західне озброєння по цілях на території РФ і до нової російської «ядерної директиви». З цього всього було вирішено, аби 26 листопада НАТО скликало екстрене засідання щодо України на рівні послів. Буде нова глибока стурбованість. Але є надія, що трапиться і щось серйозніше.

Ну, і «план стійкості» Зеленський у Верховній Раді, як і було обіцяно, оприлюднив.





Бюджет тижня

Чогось драматичного з прийняттям державного бюджету на 2025 рік не сталося. «Державний бюджет на 2025 рік прийнято! Дякую народним депутатам за підтримку. Усі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни. Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї. Передбачили на це 739 млрд грн. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів», – відзвітував у соціальній мережі прем’єр Шмигаль.

Збільшення на 66 мільярдів гривень видаткової частини головного кошторису країни насамперед пов’язане з перекиданням 43,2 млрд грн з Дорожнього фонду до загального державного бюджету. Це пропонували народні депутати під час розгляду документа в першому читанні – і пропозиція була врахована. Але про нове «велике будівництво» не забули, бо на утримання та ремонт доріг у бюджеті передбачили 12,5 млрд грн.

Деякої інтриги можна чекати від анонсованого Зеленським створення Міністерства обʼєднання України. Структуру майже гарантовано сформують, але фінансування її в бюджеті не передбачено. Тому цікаво буде, де і як братимуться гроші.

Що ж до нардепів, яких президент перше похвалив за оперативність законотворчої роботи, то потім, аби вони не розслаблялися, трохи висловив невдоволення щодо бажання парламентарів дещо дистанціюватися від будинку Верховної Ради, по якому росіяни обіцяли вгатити. Боятися не можна – в будівлі під куполом треба активно сидіти і працювати.

Закон тижня

Про потребу внесення змін до ч. 2 ст. 24 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" (№12095) говорили давно і багато. Зводилося все до того, що треба щось міняти, бо будуть проблеми – і біда полягала в тому, що проблеми будуть, якщо нічого не міняти.

З 20 серпня військовослужбовці звільняються від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини (СЗЧ) та дезертирство, якщо це трапилося вперше; якщо порушник на стадії судового розгляду заявив про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби; якщо командир військової частини надав письмову згоду прокурору або суду на продовження проходження військової служби такою особою. Тепер кримінальні провадження щодо правопорушень за ст. 407 і 408 Кримінального кодексу відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність продовжувати служити, не є підставою для відмови у продовженні військової служби таких військовослужбовців та дії їхнього контракту.

Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, можуть повернутися на службу до 1 січня 2025 року.

Рішення про поновлення на службі буде ухвалюватись командиром військовослужбовця.

Що вийде з цього нововведення, не беруться прогнозувати найпроникливіші експерти. Новий рік покаже, як дався чути №12095.



Мемуари тижня

Свого часу президент РФ перелякав канцлерку ФРН собакою аж так потужно, що відгавкується це досі. Анґела Меркель дала інтерв’ю BBC, де заявила, що росіяни напали б на Україну значно скорше, якби вона не заблокувала вступ України до НАТО у 2008 році. «Ми побачили б військовий конфлікт навіть раніше. Мені було абсолютно ясно, що президент Путін не стояв би осторонь і спостерігав за вступом України в НАТО, – заявила Меркель і резюмувала. – Україна як держава точно не була б такою підготовленою, як у лютому 2022 року».

Нагадаємо, це говорить особа, яка 16 років очолювала одну з найпотужніших країн світу і ніби мала б якось дружити з реальністю.

Після цього інтерв'ю видання Die Zeit починає публікацію мемуарів відставної канцлерки. Звідти можна взнати, що Україну (а заодно і Грузію) Меркель бачила в різних місцях, але не в НАТО, бо «прийняття нового члена має принести більше безпеки не тільки йому, але й НАТО». Попутно Меркель настукала широкій громадськості про зачарованість, яку Трамп має стосовно Путіна. Якщо в когось будуть ще якісь претензії до Шольца, то лишіться того.