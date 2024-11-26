Укрзалізниця запускає поїзд зі Львова до столиці Молдови.

 

Зі Львова до столиці Молдови – Кишинева – поїдуть безпересадкові купейні вагони. Укрзалізниця анонсувала запуск нового маршруту з 15 грудня.

 

 

"Цей маршрут дасть можливість більш зручної подорожі для мешканців Львова й агломерації до аеропорту Молдови та в зворотному напрямку", – пояснюють в Укрзалізниці. 

 

Потяг відправлятиметься зі Львова щодня о 15:00 та прибуватиме до Кишинева об 11:30.

 

У зворотному напрямку, з Кишинева, поїзд відправлятиметься о 17:34 та прибуватиме до Львова о 15:40. 

 

Нагадаємо, що днями Укрзалізниця анонсувала ще один новий маршрут: Чернівці – Варшава.

 

26.11.2024

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