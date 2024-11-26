Ворожі безпілотники атакували Тернопіль.

Вночі проти 26 листопада Тернопіль був атакований ворожим БПЛА. Внаслідок влучання пошкоджена електроінфраструктура.

У Тернопільській міській раді повідомили, як станом на ранок 26 листопада функціонує місто.

Через відсутність електропостачання тролейбусний рух зупинено. На заміну будуть курсувати автобуси: замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту.

У багатоквартирних будинках до моменту повного відновлення електропостачання не працюватимуть ліфти.

КП "Тернопільводоканал" забезпечує централізоване водопостачання. У разі необхідності система працюватиме від генераторів.

Більшість котелень міста функціонують, за потреби їхню роботу також підтримуватимуть генераторами.

Школи та дитячі садки працюють у звичайному режимі. Ті, у яких немає централізованого електропостачання, працюватимуть від генераторів.

У місті відновлюють роботу пунктів обігріву. Мешканці можуть звертатися з 08:00 за адресами:

вул. Миколи Лисенка, 8 – Тернопільський міський територіальний центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг);

просп. Злуки, 45 – КП "Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Довженка";

Привокзальний майдан, 1 – Вокзал станції "Тернопіль";

вул. Федьковича, 11 – КЗ "Дитячий юнацький пластовий центр".

Газопостачання усіх споживачів у місті забезпечується у штатному режимі.

Медичні заклади працюють у звичайному режимі, у разі потреби заклади забезпечені генераторами.

У мерії запевнили, що енергетики продовжують посилено працювати над відновленням електропостачання для забезпечення стабільної життєдіяльності міста.