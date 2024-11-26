1007-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:45 Парламентська асамблея НАТО закликала якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу, повідомляє "Укрінформ". Автори резолюції вказують на необхідність наростити військову, фінансову й гуманітарну підтримку України, "забезпечуючи вчасну доставку боєприпасів і сучасних збройних систем”.

“Асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу наростити політичні й практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом НАТО. Закликаємо посилити санкційну політику проти РФ на КНДР, аби підвищити ціну за їхню співпрацю в агресії проти України, а також надати Україні усі засоби, в тому числі ракети середньої дальності, для самозахисту і стримування подальшої агресії".

13:10 ЄС пропонує запровадити санкції проти китайських компаній, які підозрюють у допомозі російським компаніям розробляти безпілотники, пише Bloomberg.

12:35 КНДР розширює виробництво ракет, які використовує Росія проти України, пише Reuters. Згідно з супутниковими знімками, Північна Корея розширює один із своїх ключових заводів із виробництва зброї – на території заводу будується додатковий будинок для збирання ракет, а також новий комплекс, ймовірно, призначений для робітників.

12:00 Вночі (із 19:30) росіяни атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ РФ. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 192 повітряних цілей:

- 4 балістичні ракети «Іскандер-М»;

- 188 ворожих БпЛА.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях. 95 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.

За минулі сім днів було збито 317 із 642 запущених по Україні БПЛА, ще 298 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).

11:30 Внаслідок масованої дронової атаки цієї ночі — у Тернопільській області були запроваджені аварійні відключення електроенергії, попередні графіки застосування заходів обмеження там наразі не діють, повідомили в Укренерго.

11:25 Споживання електроенергії зростає. Станом на 6:00 його рівень був на 5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня, що пояснюється утриманням морозної погоди в більшості областей упродовж всієї доби, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був зафіксований вранці – на 9,4% вищим, ніж попереднього робочого дня — у п’ятницю, що теж пояснюється зниженням температури повітря.

11:20 Для збалансування енергосистеми сьогодні в усіх регіонах у період з 7:00 до 10:00 діяли та з 14:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, попередили в Укренерго.

11:15 Через наслідки складних погодних умов на ранок залишались знеструмленими 38 населених пунктів: 35 — на Чернігівщині і 3 — у Сумській області

10:35 До кінця року Німеччина надасть Україні в рамках оборонної допомоги ще дві системи протиповітряної оборони IRIS-T малої та середньої дальності - SLM та SLS, заявив начальник спеціального штабу з питань України в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

10:15 Уряд Великої Британії нещодавно поставив Україні ще кілька десятків крилатих ракет Storm Shadow, уперше за чинного прем'єр-міністра Кіри Стармера, пише Bloomberg. Поставки відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності, ракети були відправлені ще до нещодавнього рішення США і Великої Британії дозволити Україні запускати ракети великої дальності по цілях на території РФ.

09:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

276,1% танків (з них 1,3% за минулий тиждень),

111,0% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

500,7% автомобільної техніки (з них 6,6% за минулий тиждень),

675,3% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

112,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

71,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:00 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 191 боєзіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 65 авіаударів, скинувши 96 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4450 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, з них 112 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Степок, Павлівка, Яблунівка, Мала Рибиця, Вовчанські Хутори, Великий Бурлук, Питомник, Малі Проходи, Червона Зоря, Окіп, Слатине, Куп’янськ, Кругляківка, Богуславка, Іванівка, Міньківка, Слов’янськ, Гродівка, Дачне, Богатир, Велика Новосілка, Новий Комар, Ольгівка. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, п’ять пунктів управління та ще один важливий об’єкт противника. На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Активно залучали для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Синьківки, Лозової, Кругляківки та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку, загарбники одинадцять разів атакували позиції наших захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки та Торського. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок. За минулу добу на Торецькому напрямку окупанти шість разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька, Дачного та Щербинівки. Один бій ще триває. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 наступальну дію агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Дальнього, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки. На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій в районах Рівнополя, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів. На Оріхівському напрямку минулої доби ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу Новоандріївки. Три рази безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1480 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 94 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки.

08:45 Російські війська вночі знову масовано атакували Київ ударними безпілотниками, повітряна тривога тривала понад 5 годин; силами і засобами ППО ЗСУ усі ворожі повітряні цілі були знищені, й руйнувань чи потерпілих у столиці немає, повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

08:40 Російські БПЛА пошкодили один із об'єктів критичної інфраструктури в Тернопільській області під час нічної атаки, повідомили у Тернопільській ОВА. У Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання, людських жертв немає.

08:35 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська продовжують досягати значних тактичних успіхів на заході Донецької області і наближаються до оточення Великої Новосілки та просування до важливих українських наземних ліній комунікацій з рештою західної частини Донецької області і ведуть до східних районів Дніпропетровської та Запорізької областей.

• Російське просування в західній частині Донецької області може набути оперативного значення, якщо російське командування належним чином використає ці нещодавні тактичні успіхи, що не гарантовано. Просування російських військ на заході Донецької області не означає автоматичного розвалу української лінії фронту.

• У ніч з 24 на 25 листопада українські війська завдали ударів по російській нафтобазі в Калузькій області та авіабазі в Курській області.

• Українські військові продовжують попереджати про потенційну наземну операцію Росії проти Запоріжжя, хоча терміни і масштаби цієї наступальної операції залишаються незрозумілими через оперативні обмеження, накладені російськими операціями в Курській і Донецькій областях, що тривають.

• За повідомленнями, Північна Корея розширює ключовий об'єкт озброєнь, який, ймовірно, використовується для постачання балістичних ракет до Росії.

• Кремль дав зрозуміти, що на тлі посилення зближення Росії і Талібану вилучить Талібан зі списку заборонених організацій.

• За повідомленнями, російські командні пункти покладаються на радіостанції китайського виробництва для внутрішнього зв'язку, оскільки Росія не може виробляти достатньо якісних радіостанцій для російських військових.

08:25 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: