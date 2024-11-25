У Європі поновилися дискусії про відрядження військ до України.

Вони пов’язані зі страхами європейців, що США за президента Трампа припинять військову допомогу Україні.

 

 

Останніми тижнями європейські країни поновили обговорення можливого відрядження своїх військ або приватних військових компаній до України. Про це повідомляє французька газета Le Monde з покликом на джерела. У статті під назвою «Війна в Україні: обговорюється відправка європейських солдатів» (Guerre en Ukraine: l’envoi de militaires européens en discussion) йдеться насамперед про Францію та Велику Британію, розповіли співрозмовники видання.

 

Нагадаємо, що в лютому цього року президент Франції Емманюель Макрон вже висловлював публічно міркування про евентуальну відправку західних військ до України. Тоді це викликало різку критику з боку багатьох західних політиків і урядовців, особливо в Німеччині. Нині дискусії поновилися на тлі перемоги на президентських виборах в Сполучених Штатах Дональда Трампа, який може зупинити американську військову допомогу Києву. 

 

За останні тижні такі обговорення велися, зокрема, під час візиту до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера 11 листопада. «Між Великою Британією та Францією тривають дискусії щодо співпраці в галузі оборони, зокрема з метою створення основної групи союзників у Європі, зосереджених на Україні та ширшій європейській безпеці», – розповів Le Monde не названий представник британського військового відомства.

 

На сьогоднішній день дискусії ведуться, «по суті, у засекреченому форматі», пише Le Monde.

25.11.2024

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