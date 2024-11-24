1006-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:35 З 10 грудня польські фермери можуть відновити блокування всього українського кордону, повідомляє TOK FM. Зазначається, що наразі фермери вирішили призупинити свою акцію до 10 грудня – очікується, що до цього часу міністр сільського господарства відреагує на їхні вимоги.

15:00 Адміністрації Трампа та Байдена співпрацюють у питанні війни Росії проти України, заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. За його словами, Трамп "дуже стурбований" ескалацією війни між Росією й Україною.

"Джейк Салліван і я мали дискусії, ми зустрічалися. Наші супротивники, які думають, що це час можливостей, що вони можуть налаштувати одну адміністрацію проти іншої, помиляються. Ми працюємо у тісному зв’язку. Ми одна команда зі Сполученими Штатами в цьому перехідному періоді".

14:25 У Європі поновилися дискусії щодо відправки військ в Україну, пише Le Monde з посиланням на джерела. Питання про введення сухопутних військ в Україну знову на порядку денному європейських лідерів через повернення Трампа до влади в Сполучених Штатах. Зазначається, що Лондон і Париж не виключають того, щоб очолити коаліцію щодо України.

13:50 Близько 10:00 збройні сили РФ завдали ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Одесі, поранено 11 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

13:15 Сирський зобов'язав кожного командира бригади створити штатний підрозділ рекрутингу в бойових військових частинах, повідомили у Генштабі. Як зазначається, таке нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.

12:40 Байден вирішив наразі відмовитися від ідеї публічного заклику запросити Україну в НАТО, пише Bloomberg. Натомість адміністрація Байдена планує розробку низки двосторонніх безпекових угод, які нададуть Україні такі гарантії, перш ніж відбудеться інавгурація Трампа. Видання зазначає, що також Вашингтон гарантує передання Києву “необхідних засобів ППО, артилерії та бронетехніки”.

12:05 Вночі підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

11:30 Вночі (із 18:30) росіяни атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ РФ, ТОТ Криму. Загалом за вказаний період радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 145 ворожих БпЛА.

Станом на 11:00 протиповітряною обороною збито 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях. 71 БпЛА локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще один безпілотник полетів у бік Білорусі (разом – 99%).

За минулі сім днів було збито 292 із 541 запущених по Україні БПЛА, ще 227 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).

11:10 У північнокорейській ракеті KN-23/KN-24, яку РФ випустила по Україні, виявлено іноземні компоненти виробництва 19 компаній із семи країн: США, КНР, Японії, Нідерландів, Німеччини, Великої Британії та Швейцарії, щонайменше один із них – 2023 року випуску.

11:00 Споживання електроенергії зростає. Станом на 06:00 його рівень був на 3,7% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 22 листопада, що пояснюється зниженням температури повітря у більшості регіонів України, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері – на 3% вищим, ніж у суботу.

10:55 Для збалансування енергосистеми у період з 14:00 до 20:00 сьогодні в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень, попередили в "Укренерго".

10:50 Через складні погодні умови – сильний дощ, сніг та вітер – на ранок були знеструмлені 67 населених пунктів у Чернігівській і Сумській областях, повідомили в "Укренерго".

10:30 Вантажний Boeing-737 DHL зазнав аварії в понеділок вранці у Вільнюсі в районі житлової забудови, загинув пілот, мешканців одного з будинків евакуйовано.

09:10 В Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України, розповів начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в ефірі телемарафону: "Це в основному підрозділи загальновійськові. Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в Європейській частині".

09:05 У російській Калузі дрони атакували завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК, випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання, виготовляє компоненти для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку, деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів, займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

09:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

275,9% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

110,9% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

499,1% автомобільної техніки (з них 6,7% за минулий тиждень),

674,7% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

112,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

71,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 67 авіаударів, зокрема скинув 85 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4200 обстрілів, з них 121 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад півтори тисячі дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Хринівка Чернігівської області; Глухів, Свеса, Соляники, Басівка, Журавка Сумської області; Гранів, Тихе, Богуславка Харківської області; Лиман, Велика Новосілка Донецької області; місто Запоріжжя; Новомиколаївка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження особового складу. На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших військ поблизу населених пунктів Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомлинськ, Колісниківка, Кругляківка, Сенькове та Лозова. На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь. На Торецькому напрямку агресор здійснив дев’ять спроб просунутись вперед в районах Диліївки, Торецька та Щербинівки, отримав відсіч. На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 46 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Григорівки, Даченського, Пустинки та Чумацького. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 67 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Сонцівки, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Романівки, Єлизаветівки та Ганівки. На Времівському напрямку противник здійснив 14 штурмів наших позицій в районах Трудового, Новосілки та Макарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію. На Придніпровському напрямку чотири безрезультатні спроби витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій для загарбників закінчилися нічим. Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 37 авіаударів (49 КАБ) по російській території, українські захисники відбили 25 атак загарбників. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1610 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 27 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 114 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

08:40 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:35 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавні підтверджені перемоги російських військ під Вугледаром та Великою Новосілкою свідчать про те, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Лінія фронту в Донецькій області стає все більш мінливою, оскільки останнім часом російські війська просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік.

• Просування російських військ на Покровському, Курахівському, Вугледарському та Великоновосілківському напрямках ставить перед російським військовим командуванням кілька варіантів дій, які воно може спробувати реалізувати протягом наступних тижнів і місяців.

1: Російські війська наступають на південний захід, схід і північний схід від Великої Новосілки з метою оточення населеного пункту з флангів, оминаючи територію безпосередньо на південь від Великої Новосілки.

2: Російські війська просуваються до Андріївки (вздовж траси Н15 і на захід від Курахового) з півдня на підтримку російських зусиль, спрямованих на те, щоб закрити українські осередки біля Курахового і вирівняти лінію фронту.

3: Російські війська просуваються на захід і південний захід від Селидового вздовж лінії Пустинка-Сонцівка в напрямку Андріївки, щоб ліквідувати український осередок на північ від Курахового і створити загрозу українським шляхам відходу.

• Російське військове командування, ймовірно, планує просунутися в південно-східну частину Дніпропетровської області на підтримку давньої мети Росії – захоплення всієї Донецької області.

• Частини російських Центрального, Східного і Південного військових округів проводять одночасні взаємодоповнюючі наступальні операції в Донецькій області й останнім часом досягли відносно швидкого тактичного просування. Російське військове командування, можливо, вчиться на деяких помилках на полі бою після трьох років війни, але ступінь цього навчання наразі незрозумілий.

• Російське військове командування, схоже, планує більш складні операції, але російські війська ще не змогли відновити оперативний маневр на полі бою і натомість все ще покладаються на свою здатність виявляти і використовувати вразливі місця в українській лінії оборони для поступового тактичного просування вперед.

• У ніч з 23 на 24 листопада українські війська завдали удару по радару російської системи протиповітряної оборони С-400 у невстановленому районі Курської області.

• За повідомленнями, Росія завербувала сотні громадян Ємену для служби в російській армії на тлі зростання співпраці між Росією, Іраном і підтримуваним Іраном рухом хуситів.

08:30 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: