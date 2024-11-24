1005-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:20 В Румунії проходить голосування у першому турі президентських виборів. В опитуваннях лідирують лівий прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, якому заборонено в’їзд до України і Молдови.

14:45 Європа стоїть перед обличчям довгострокової загрози, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За словами міністра, розв’язана РФ війна проти України більше не є регіональною – Путін бореться за новий світовий порядок і вже бачить себе переможцем у цій війні. Він зазначив, що Росія "повністю перейшла на військову економіку", за три місяці РФ виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь ЄС за рік.

14:10 За минулий тиждень, з 18 по 24 листопада, за зведеннями Генштабу ЗСУ, Росія застосувала проти України 770 корегованих авіаційних бомб:

13:40 За минулий тиждень, з 18 по 24 листопада, за зведеннями Генштабу ЗСУ, було відбито 1195 російських атак (позаминулого тижня – 1117), при цьому знищено 9860 російських військових (позаминулого – 11990): у середньому 8,3 за атаку (позаминулого – 10,7).

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку – 289 (було 247) та на колишньому Новопавлівському (нині Курахівський та Времівський) напрямку – 374 (позаминулого тижня було 379).

12:20 23 листопада 2024 року близько 10 год. польські мітингувальники розпочали щонайменще на дві доби блокування пункту пропуску «Медика – Шегині», наразі на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажівок, а на вʼїзд в Україну, на польській стороні, перебуває близько 10 вантажних транспортних засобів. Всі вантажні транспортні засоби, які від учора знаходились між мітингувальниками та польським пунктом пропуску «Медика», поїхали на вʼїзд в Україну.

11:10 За вказівкою НЕК "Укренерго" енергетики зменшують обсяги обмеження електроенергії на неділю, повідомили в ДТЕК.

10:40 У відповідь на твердження, які з'явилися в соцмережах, що співробітники посольств низки країн-партнерів України нібито виїхали за межі України, в Раді національної безпеки і України повідомили:

"Інформація про те, що співробітники посольств США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

275,8% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

110,8% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

497,7% автомобільної техніки (з них 7,3% за минулий тиждень),

674,0% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

112,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

71,4% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:30 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу відчутних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 39 авіаударів, зокрема, скинув 53 КАБ. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 159 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 800 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Лозова Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Григорівка, Білогорівка, Часів Яр, Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля, Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Суха Балка, Дачне, Романівка, Улакли, Костянтинопіль, Велика Новосілка Донецької області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та одну радіолокаційну станцію ворога. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки та Тернів. На Сіверському напрямку минулої доби наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували тричі у районах Ступочок та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 атак агресора в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка. Найбільша концентрація боєзіткнень була поблизу Даченського. Ворог активно використовував для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Активно застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки. На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив. П’ять разів без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку. Триває операція в Курській області. За минулу добу ворог завдав по позиціях наших воїнів 197 артилерійських обстрілів, з них 13 із реактивних систем залпового вогню. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, 17 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, один БпЛА оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

09:25 Вночі (із 00:30) росіяни атакують Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із Орла та Брянської обл. Загалом виявлено та здійснено супровід 73 ворожих БпЛА.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях. 19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони (разом 95%). В повітрі — 4 ворожих БпЛА.

За минулі сім днів було збито 229 із 407 запущених по Україні БПЛА, ще 159 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 95%).

09:20 Сполучені Штати близькі до угоди про постачання Україні крилатих ракет великої дальності JASSM, очікується, що про включення цих ракет до пакету озброєнь для України буде оголошено до кінця листопада, пише Reuters. Відправка ракет JASSM, які можуть вражати цілі на відстані близько 300 км, Україні може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки велика частина території Росії опиниться в зоні дії потужних високоточних боєприпасів і змусить Росію відсунути зосередження РФ та склади постачання на сотні кілометрів, що ускладнить можливості Росії проводити наступальні операції та потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу.

09:15 Сили ППО збили усі (близько десяти) безпілотники, які російські війська запустили у напрямку Києва під час повітряної атаки цієї ночі, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Тривога у Києві загалом тривала понад 3 години, в напрямку міста БпЛА заходили різними курсами, обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких три носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 6 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міністерство оборони Росії, ймовірно, намагалося приховати нещодавнє відсторонення від виконання обов'язків командувача Південного військового округу генерал-полковника Анашкіна після поширених у російському інформаційному просторі звинувачень у тому, що підлеглі Анашкіна подавали начальству неправдиві донесення про перебіг бойових дій на фронті.

• Українські військові спростували заяви про присутність північнокорейського персоналу в Харківській області на тлі нових непідтверджених повідомлень про те, що північнокорейські «технічні радники» працюють в окупованому Маріуполі.

• Речник Кремля Пєсков заявив, що в Росії наразі немає необхідності проводити черговий частковий примусовий призов у резерв, оскільки російська влада продовжує робити ставку на криптомобілізацію.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: