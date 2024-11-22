1004-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 97 КАБ. Крім цього, здійснив 4560 обстрілів, зокрема 123 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1490 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Іванівка, Білогорівка, Закітне, Сіверськ, Велика Новосілка, Новий Комар, Мала Токмачка, Козацьке. За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників. На Харківському напрямку, ворог три рази штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки. На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районі Ступочок та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в напрямку Торецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки. На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки. На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз безуспішно штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського. На Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував позиції наших оборонців. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили 20 танків, 36 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 105 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 73 автомобілі та 3 одиниці спецтехніки окупантів.

09:25 Інформація про присутність у Харківській області північнокорейських військових не відповідає дійсності, заявили в ОТГ "Харків".

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 20 російських кораблів, серед яких шість носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 23 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін і російське військове керівництво продовжують вихваляти балістичну ракету, яку російські війська запустили по Україні 21 листопада, ймовірно, намагаючись штучно роздути очікування щодо можливостей Росії і заохотити Захід і Україну до самостримування.

• Росія може додатково провести випробувальні запуски таких самих або подібних балістичних ракет найближчими днями для досягнення такого ж риторичного ефекту.

• За повідомленнями, Росія надала Північній Кореї понад один мільйон барелів нафти, а також невизначену кількість і тип систем протиповітряної оборони і ракет в обмін на надання Північною Кореєю живої сили для військових дій Росії в Україні.

• Генеральна прокуратура України розпочала розслідування ще одного випадку страти російськими військами українських військовополонених у Донецькій області.

• Росія продовжує нарощувати свій навчальний потенціал, створюючи нові військові академії в окупованій Україні.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

07:35 Протягом минулої доби із 1:30 22 листопада росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із російського Орла. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника.

Станом на 17:30 протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах. 41 безпілотник локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще два російські БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії та Білорусі (разом 94%).

За минулі сім днів було збито 274 із 507 запущених по Україні БПЛА, ще 213 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: