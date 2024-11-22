1004-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 97 КАБ. Крім цього, здійснив 4560 обстрілів, зокрема 123 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1490 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Липці, Іванівка, Білогорівка, Закітне, Сіверськ, Велика Новосілка, Новий Комар, Мала Токмачка, Козацьке.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи російських загарбників.
На Харківському напрямку, ворог три рази штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки.
На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районі Ступочок та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в напрямку Торецька.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.
На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз безуспішно штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.
На Придніпровському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував позиції наших оборонців.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1420 осіб. Також українські воїни знешкодили 20 танків, 36 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, 105 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 73 автомобілі та 3 одиниці спецтехніки окупантів.
09:25 Інформація про присутність у Харківській області північнокорейських військових не відповідає дійсності, заявили в ОТГ "Харків".
09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 20 російських кораблів, серед яких шість носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 23 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Президент Росії Путін і російське військове керівництво продовжують вихваляти балістичну ракету, яку російські війська запустили по Україні 21 листопада, ймовірно, намагаючись штучно роздути очікування щодо можливостей Росії і заохотити Захід і Україну до самостримування.
• Росія може додатково провести випробувальні запуски таких самих або подібних балістичних ракет найближчими днями для досягнення такого ж риторичного ефекту.
• За повідомленнями, Росія надала Північній Кореї понад один мільйон барелів нафти, а також невизначену кількість і тип систем протиповітряної оборони і ракет в обмін на надання Північною Кореєю живої сили для військових дій Росії в Україні.
• Генеральна прокуратура України розпочала розслідування ще одного випадку страти російськими військами українських військовополонених у Донецькій області.
• Росія продовжує нарощувати свій навчальний потенціал, створюючи нові військові академії в окупованій Україні.
08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
07:35 Протягом минулої доби із 1:30 22 листопада росіяни атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із російського Орла. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника.
Станом на 17:30 протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах. 41 безпілотник локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, ще два російські БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії та Білорусі (разом 94%).
За минулі сім днів було збито 274 із 507 запущених по Україні БПЛА, ще 213 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
23.11.2024
Станом на 22:00 відбулося 187 бойових зіткнень, противник завдав два ракетних (дві ракети), 52 авіаційних удари (56 КАБ) та 748 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад 3900 обстрілів позицій наших військ.
На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. По Липцях та Охримівці ворог бив керованими авіабомбами.
Шість разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Зеленого Гаю, Глушківки та Загризового. На цей час триває два боєзіткнення.
Вісімнадцять ворожих атак на даний час відбили українські воїни поблизу Торського, Греківки, Тернів, Новоєгорівки та Макіївки на Лиманському напрямку. Триває одне боєзіткнення. Ворог завдав авіаційцних ударів в районах Іванівки, Дронівки, Кривої Луки та Білогорівки.
На Сіверському напрямку ворогнаступальниї дій не проводив, проте завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами в районах Закітного та Сіверська.
На Краматорському напрямку завершились невдачею чотири спроби загарбників просунутися вперед поблизу Ступочок та у районі Часового Яра. Ще один бій триває.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, тисне, намагаючись просунутись у районі Торецька. Сім атак вже відбили наші воїни, ще одна - триває.
Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 40 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного. Досі триває чотири боєзіткнення. Авіаударів зазнали Суха Балка, Валентинівка та Мирноград.
За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували на даному напрямку 130 та поранили 160 окупантів. Знищено два танки, одну БМП, вісім одиниць автомобільної техніки, міномет, дві багі. Також чотири танки, один міномет та один квадроцикл було пошкоджено.
Також гаряче на Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 35 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки. Тринадцять боїв тривають досі.
На Времівському напрямку українськими воїнами відбито 15 атак ворожих підрозділів в районах населених пунктів Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки. П’ять боєзіткнень ще триває. Противник активно застосовував авіацію на напрямку.
На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника в напрямку Кам’янського. По Малій Токмачці ворог завдав авіаудару КАБами.
На Придніпровському напрямку чотири ворожі штурми зазнали невдачі. Ворог бив НАРами по Козацькому.
На Курщині українські бійці тримають оборону, відбиваючи вісім атак ворогів; загалом за сьогодні противник здійснив 28 спроб атакувати наші підрозділи.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Сьогодні відзначимо українських воїнів зі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 406-тої окремої артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Олексія Алмазова, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 425-го окремого штурмового батальйону, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника на східному фронті.