1002-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 На даний час Росія нагромадила таку кількість ракет:
10:10 Вранці з 05:00 по 07:00 російські війська атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів. Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).
Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101 (86%). Стосовно інших ракет – без суттєвих наслідків, інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила.
10:05 Застосовані під час повітряної тривоги аварійні відключення скасовано, повідомили в Укренерго. Надалі сьогодні, 21 листопада, у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Київ заходи обмеження споживання діятимуть в обсязі: 08:00 – 19:00 – дві черги відключень, 19:00 – 22:00 – одна черга відключень. Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
275,0% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),
110,4% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),
495,8% автомобільної техніки (з них 9,6% за минулий тиждень),
672,9% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),
112,5% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),
71,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),
29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:35 Наразі в Курській області РФ перебувають близько 10 900 військовослужбовців із КНДР, повідомив член парламентського комітету з розвідки Лі Сон Квен з посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї. Ці сили розгорнули у складі російського повітряно-десантного підрозділу та підрозділу морської піхоти.
09:30 Вже більшість росіян (52%) вважає, що треба переходити до мирних переговорів, свідчать дані опитування 7-12 листопада російської незалежної соціологічної компанії "Russian Field". За продовження війни виступає 36%.
09:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
09:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:
Протягом минулої доби відбулось 153 бойових зіткнення.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 83 авіаційних ударів, скинув 138 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 92 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1380 дронів-камікадзе.
Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Журавка, Басівка, Новеньке, Біловоди, Краснопілля Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Новоєгорівка, Закітне, Сіверськ, Червоне, Липівка, Торецьк, Костянтинівка, Миролюбівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Кринична, Улакли, Андріївка, Лисівка Донецької області; Олексіївка, Новодарівка Запорізької області.
Дванадцять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога.
На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили десять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів.
На Сіверському та Краматорському напрямках ворог штурмових та наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Сіверськ, Часів Яр та Липівка.
Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.
Тридцять чотири атаки, таку кількість за минулу добу, відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
Таку ж кількість атак противника зупинили наші оборонці в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, що на Времівському напрямку.
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.
На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.
Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.
Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 керованих авіабомб.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили вісім танків, 24 бойових броньованих машини, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 97 одиниць автомобільної техніки окупантів.
08:45 Російські війська вранці атакували Дніпропетровську область, пошкоджено промислове підприємство, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
08:40 НЕК "Укренерго" запровадила графіки аварійних відключень електроенергії для трьох черг споживачів у Сумській області, Чернігівській та Житомирській області, повідомили в обленерго.
08:35 Станом на 6:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 24 російських кораблів, серед яких п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 28 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
08:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• В ніч з 19 на 20 листопада Україна здійснила успішний комбінований удар по військових об'єктах в російському тилу з використанням безпілотників і наданої Заходом далекобійної зброї. Серія ударів 19-20 листопада свідчить про те, що Україна вже почала використовувати надані Заходом системи далекобійного озброєння для створення більш складних і ефективних ударів.
• Ані російські, ані українські війська не змогли провести оптимізовані оперативні маневри з зими 2022-2023 років через застарілі доктринальні і ресурсні обмеження, але обидві сторони вчаться, впроваджують інновації і адаптують свою тактику на полі бою, підкреслюючи динамічний характер нинішньої війни.
• США та Німеччина оголосили про додаткову військову допомогу Україні 20 листопада.
• Українські посадовці й надалі проводять розслідування фактів страт українських військовополонених, а також надають статистичні дані щодо українців, які перебувають у російському полоні.
• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Покровськом, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Куп'янськом, Часів Яром, Торецьком, Кураховим, Вугледаром та в Курській області.
• Відсутність належного ставлення російського військового командування до російських солдатів і продовження використання «м'ясних десантів», ймовірно, сприяє масовому дезертирству.
08:20 Посольство США в Києві відновило роботу, але рекомендує громадянам США дотримуватися інструкцій місцевої влади і реагувати на повітряні тривоги.
08:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ:
21.11.2024
Станом на 22:00 147 бойових зіткнень, противник завдав одного ракетного удару, 61 авіаційного удару із застосуванням 91 КАБ, понад 560 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 3 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
На Харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська та Стариці, поблизу Козачої Лопані ворог скинув три керовані авіаційні бомби.
На Куп’янському напрямку противник 23 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.
Десять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Чернещини, Зарічного та Тернів. Активно застосовував бомбардувальну та штурмову авіацію по районах населених пунктів Новоєгорівка та Закітне.
На Сіверському напрямку російські окупанти скинули десять КАБ в районі Сіверська.
На Краматорському напрямку противник скинув п’ять авіабомб в районах населених пунктів Часів Яр та Липівка.
Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк та Щербинівка п’ять разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають до цього часу.
Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне. Двадцять дві атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще одинадцять боєзіткнень – тривають. В той самий час ворог завдав авіаційних ударів по населеним пунктам Миролюбівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Лисівка, загалом скинувши 15 керованих бомб. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.
За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 223 особи, з них 91 — безповоротно. Знищено один БТР, чотири автомобілі, дві БМП та три багі. Окрім того, пошкоджено міномет та бронетранспортер окупантів.
На Курахівському напрямку, на цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка. Підрозділи Сил оборони відбили сім атак противника, 16 атак тривають дотепер. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Улакли та Андріївка. Водночас на цьому напрямку Силами оборони знешкоджено 127 окупантів, з них 59 - безповоротно. Знищено один танк, дев’ять броньованих бойових машин, дві одиниці автомобільної та сім одиниць мототехніки.
На Времівському напрямку відбулося 28 боєзіткнень. П’ять ворожих штурмів вже зупинено нашими оборонцями в районах Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки. Запеклі бої тривають до цього часу. Також ворог активно застосовував авіацію в районі Олексіївки та Новодарівки, скинувши вісім керованих авіаційних бомб.
На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках сьогодні ворог активних дій не проводив.
Наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку.
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про 20 авіаційних ударів із застосуванням 33 КАБ.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.
Сьогодні слід відзначити воїнів 39-го окремого зенітного ракетного полку та 124-ої окремої бригади територіальної оборони, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому серйозних втрат.