1002-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 На даний час Росія нагромадила таку кількість ракет:

10:10 Вранці з 05:00 по 07:00 російські війська атакували місто Дніпро (підприємства та критичну інфраструктуру) ракетами різних типів. Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал», із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101 (район пусків — Волгоградська обл.).

Внаслідок протиповітряного бою підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено шість ракет Х-101 (86%). Стосовно інших ракет – без суттєвих наслідків, інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила.

10:05 Застосовані під час повітряної тривоги аварійні відключення скасовано, повідомили в Укренерго. Надалі сьогодні, 21 листопада, у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Київ заходи обмеження споживання діятимуть в обсязі: 08:00 – 19:00 – дві черги відключень, 19:00 – 22:00 – одна черга відключень. Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

275,0% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

110,4% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

495,8% автомобільної техніки (з них 9,6% за минулий тиждень),

672,9% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

112,5% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

71,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Наразі в Курській області РФ перебувають близько 10 900 військовослужбовців із КНДР, повідомив член парламентського комітету з розвідки Лі Сон Квен з посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї. Ці сили розгорнули у складі російського повітряно-десантного підрозділу та підрозділу морської піхоти.

09:30 Вже більшість росіян (52%) вважає, що треба переходити до мирних переговорів, свідчать дані опитування 7-12 листопада російської незалежної соціологічної компанії "Russian Field". За продовження війни виступає 36%.

09:25 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:20 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:15 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби відбулось 153 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 83 авіаційних ударів, скинув 138 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 92 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1380 дронів-камікадзе. Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Журавка, Басівка, Новеньке, Біловоди, Краснопілля Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Новоєгорівка, Закітне, Сіверськ, Червоне, Липівка, Торецьк, Костянтинівка, Миролюбівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Кринична, Улакли, Андріївка, Лисівка Донецької області; Олексіївка, Новодарівка Запорізької області. Дванадцять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено пункт управління та польовий склад боєприпасів ворога. На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла семи. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку наші війська зупинили десять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів. На Сіверському та Краматорському напрямках ворог штурмових та наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Сіверськ, Часів Яр та Липівка. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки. Тридцять чотири атаки, таку кількість за минулу добу, відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка окупанти 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Таку ж кількість атак противника зупинили наші оборонці в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки, що на Времівському напрямку. На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив. На Придніпровському напрямку наші воїни шість разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська. Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 25 авіаударів, застосувавши 39 керованих авіабомб. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили вісім танків, 24 бойових броньованих машини, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 97 одиниць автомобільної техніки окупантів.

08:45 Російські війська вранці атакували Дніпропетровську область, пошкоджено промислове підприємство, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

08:40 НЕК "Укренерго" запровадила графіки аварійних відключень електроенергії для трьох черг споживачів у Сумській області, Чернігівській та Житомирській області, повідомили в обленерго.

08:35 Станом на 6:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 24 російських кораблів, серед яких п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 28 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

08:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В ніч з 19 на 20 листопада Україна здійснила успішний комбінований удар по військових об'єктах в російському тилу з використанням безпілотників і наданої Заходом далекобійної зброї. Серія ударів 19-20 листопада свідчить про те, що Україна вже почала використовувати надані Заходом системи далекобійного озброєння для створення більш складних і ефективних ударів.

• Ані російські, ані українські війська не змогли провести оптимізовані оперативні маневри з зими 2022-2023 років через застарілі доктринальні і ресурсні обмеження, але обидві сторони вчаться, впроваджують інновації і адаптують свою тактику на полі бою, підкреслюючи динамічний характер нинішньої війни.

• США та Німеччина оголосили про додаткову військову допомогу Україні 20 листопада.

• Українські посадовці й надалі проводять розслідування фактів страт українських військовополонених, а також надають статистичні дані щодо українців, які перебувають у російському полоні.

• Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Покровськом, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Куп'янськом, Часів Яром, Торецьком, Кураховим, Вугледаром та в Курській області.

• Відсутність належного ставлення російського військового командування до російських солдатів і продовження використання «м'ясних десантів», ймовірно, сприяє масовому дезертирству.

08:20 Посольство США в Києві відновило роботу, але рекомендує громадянам США дотримуватися інструкцій місцевої влади і реагувати на повітряні тривоги.

08:15 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: