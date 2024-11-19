1000-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Дев'ять людей, серед яких дитина, загинули внаслідок російського удару по гуртожитку у Глухові Сумської області вчора пізно ввечері. Під завалами ще можуть бути люди.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

274,6% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

110,1% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

492,5% автомобільної техніки (з них 9,7% за минулий тиждень),

669,7% артилерійських систем (з них 7,3% за минулий тиждень),

112,4% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

71,1% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари (дві ракети), 77 авіаційних ударів, скинувши 123 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4900 обстрілів, з них 152 - із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема, Стариця, Козача Лопань, Охрімівка, Закітне, Озерне, Миколаївка, Семенівка, Майське, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Дружба, Слов’янськ, Олександро-Калинове, Суха Балка, Лисівка, Романівка, Дачне, Янтарне, Олександропіль, Сухі Яли, Велика Новосілка, Темирівка, Зелене Поле, Новоандріївка, Білогір’я та Ольгівка. Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’яти ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління БпЛА, артилерійську систему, два склади матеріально-технічних засобів, станцію РЕБ «Житель» та два інших важливих об’єкти ворога. На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кругляківки та Лозової. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів неподалік Новолюбівки, Торського та Білогорівки. На Торецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки неподалік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 штурмових дій в районах населених пунктів Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки, Пустинки та Новоолексіївки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак біля Берестків, Сонцівки, Вознесенки, Дальнього, Єлизаветівки, Катеринівки та Антонівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмових дій неподалік Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки. На Придніпровському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень з ворогом в острівній зоні дельти Дніпра. Противник успіху не мав. На Сіверському, Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бити по власній території. За минулу добу російські літаки завдали 27 авіаударів, скинувши при цьому 37 КАБ. Українські захисники відбили 22 штурмові дії загарбників. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1610 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 33 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 120 автомобілів та 17 одиниць спеціальної техніки ворога.

09:20 У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

09:15 У ніч на 19 листопада 2024 року (із 19.30 18 листопада) противник атакував 87-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ та Орел РФ; ТОТ Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях. Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Один БпЛА в повітряному просторі України

За минулі сім днів було збито 237 із 449 запущених по Україні БПЛА, ще 193 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 96%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі 6 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські посадовці продовжували вдаватися до погрозливої риторики, намагаючись утримати Сполучені Штати від публічного надання дозволу на використання Україною наданих США ATACMS для нанесення обмежених ударів по російських та північнокорейських військових цілях у Курській області. Такий дозвіл США, якщо він буде офіційно підтверджений, стане, зокрема, м'якою відповіддю на ескалацію Росією участі північнокорейських військ як активних бойовиків у російському вторгненні в Україну.

• Введення Путіним Північної Кореї як нової воюючої сторони у своє вторгнення в Україну було значною ескалацією. Дозвіл Україні використовувати американські ракети проти легітимних військових цілей на російській території відповідно до всіх міжнародних законів і законів збройного конфлікту є дуже обмеженою відповіддю і не може бути обґрунтовано охарактеризований як ескалація сама по собі.

• Французькі та британські джерела пояснили 18 листопада, що дозволи США на використання Україною ATACMS для нанесення обмежених ударів по території Росії не поширюються на можливість використання Україною наданих Францією та Великою Британією ракетних комплексів SCALP та Storm Shadow для нанесення ударів на великі відстані по території Росії.

• Кремль продовжує заявляти про своє небажання приймати будь-які компроміси, в тому числі ті, які б «заморозили» конфлікт на нинішній лінії фронту, що ще раз демонструє наполегливе прагнення Кремля до повної капітуляції України.

• Кремль продовжує мілітаризувати різні рівні російської влади, розширюючи програму «Час героїв», метою якої є призначення ветеранів повномасштабного російського вторгнення в Україну на посади в місцеві, регіональні та федеральні органи влади.

• Міністерство оборони Росії незаконно призвало українську молодь в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях в рамках осіннього призовного циклу 2024 року.

08:55 Головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський:

"1000 днів повномасштабної війни. 1000 днів надскладної запеклої битви за наше існування. За майбутнє України та кожного з нас. 1000 днів Збройні Сили України протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад 1000 кілометрів. У промерзлих окопах Донеччини і в палаючих степах Херсонщини під снарядами, градами, КАБами – ми виборюємо право на життя. Нас і наших дітей. 1000 днів перемог і втрат. 1000 днів знищення ворога. Сотні тисяч окупантів більше не осквернять нашу землю, десятки тисяч одиниць ворожої техніки ніколи не руйнуватимуть наші домівки. Кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком. І одного дня це буде світанок нашої Перемоги. Вдячність всім хто воює, вдячність всім хто допомагає. Вічна пам'ять кожному, хто загинув на цій війні. Слава героям! Слава Україні, яка бореться! Слава українському народові!"

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: