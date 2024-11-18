999-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:20 Зеленський підписав законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи, повідомляється на сайті Верховної Ради. Закон передбачає модернізацію процедури МСЕК через можливість онлайн-участі на засіданнях МСЕК, зміни в порядку встановлення інвалідності та внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я для спрощення доступу лікарів до даних.

16:45 ЄС розширив санкції проти Ірану за підтримку війни РФ проти України, повідомляє пресслужба Ради ЄС. Як зазначається, рішення спрямоване на використання суден і портів для передачі БПЛА, ракет і пов'язаних з ними технологій та компонентів іранського виробництва. В рамках нових санкцій також запроваджено заборону на експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються при розробці та виробництві ракет і дронів.

16:10 Бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити доопрацьований урядом проєкт Держбюджету в другому читанні, повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк. "За" проголосували 24 члени комітету, утрималося троє нардепів, ще один був проти.

15:35 Телефонний дзвінок Шольца Путіну ще раз продемонстрував, що Путін хоче продовжувати знищувати Україну, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

“На місці людей в Україні можемо бути ми. Звичайні сім'ї, звичайні люди, які просто хочуть вранці піти на роботу, відвести своїх дітей в школу і садок, звичайні люди, які зараз змушені боятися за своє життя протягом 1000 днів, — наголосила Бербок. — І всім, хто свідомо заплющує очі чи хто слухає Путіна, цей телефонний дзвінок ще раз це показав, що Путін хоче продовжувати знищувати Україну, а отже і наш європейський мир і свободу”.

15:00 Зеленський завтра збирається представити План внутрішньої стійкості України у Верховній Раді, повідомляє УП з посиланням на джерела. Зазначається, що його ключовими пунктами є фронт, єдність, зброя, енергетика, фінанси, безпека, людський капітал, громади, культурний суверенітет та політика героїв.

14:25 Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ, заявив високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ви знаєте мою позицію. Україна повинна мати можливість застосовувати передану їй зброю не тільки для того, щоб зупинити "стрілу", але й знищити "лучника". Я продовжую вважати, що це має бути зроблено".

13:50 Уряд Японії розглядає можливість посилення санкцій проти Росії та Північної Кореї через розвиток їхньої співпраці, повідомляє NHK з посиланням на джерела. Японія вже запровадила кілька обмежувальних заходів на експорт та імпорт, а також заморожування активів фізичних осіб та організацій. Як зазначається, Токіо має намір координувати свої дії з іншими країнами.

13:15 Внаслідок російського ракетного удару по житловій забудові Одеси вісім людей загинули, 18 поранені, четверо з них у важкому стані, повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер.

12:40 Російські війська завдали ракетного удару по житловій забудові та цивільній інфраструктурі Одеси, є загиблі й поранені, повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер.

12:25 Дозвіл Києву завдавати ударів французькими ракетами великої дальності по військових цілях на території Росії залишається одним із варіантів, поки що нічого не змінилося, заявив міністр із європейських справ Франції Жан-Ноель Барро.

12:15 Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук високо оцінив озвучену заступницею міністра закордонних справ Ізраїлю Шарен Хаскель пропозицію передати Україні будь-яку зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані, Секторі Гази або на Західному березі.

12:05 Міністр економіки Німеччини Роберт Габек, який став кандидатом у канцлери від "зелених", заявив, що у разі перемоги готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus.

11:25 В уряді Великої Британії заявляють про повну підтримку України, проте утримуються від коментарів щодо дозволу на удари ракетами Storm Shadow по Росії, повідомляє Sky News.

11:15 В Le Figaro, де вчора повідомили про дозвіл Україні з боку Франції та Британії використовувати свої далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по території Росії, змінили текст цієї публікації: фразу "французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow", було замінено на "у канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Емманюель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року".

11:05 Міністерство оборони України кодифікувало й допустило до використання в підрозділах Сил оборони FPV-комплекс "Вихор". Дрони цього комплексу швидкісні, можуть наздогнати в русі ворожу бронетехніку або автомобіль, а також уражати живу силу окупантів в окопах і бліндажах. Виробники можуть обладнати дрони додатковим устаткуванням для виконання ширшого кола завдань.

11:00 Станом на 05:00 рівень споживання електроенергії був на 7% нижчим, ніж у цей же час попереднього дня робочого – у п’ятницю, 15 листопада, що пояснюється знеструмленням значної кількості споживачів на Одещині внаслідок атаки на енергосистему попередньої доби та підвищенням температури повітря порівняно з минулим тижнем, повідомили в "Укренерго". Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері на 4,3% нижчим, ніж попередньої неділі, 10 листопада.

10:30 У Закарпатській, Волинській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях скасували графіки відключення світла, повідомили в обленерго. Для інших областей з 06:00 до 22:00 застосовуються дві черги відключень одночасно.

10:20 Німеччина поставить Україні ударні дрони-камікадзе, які міністр оборони Борис Пісторіус назвав "міні-Таурусами", повідомляє Bild. Ударні БПЛА зі штучним інтелектом від компанії Helsing здатні протидіяти GPS-перешкодам і засобам радіоелектронної боротьби. Загалом було замовлено 4 тисячі таких дронів для потреб українських Сил оборони. Очікується, що вони почнуть надходити в розпорядження ЗСУ вже з грудня.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

273,6% танків (з них 2,8% за минулий тиждень),

109,7% бойових броньованих машин (з них 1,5% за минулий тиждень),

488,7% автомобільної техніки (з них 8,7% за минулий тиждень),

667,2% артилерійських систем (з них 7,9% за минулий тиждень),

112,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

71,1% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:35 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 3 ракетних удари, зокрема один масований ракетно-авіаційний удар, – загалом застосував 132 ракети, 85 авіаударів, зокрема скинув 141 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4700 обстрілів, з них 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько 1699 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Журавка, Кролевець, Басівка Сумської області; Козача Лопань, Циркуни, Вовчанськ, Лозова, Грушківка, Степова Новосілка, Куп’янськ Харківської області; Іванівка, Мирне, Лиман, Зарічне, Сіверськ, Закітне, Новомаркове, Торецьк, Дружба, Дачне, Улакли, Єлизаветівка, Курахове, Велика Новосілка Донецької області. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху штурмував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця, при цьому активно застосовував бомбардувальну авіацію. На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки. На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Тернів та Чернещини. На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника поблизу Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку за минулу добу відбулось одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Біла Гора. Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію на Торецькому напрямку, ворог здійснив три атаки у бік Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові і наступальні дії агресора в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юріївка, Григорівка, Пустинка та Петрівка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки. На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Трудового, Новодворівки, Рівнопілля та Роздолівки, крім того, завдав ударів штурмової та бомбардувальної авіації по населеному пункту Велика Новосілка. На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога поблизу Новоандріївки. Чотири рази без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку. Триває операція в Курській області. Авіація рф продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 26 авіаударів 33 КАБами по власній території. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 38 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 ракет, 107 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

09:25 Рішення Білого дому дозволити Україні бити американськими далекобійними ракетами по території Росії стосується виключно Курської області РФ і задумане як реакція на залучення у війну військовослужбовців Північної Кореї, пише Axios.

09:20 У Сумах вчора ввечері російська балістична ракета влучила в багатоквартирний житловий будинок, загинуло 11 людей, з них двоє дітей, 84 поранених, зокрема 11 дітей, повідомила обласна військова адміністрація.

09:15 Вночі (із 19:30) росіяни атакували Сумщину двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Воронезької обл. та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської обл. РФ. Також із Курщини ворог випустив 11 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.

Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА локаційно втрачено.

За минулі сім днів було збито 232 із 472 запущених по Україні БПЛА, ще 225 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 97%).

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• The New York Times та Washington Post повідомили, що президент США Джо Байден дозволив українським військам використовувати надані США ПТРК для обмежених ударів по російських та північнокорейських військових цілях на території Курської області.

• Російські війська в ніч з 16 на 17 листопада пошкодили українську енергетичну інфраструктуру під час найбільшого ракетного та безпілотного удару з серпня 2024 року.

• Російські війська продовжують вдосконалювати свої ударні комплекси великої дальності і, ймовірно, включили відносно неефективні крилаті ракети морського базування «Калібр» в ударний пакет 16–17 листопада як приманку, щоб відволікти і виснажити українську протиповітряну оборону.

• Вранці 17 листопада українські війська вперше завдали удару по оборонному заводу в Удмуртській Республіці.

• За повідомленнями, Північна Корея продовжує надавати військову підтримку Росії, включаючи надання ракетних і артилерійських систем і можливе додаткове розгортання військ, що, ймовірно, вплине на військові операції Росії в короткостроковій перспективі, але довгострокові вигоди від цього, ймовірно, залишаться обмеженими.

• Російські війська, ймовірно, взимку 2024–2025 років у ході міських боїв зосередяться на захопленні прифронтових українських міст, намагаючись нівелювати переваги українських безпілотників і можливі обмеження російської бронетехніки.

• Максималістські цілі президента Росії Путіна, який вимагає повної капітуляції України, залишаються незмінними, але відомий пов'язаний з Кремлем мілблогер, схоже, намагається переформулювати давні територіальні претензії Кремля на південь України в менш жорсткі «мирні пропозиції», які насправді становитимуть воєнну загрозу для України, Молдови і НАТО.

• Абхазькі опозиціонери продовжили протести 17 листопада, закликаючи до відставки де-факто президента Абхазії Аслана Бжанія.

• Російські мілблогери продовжували радіти своїй ролі в усуненні командирів передових підрозділів 3-ої загальновійськової армії (колишній 2-й армійський корпус "ЛНР") після того, як командири подали неправдиві звіти про просування російських військ на Сіверському напрямку.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: