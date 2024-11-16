997-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:50 Північна Корея вже передала Російській Федерації велику кількість озброєння для війни проти України, зокрема як мінімум 3,5 мільйона артилерійських боєприпасів 155-го калібру, а також ракети, українська сторона має усі докази цього, повідомив в інтерв’ю Українському Радіо Президент України Володимир Зеленський.

10:45 Говорити точну цифру про потребу в необхідній мобілізації в даній ситуації неправильно, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільному" з нагоди 100-річчя Українського радіо, додавши: "Тому я здивований секретарем РНБО, не знав про це, що він поширює інформацію, що було і що буде".

10:40 Україна перебуває в непоганому становищі щодо постачань ракет для систем ППО, для Patriot, Nasams, Hawk, IRIS і т.д., заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільному" з нагоди 100-річчя Українського радіо.

10:40 У бюджеті на наступний рік на виробництво українських дронів передбачено 775 мільярдів гривень, повідомив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Українському радіо.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

273,3% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

109,5% бойових броньованих машин (з них 1,5% за минулий тиждень),

487,3% автомобільної техніки (з них 9,2% за минулий тиждень),

666,0% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

112,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

71,1% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

29,6% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,9% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:45 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:40 Підсумкова інформація Генерального штабу ЗСУ про минулу добу російського вторгнення:

Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням двох ракет, а також 54 авіаудари, скинувши 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4700 обстрілів, з них 119 — із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ізюм, Новоплатонівка, Слов’янськ, Ямполівка, Терни, Лиман, Торське, Сіверськ, Різниківка, Дачне, Новодмитрівка, Торецьк, Неліпівка, Петрівка, Валентинівка, Курахове, Андріївка, Велика Новосілка, Степове, Темирівка, Лобкове та Зелене Поле. За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, крім того, уражено наземну станцію БпЛА та вежу зв’язку загарбників. На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ. На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Копанок та Надії. На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського. Два боєзіткнення відбулось поблизу Верхньокам’янського та Виїмки на Сіверському напрямку. На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка та Пустинка. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. На Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Трудового, Рівнополя та Новодарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію. На Оріхівському напрямку окупанти один раз атакували у бік Новоандріївки, успіху не мали. На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. Триває операція у Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 30 ворожих атак на напрямку. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 15 авіаційних ударів із застосуванням 19 КАБ. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 26 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

09:35 У Дональда Трампа більш виважена позиція щодо війни Росії проти України, ніж передбачалося, він не піде на мир проти волі українців, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після "несподіваної, але детальної і хорошої" розмови з Трампом в неділю.

09:30 Вночі (із 20:30) росіяни завдали удару по Харківщині зенітною керованою ракетою С-300, атакували 83-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ РФ. Станом на 08:30 підтверджено збиття 53-х ворожих БпЛА у Черкаській, Одеській, Київській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Внаслідок активної протидії Сил оборони 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України.

За минулі сім днів було збито 283 із 590 запущених по Україні БПЛА, ще 289 локаційно втрачені (впали) чи покинули територію України (разом – 97%).

09:25 В Україну прибув з неоголошеним візитом міністр закордонних справ Японії Такеші Івая, щоб продемонструвати прихильність Токіо Києву в боротьбі проти військової агресії Росії, в якій тепер беруть участь північнокорейські війська, пише Kyodo News. Івая має зустрітися зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, у нього також заплановані переговори з президентом Володимиром Зеленським.

09:20 Вранці війська РФ завдали ударів безпілотниками по об'єкту критичної інфраструктури в районі Запоріжжя, пошкоджено торговельні приміщення, обійшлося без потерпілих, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

09:15 Вночі російські ударні безпілотники знову атакували Київ, повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За цей час сили оборони виявили та знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БПЛА, внаслідок падіння уламків в Оболонському районі у багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікна.

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні немає російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль посилює кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на те, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході на користь Росії напередодні або замість можливих майбутніх переговорів про врегулювання війни в Україні.

• Абхазькі опозиціонери протестували проти угоди між "урядом" грузинського регіону Абхазія та Росією, спрямованої на розширення прав російських інвесторів в Абхазії 15 листопада.

• Західні партнери України продовжують надавати Україні військову підтримку через різні засоби та платформи.

• Кремль продовжує розширювати свою програму «Час героїв», щоб створити новий соціальний клас ветеранів, лояльних до режиму та ідеології президента Росії Владіміра Путіна.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: