996-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:10 Станом на 06:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні немає російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Нещодавня економічна політика Кремля вказує на те, що російська економіка, ймовірно, зіткнеться зі значними проблемами у 2025 році, і що президент Росії Путін стурбований економічною стабільністю Росії в довгостроковій перспективі.

• Путін змінив розмір компенсації, обіцяної російським військовослужбовцям, пораненим під час бойових дій в Україні, що є чітким показником того, що Кремль намагається скоротити зростаючі короткострокові та довгострокові витрати на війну і відновити баланс російської економіки.

• За повідомленнями, зусилля Кремля по боротьбі з інфляцією і високими процентними ставками також впливають на розширення російської оборонно-промислової бази і перспективи мобілізації економіки.

• За такої монетарної політики російський ОПК навряд чи зможе досягти рівня виробництва, необхідного для заміщення втрат російських озброєнь.

• Кремль також проводить політику, спрямовану на стимулювання населення країни в довгостроковій перспективі, що свідчить про зростаюче занепокоєння щодо погіршення демографічної ситуації та дефіциту робочої сили, які можуть загрожувати стабільному функціонуванню російської ОПБ.

• Нещодавнє опитування, проведене російськими державними органами, свідчить про те, що більшість жителів Росії вважають, що війна в Україні їх не стосується, що підтверджує повідомлення про зростаюче занепокоєння серед російських чиновників та еліти тим, що багато громадян залишаються байдужими до війни.

• Речник Кремля Пєсков заявив 14 листопада, що президент Росії Путін особисто займається питаннями, що стосуються України, і що йому не потрібні спеціальні посланці, ймовірно, у відповідь на повідомлення про те, що новообраний президент США Дональд Трамп «незабаром» призначить «українського мирного посланця для ведення переговорів про припинення війни».

• Російські джерела припускають, що Північна Корея могла надати Росії 170-мм самохідні артилерійські установки M1989 «Коксан» північнокорейського виробництва. Російські мілблогери опублікували фотографії, на яких видно потяг, що перевозить нібито північнокорейські 170-мм самохідні артилерійські системи M1989 «Коксан» у Красноярську, Красноярський край.

08:45 Інтенсивність російських атак на різних напрямках (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

06:45 Нічне зведення Генерального штабу ЗСУ: