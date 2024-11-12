INSO-Львів презентує принципово новий формат концертів.

Відбувся перший концерт «Флора» Академічного симфонічного оркестру «INSO-Львів» на сцені інноваційного Barvy Hall.

 

 

Аудіовізуальна сага «Флора» стала справжнім святом та відкриттям для поціновувачів музики та новітніх мультимедійних технологій, адже прозвучали знамениті твори видатного італійського композитора Антоніо Вівальді. Сольну партію у «Порах року» виконав не лише скрипаль та концертмейстер оркестру – Євген Крук, але й знаний соліст, віолончеліст Денис Литвиненко.

 

Доповнив програму Концерт для чотирьох скрипок зі струнним оркестром Антоніо Вівальді, солювали у якому Ольга Гугнєва, Андрій Шутко, Олена Кравець та Михайло Солонченко.

 

Події INSO-Львів на сцені Barvy Event Hall – це принципово новий формат концертів, в якому сприйняття музики посилюють найсучасніші відео- та світлові технології. Поєднання живої музики та панорамної відеопроекції створює ефект цілковитого занурення в концепції та настрої творів мистецтва, які гармонізують свідомість та взаємодіють з підсвідомістю людини.

 

Оркестр INSO-Львів запланував низку концертних програм, серед яких кожен обере подію за смаком. “Нішева” класика стає близькою та зрозумілою - жодної консервативності, максимум свободи. Сучасний простір Barvy Event Hall стає майданчиком для самовираження та експерименту, які неабияк співзвучні оркестру INSO. А слухачі та музиканти на сцені стають буквально співтворцями мистецького акту. 

12.11.2024

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