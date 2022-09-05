У Львівській філармонії стартує фестиваль пам’яті Романа Палестера.

Впродовж 7 вересня – 15 жовтня в Україні відбудеться Міжнародний музичний фестиваль «Великі Творці – Роман Палестер», організований Львівською національною філармонією ім. Мирослава Скорика та Асоціацією Першокласних Ініціатив. Він об’єднає 12 подій у Львові та Кропивницькому.

Міжнародний музичний фестиваль «Великі Творці» присвячений Роману Палестеру (1909-1989), уродженцю Снятина, що на Івано-Франківщині, якого всередині 40-х років минулого століття вважали одним із провідних польських композиторів. Невдовзі після війни саме Палестера називали наступником Кароля Шимановського.

Однак зараз його ім’я є не настільки відомим, наскільки митець цього заслуговував. Справа в тому, що композитор вирішив емігрувати через репресії в країні, виключення його з членів Спілки польських композиторів, а потім – і заборону на виконання його творів. Ім’я Палестера зникло з публікацій, видавничих каталогів та навіть титрів до фільмів, а копії творів, надрукованих після війни у Польському музичному видавництві, були знищені.

Познайомитись та відкрити для себе цю видатну постать – мета фестивалю, адже без Романа Палестера неможливо повністю відтворити панораму польської музики ХХ століття.

Фестиваль об’єднає 12 подій у Львові та Кропивницькому, серед яких сім концертів, науковий семінар і майстер-класи для флейтистів та віолончелістів.

У Львівській філармонії відбудеться 5 концертів Фестивалю, у яких творчість композитора буде представлена поруч із музикою українських та польських композиторів різних генерацій.

Творчі опуси Романа Палестера звучатимуть в Україні вперше.

Розклад подій Фестивалю, квитки та детальну інформацію про них можна знайти за посиланням: https://philharmonia.lviv.ua/events/

Фото – Едуард Іванюшенко, Данило Бедрій