Оркестр Львівської філармонії запрошує на концерт, з яким поїде у тур по США.

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії спільно з головним диригентом Теодором Кухарем у продовження святкування 120-річчя запрошують на концерти, композиції з програми яких уже через кілька місяців прозвучать у великому гастрольному турі Сполученими Штатами Америки.

Концерти відбудуться в рамках масштабного мистецького проєкту «Бачити і чути Україну / See & hear Ukraine», який у серпні презентувала Львівська національна філармонія ім. М.Скорика у співпраці з Благодійним фондом Козицького в межах проєкту «Ми і світ / WE & WORLD», повідомили організатори проєкту.

Завдяки проєкту «Бачити і чути Україну» в межах гастрольного туру у США публіці буде представлено не лише найкращі зразки музичного мистецтва, а й образотворче мистецтво відомих українських художників.

Натомість композиції, що увійдуть у програму десятків виступів у різних штатах Америки, Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії, який у цьому сезоні відзначає своє 120-річчя, спочатку презентує рідній львівській публіці.

Разом зі скрипалькою Лідією Футорською 27 жовтня о 18:00 оркестр презентує «Трагічну увертюру» Йоганнеса Брамса, Перший скрипковий концерт Макса Бруха та Другу симфонію Яна Сібеліуса.

А наступного дня, 28 жовтня, о 18:00 спільно зі знаним львівським піаністом Мирославом Драганом оркестр презентує такі твори: Людвіг ван Бетховен. Увертюра «Творіння Прометея», Концерт для фортепіано з оркестром «Імператор» та Антонін Дворжак. Симфонія №6 ре мажор.

Також публіці буде представлена виставка з історичних, архівних матеріалів: фото, афіш, відгуків, рецензій за весь період становлення Академічного симфонічного оркестру та загалом Львівської національної філармонії.

Детальна інформація про подію і квитки тут.

Нагадаємо, 27 вересня Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії розпочав свій ювілейний 120-й сезон.