Дударик у Львівській філармонії виконає легендарну “Carmina Burana”.

 

13 і 14 лютого о 19:00 сцена Львівської національної філармонії оживе завдяки одній із найвеличніших музичних композицій ХХ століття – Carmina Burana Карла Орфа, повідомили у пресслужбі Національної капели "Дударик".

 

Ця подія обіцяє стати справжнім музичним феноменом, адже Carmina Burana – це не просто концерт, а емоційна насолода, яка занурить слухачів у світ середньовічної поезії, палких любовних історій і невблаганної сили долі. Легендарна O Fortuna з перших нот запалить бурю почуттів, адже ця мелодія давно стала символом епічності та драматизму.

 

"Ця подія – прекрасний подарунок до Дня закоханих. Солісти, хор Дударик та чудові мелодії Карла Орфа створять справжню атмосферу "букетно-цукеркового періоду". Тексти про кохання, життя, фортуну і море чудової музики зроблять цей вечір фантастичною музичною пригодою", – запрошує на подію Дмитро Кацал, директор, диригент та художній керівник "Дударика".

Основою для кантати стали середньовічні вірші зі збірки Carmina Burana, знайдені 1803 року в монастирі Бенедиктбоєрн у Німеччині. Карл Орф майстерно передав у музиці всі грані людського буття – кохання, радість, бунт і силу долі, що невпинно обертає колесо Фортуни.

Тексти, написані середньовічною латинню, старофранцузькою та середньовічною німецькою, звучать так, наче звертаються безпосередньо до сучасного слухача. Завдяки потужному звучанню хору, оркестру та солістів ця кантата дарує унікальне поєднання сили, ніжності та магічної атмосфери.

 



Квитки у касі філармонії або тут: 13 лютого14 лютого.

04.02.2025

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