Страшидла в асортименті

Коли майже все добре, щоб занадто не розслабитися, можна знайти собі якусь фобію і героїчно її долати. Аналогічно можна зробити, коли майже все погано. Огляд подій тижня в Україні.

Сусідське тижня

Після блокувань кордону польськими фермерами ставлення до «адвоката України в Європі» змінилося не в кращу сторону, і тепер підсвідомо пересічний українець, знайомлячись з інформацією від сусідів, чекає на якусь маленьку, некритичну, але каку.

Саме так була сприйнята відмова поляків передати ЗСУ літаки МіГ-29 і їхнє ж небажання збивати російські ракети над нашою територією. В ролі обуреного українця виступив Президент України. «Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів... Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так», – повідомив Володимир Зеленський.

Свої емоції Верховний головнокомандувач вихлюпнув після неоднозначної фрази президента Польщі, сказаної в польському ефірі: «Ми дали те, що могли дати. І ми дали це швидко, і ми дійсно дали це тоді, коли це було необхідно. І я особисто вважаю, що це наша велика гордість. Просто відтоді минуло два роки. І це важко, я з жалем мушу сказати, життя жорстоке». Крім того, Анджей Дуда натякав, що тепер Україна прагне більше товаришувати з Німеччиною, бо та може дати більше зброї, проводив паралелі з ІІ Світовою війною, ясна річ, згадав Волинську трагедію.

Проте одночасно той самий президент Польщі Анджей Дуда заявляє: «Київ має отримати все необхідне для досягнення повної перемоги в оборонній війні з Росією, що важливо як для Києва, так і всієї Європи. Згода Заходу на передачу Росії хоча б сантиметра української території була би катастрофічною помилкою».

Такі заклики мали б згаданому пересічному українцю сподобатися – але ж йому потім нагадають і про МіГи, і про блокування кордону, і про Волинь.





Поїздка тижня

Президент України відвідав Ісландію для участі у четвертому саміті Україна – Північна Європа і засіданні Північної ради. Невідомо, чи говорив з високопоставленими нащадками вікінгів про «тріскові війни», у яких Рейк’явік переміг Лондон, але представникам медіа країн Північної Європи дещо розтлумачив.

Ясна річ, що норманам цікаве все, що має стосунок до моря і мореплавства. З цього приводу Зеленський повідомив, що «тіньовий флот» РФ, про який всі знають, але нічого вдіяти не можуть, приносить країні-окупанту до 12 мільярдів доларів прибутку, що є більше, ніж вся допомога від партнерів Україні за період війни. Зеленському довелося спростовувати наративи російської пропаганди, які вони тиражують настільки активно, що вже самі в них повірили, – Україна не закликала військових з Європи воювати на своїй території; Україна не захоплюватиме Курську АЕС, щоб не уподібнюватися росіянам. Президент висловив сподівання, що Європа економічно і мілітарно підтримає Україну, якщо Сполучені Штати після виборів зменшать допомогу.

Згадувалися корейські солдати під російськими триколорами і системи ППО, які були нам обіцяні на саміті НАТО, але так і не дійшли. А тема з ракетами Tomahawk дала змогу конспірологам задуматися – чим же був насправді злив інформації в New York Times?

Наразі сам Зеленський доступно не може пояснити основну сюжетну лінію. Поки офіційної версії нема, в Україні вже прикидають, що з Tomahawk’ами можна було б зробити. Фантазії щодо запуску цих ракет безпосередньо в Кремль поступаються твердженням про нульову ймовірність передачі цієї зброї, але така зброя у вітчизняному арсеналі зайвою б не була.

Звільнення тижня

Історія-буфонада з прокурорами-інвалідами на Хмельниччині мала б мати якісь наслідки, бо і Президент пальцем у відеозверненні посварив, і широка громадськість нібито занепокоїлась. В результаті відразу ж після традиційно конструктивної критики від гаранта Конституції генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що йде з посади (компанію шефові склали ще шість прокурорів з регіонів), через кілька днів рішення Костіна підтримали 255 народних депутатів, а потім автограф на відповідному папері поставив Зеленський.

Весь цей недовготривалий процес мав би продемонструвати посполитим, як влада бореться з тими, хто мав би боротися з корупцією. Демонстрації не вийшло, бо посполиті для себе зробили висновок, що обрані ними громадяни і ті, кого вони призначили в керівництво, живуть у своїй паралельній реальності і пхатися туди нема чого. Нюанси про те, що Костін пішов у відставку не через підлеглих «інвалідів», а через те, що загубив спільну мову з шефом ОП Єрмаком, залишилися для політичних гурманів. Так само як і роздуми, на яку дипломатичну службу тимчасово безробітний піде. Попередниця Костіна пані Венедіктова, нагадаємо, стала послом в Швейцарії.

Дрова тижня

Свого часу популярно було глузувати з громадян РФ, яким тамтешнє законодавство заборонило ходити в ліс, бо, крім моціону, вони там запасалися хмизом, який палили і в цілому шкодили екології та народному господарству. Тепер ці хіхоньки можуть відгавкнутися на наших теренах.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9665, яким передбачено покарання «за перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність походження дерев, або з підробленими документами». Штраф від 34 тис. до 51 тис. грн або обмеження чи позбавлення волі до трьох років передбачено, якщо «незадокументованої» деревини виявлено на понад 30 280 грн; за вартості деревини понад 90 240 грн – штраф від 170 тис. до 425 тис. грн або позбавлення волі від 5 до 7 років. Тобто за 15 кубів недороблених буратін можна буде познайомитися з вітчизняною пенітенціарною системою.

№ 9665 чекає підпису Президента, до забутих Богом і людьми сіл на Волині чи Чернігівщині ця інформація дійде тільки разом з дільничим, якщо йому з області спустять відповідний план по розкриттю. Реакція добродіїв, які ріжуть Карпати від Гребенова до Сваляви, поки що невідома.