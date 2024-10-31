Фінляндія висунула російському неонацисту звинувачення за воєнні злочини в Україні.

Воїслава Тордена звинувачують у розстрілі українських військовополонених ще 2014 року.

 

 

Прокуратура Фінляндії звинуватила у скоєнні воєнних злочинів в Україні російського неонациста та одному зі засновників та командирів диверсійно-штурмової групи «Русич» Яна Петровському, біль відомого за псевдом Воїслав Торден. Про це повідомляє фінський телеканал Yle із покликом на заяву заступника державного прокурора Юкки Раппе (Jukka Rappe).

 

Торден звинувачується у п'яти воєнних злочинах, які, за версією слідства, скоєно ще восени 2014 року. Звинувачення пов'язані з діяльністю угруповання «Русич», який воював на боці проросійських сепаратистів у Луганській та Донецькій областях.

 

Слідство стверджує, що Торден і бійці угруповання причетні до вбивства 22 українських військовополонених та поранення ще чотирьох.

 

Yle зазначає, що це перший випадок, коли у Фінляндії порушено кримінальну справу за воєнні злочини, скоєні в Україні.

 

Згідно із фінським законодавством, за статтею про скоєння воєнних злочинів обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі. За словами адвоката Тордена, його підзахисний заперечує провину.

 

Тордена затримали у Фінляндії у липні 2023 року на запит України. Українська влада звинувачує його у злочинах, скоєних проти поранених та полонених українських військовиків у 2014-2015 роках. Верховний суд Фінляндії відмовив в екстрадиції Тордена через умови утримання ув'язнених в Україні та побоюванні, що Торден не отримає справедливого суду в Україні. Влада Фінляндії розпочала проти нього власне розслідування.

31.10.2024

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